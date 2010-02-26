Новоселье без света

Полтора десятка заселенных, но не сданных в эксплуатацию новостроек Тюмени, в которых проживает несколько тысяч человек, в любой момент рискуют остаться без электроснабжения.
Причина - в конфликте застройщиков и жильцов. Первые, дабы избежать судебных тяжб из-за срыва сроков ввода домов, разрешили людям вселиться. А поскольку пошли, как они считают, навстречу дольщикам, то переложили на них и бремя расчетов за коммунальные услуги, в том числе обязали платить за электроэнергию. В большинстве случаев это стало главным условием, при котором дольщикам выдали ключи.
Между тем большинство жильцов новостроек с этим категорически не согласно. Они и без того считают себя обманутыми: многие не то что месяцами - годами не могут получить документы на квартиры. Да и по закону содержать квадратные метры владельцы обязаны лишь с момента их передачи по специальному акту.
К тому же получается, что люди проживают... на стройке, соответственно плата за электроэнергию начисляется по тарифу, действующему в отношении юридических лиц, а он более чем в два раза превышает тариф для населения.
- До момента ввода дома в эксплуатацию договор на электроснабжение может быть заключен только с предприятием, брать с которого ни по какому иному тарифу мы не имеем права, - поясняет заместитель директора энергосбытовой компании Нина Рогожнева. - Впрочем, иногда жители таких домов рассчитываются и по расценкам для населения, застройщик просто доплачивает недостающую сумму. Но это в редких случаях. Большинство строительных компаний не только не компенсируют разницу, но и зачастую не платят совсем.
Всего, по ее словам, на сегодняшний день за заселенными, но не сданными в эксплуатацию новостройками Тюмени числится долг перед энергетиками в размере более двух миллионов рублей.
- Чаще всего о том, что в таких домах проживают люди, мы узнаем, лишь когда встает вопрос об отключении стройки за долги, - поясняет представитель энергокомпании.
На сегодняшний день в списке должников почти полтора десятка многоквартирных домов, которые питаются по временной схеме энергоснабжения. У одних задолженность относительно небольшая, у других доходит до полумиллиона.
- Если строительная фирма не реагирует на просьбу погасить долг, мы имеем право ограничить подачу электроэнергии. Увы, мы вынуждены периодически принимать такие жесткие меры, - поясняет Рогожнева.
Заложниками подобной ситуации в числе многих стали и жильцы одного из домов по улице Магаданской. В квартиры они въехали два года назад, однако по документам дом до сих пор числится стройкой. Фирма, с которой люди заключали договоры, обанкротилась. Понимая, что с застройщика уже ничего не взять, дольщики создали инициативную группу и, чтобы не жить в холоде и в темноте, сами собирают деньги и рассчитываются с энергетиками. По аналогичному пути пошли и купившие жилье у компании «Стройтехногрупп». Юридически этой организации уже нет, и когда будет сдан дом по улице Моторостроителей - неизвестно. Энергетики пытались отключить объект, но жильцы вызвались решить проблему самостоятельно. На сегодняшний день у них практически нет задолженности за электроэнергию.
- Правда, это не решает всех проблем, - говорит директор сетевой компании Виктор Колмаков. - Кабель, питающий стройку, - временный, он меньшего сечения и не рассчитан на высокую нагрузку. В часы пик, когда жильцы одновременно начинают пользоваться электроприборами, в таких домах падает напряжение. Из-за этого, как правило, не работают лифты. Но еще хуже то, что в любую секунду кабель может перегореть. Во-вторых, стройка - это промышленная зона, временный кабель может проходить на поверхности земли, переброшен через балкон или другие объекты, что напрямую угрожает безопасности жителей. К тому же в случае возникновения аварийной ситуации сетевая компания не может гарантировать быстрое восстановление энергоснабжения: на стройках отсутствует резервный кабель, к тому же, не зная, что дом заселен, в первую очередь будут работать по другим заявкам. Проблемы объектов, которые числятся как стройка, то есть, в терминологии энергетиков, являются объектами третьей категории надежности, будут решаться в последнюю очередь.
Большинство домов, сдающихся в эксплуатацию в настоящее время, присоединялись к энергосетям еще по старым правилам. Застройщики самостоятельно прокладывали сети, покупали оборудование, на чем, как правило, экономили. Когда приходило время сдавать дом, возникала масса проблем. Два года назад был введен механизм технологического присоединения. Теперь всю работу проделывают энергетики, застройщикам остается лишь ее оплатить. Но, как показала практика, и это зачастую не является гарантией от возникновения спорных ситуаций.
- В идеале вся работа должна быть сделана на этапе, когда застройщик только заходит на площадку. Но многие строительные фирмы, надеясь на авось, тянут до последнего. Начинают шевелиться, когда дом уже готов. В результате сроки сдачи объектов затягиваются, - поясняет Виктор Колмаков.
Хотя известны случаи, когда застройщики, пользуясь связями, решали вопрос в обход энергетиков. Вот только дольщики в результате пострадали еще больше. Так, жильцы 240-квартирного дома по улице Энергостроителей уверены, что строители получили разрешение на ввод здания в эксплуатацию не иначе как за взятку:
- Дом заселен год назад, но мы до сих пор «питаемся» по временной схеме. Кто позволил ввести в эксплуатацию такой объект? - недоумевает жительница дома Елена. - Мы куда только не обращались со своими проблемами, в том числе в прокуратуру. Долгое время деньги, которые жильцы платили за электроэнергию, застройщик тратил на свои нужды. Общими усилиями эту проблему решили. Но побудить застройщика решить вопрос надежности энергоснабжения до сих пор никто не может. В частности, ОБЭП не увидел даже оснований для возбуждения уголовного дела. Так и сидим периодически без света, особенно в праздники и выходные дни.
Как советуют юристы, чтобы не оказаться в подобной ситуации, необходимо подстраховаться уже в момент выбора жилья. Как показывает практика, большинство потенциальных покупателей жилья интересуются лишь документами на землю и разрешением на строительство и даже не пытаются узнать, есть ли у застройщика договор на технологическое присоединение с сетевой компанией и на каких именно условиях он заключен. Между тем любой человек, покупающий жилье, совершенно свободно может проверить данную информацию у энергетиков. У них же можно узнать и о том, насколько платежеспособна строительная фирма. Тем же, кто оказался на грани "тьмы", специалисты впредь советуют: производя оплату за электроэнергию через строительную организацию, не забывать оформлять отношения документально и обязательно контролировать, уходят ли средства по назначению.
Ольга Бабанова