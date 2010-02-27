Цветы, которые можно есть

Непосвященному человеку сложно вообразить, какие произведения искусства могут выходить из-под рук мастеров из такого прозаичного материала: редиски, моркови, лука, яблок, китайской капусты. Белые розы из редьки, морковные «Ромашки для Наташки» и хризантемы из свеклы… Отдельно хочется отметить лилии и розы из мастики, которые ни в чем не уступают настоящим, а кроме этого еще и съедобны. Хотя, конечно, такую красоту в колледже не едят, а оставляют в качестве выставочных экземпляров, пока продукты не испортятся.