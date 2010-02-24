Альпинизм — для смелых и выносливых

Отметим, что помимо проблем со снаряжением, существует также нехватка спортсменов. В альпинизме, чтобы дойти до первого разряда требуется как минимум 3 — 3,5 года, при этом не факт, что человек после такого быстрого набора восхождений не уйдет из альпинизма. Поэтому тюменские спортсмены стараются выезжать в «большие» горы каждые три месяца, с целью набора спортивной формы, постепенной акклиматизации и повышения спортивного мастерства, чтобы в основной сезон совершить восхождение в рамках Чемпионата России, и СНГ. Так как альпинизм — довольно специфичный вид спорта и занимает первое место в таблице по экстремальности, порой люди боятся попробовать себя в качестве горовосходителя. Но те, кто приходит и начинает учиться, сразу понимают, что главное — соблюдать принцип постепенности, если все делать правильно, так как скажет инструктор или тренер, то все будет проходить безопасно.