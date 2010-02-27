Цветы, которые можно есть

Соревновались в искусстве карвинга — фигурной резке овощей и фруктов — представители 19 учебных групп колледжа. «Кроме этого, в конкурсе могут участвовать изделия, изготовленные из карамели, мастики, шоколада, пресного теста», — отметила ведущая. Конкурс дизайна овощей и фруктов проводится в колледже ежегодно, вот уже около 30 лет, и, хотя обучение карвингу не входит в обязательную программу, повара, освоившие это искусство, имеют дополнительное преимущество при устройстве на работу.
Участники «Бала цветов» заранее продумали и подготовили цветочные композиции, а во время самого соревнования им нужно было за 20 минут изготовить финальный элемент произведения кулинарного искусства. За это время жюри оценивало, насколько искусно владеет инструментами участники. Каждую композицию оценивали по нескольким критериям: сложность, разнообразие форм, техника, эстетичность, продуманность, цветовая гамма и оригинальность названия.
Непосвященному человеку сложно вообразить, какие произведения искусства могут выходить
Как рассказала корреспонденту NashGorod.ru одна из участниц, Оксана Каташева, для карвинга используются специальные ножи, которые они либо покупают, либо берут взаймы. Другие участники подсчитали, что процесс создания композиции с нуля занял у них около 3 дней: сначала они продумывали основные формы и их расположение, потом вырезали пробные варианты и только затем приступили к изготовлению и соединению частей целого.
Жюри нелегко было выбрать победителя, поэтому подсчет голосов и определение лучшего растянулся надолго. Первое место присудили дуэту будущих технологов со второго курса Юлии Зиятетдиновой и Ивану Карпенко, в букете которых обитают попугайчики. Волнующий момент… и