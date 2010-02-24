Альпинизм — для смелых и выносливых

В 2010 году спортсмены сборной Тюменской области по альпинизму прошли обучение и окончили на отлично Центральную школу инструкторов во Владикавказе, тем самым показав отличный уровень тактической, технической и физической подготовки. Люди, сделавшие свой первый шаг по вертикали, должны быть уверены на 100% в своей безопасности и в безопасности партнера. И в этом случае тюменские инструкторы не подведут, рассказал Nashgorod.ru президент федерации Тимур Гайнуллин.
Тюменская региональная федерация альпинизма — это одна из самых мощных на данный момент структура в области занимающаяся развитием спортивного и массового альпинизма и ледолазания. На протяжении уже более двух лет руководство федерации делает все новые и новые шаги вверх. За столь короткий срок существования общественной организации (с 2008 г.) проведено свыше 10
Тренировочный процесс спортсменов насыщен. Есть, конечно, некоторые неудобства от того, что ближайшие скалы находятся в 300 км от города, но это не мешает осваивать технику и тактику горовосхождения на скалодромах города. Три раза в неделю, а у сборной Тюменской области по альпинизму — даже четыре — тренировки проходят, не считая выездов на естественный рельеф.
Создание
В последний раз федерация выиграла грант «На развитие ледолазания в области», и приобрела лучшее из существующего в мире снаряжение для сборной. Кроме того, компания «Скай Экспресс» систематически помогает команде с перелетами в большие горы.
Отметим, что помимо проблем со снаряжением, существует также нехватка спортсменов. В альпинизме, чтобы дойти до первого разряда требуется как минимум 3 — 3,5 года, при этом не факт, что человек после такого быстрого набора восхождений не уйдет из альпинизма. Поэтому тюменские спортсмены стараются выезжать в «большие» горы каждые три месяца, с целью набора спортивной формы, постепенной акклиматизации и повышения спортивного мастерства, чтобы в основной сезон совершить восхождение в рамках Чемпионата России, и СНГ. Так как альпинизм — довольно специфичный вид спорта и занимает первое место в таблице по экстремальности, порой люди боятся попробовать себя в качестве горовосходителя. Но те, кто приходит и начинает учиться, сразу понимают, что главное — соблюдать принцип постепенности, если все делать правильно, так как скажет инструктор или тренер, то все будет проходить безопасно.
«Альпинизм не знает границ, — утверждает Тимур Гайнуллин, — он нужен и военным, и промышленным альпинистам в городе, для того чтобы установить вам антенну или сделать
Открыть для себя мир гор, мир восхождений может каждый. Тренировки тюменской региональной федерации альпинизма на искусственном рельефе проходят в ФК «Тюмень» во вторник и четверг с 18.30 до 21.30, в воскресенье — с 16.00 до 20.00.