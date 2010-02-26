Новоселье без света

Заложниками подобной ситуации в числе многих стали и жильцы одного из домов по улице Магаданской. В квартиры они въехали два года назад, однако по документам дом до сих пор числится стройкой. Фирма, с которой люди заключали договоры, обанкротилась. Понимая, что с застройщика уже ничего не взять, дольщики создали инициативную группу и, чтобы не жить в холоде и в темноте, сами собирают деньги и рассчитываются с энергетиками. По аналогичному пути пошли и купившие жилье у компании «Стройтехногрупп». Юридически этой организации уже нет, и когда будет сдан дом по улице Моторостроителей - неизвестно. Энергетики пытались отключить объект, но жильцы вызвались решить проблему самостоятельно. На сегодняшний день у них практически нет задолженности за электроэнергию.