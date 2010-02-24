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Альпинизм — для смелых и выносливых

24 февраля 2010, 11:13
Альпинизм, самый опасный вид спорта, на сегодняшний день находится на этапе стабильного роста. Опасность этого занятия, впрочем, зачастую преувеличена. Ведь от камнепадов, молний, дождя, грозы и снега можно уберечься, если научиться себя правильно вести в горах. Этим и занимаются на тренировках спортсмены федерации альпинизма Тюменской области.

В 2010 году спортсмены сборной Тюменской области по альпинизму прошли обучение и окончили на отлично Центральную школу инструкторов во Владикавказе, тем самым показав отличный уровень тактической, технической и физической подготовки. Люди, сделавшие свой первый шаг по вертикали, должны быть уверены на 100% в своей безопасности и в безопасности партнера. И в этом случае тюменские инструкторы не подведут, рассказал Nashgorod.ru президент федерации Тимур Гайнуллин.

Тюменская региональная федерация альпинизма — это одна из самых мощных на данный момент структура в области занимающаяся развитием спортивного и массового альпинизма и ледолазания. На протяжении уже более двух лет руководство федерации делает все новые и новые шаги вверх. За столь короткий срок существования общественной организации (с 2008 г.) проведено свыше 10 учебно-тренировочных сборов, семинаров по горной подготовке с применением альпинистского снаряжения для спасательных работ, чемпионатов Тюменской области по спортивному ледолазанию, туристических слетов, соревнований по технике альпинизма, бэккантри-экспедиций (покорение вершины и спуск с нее на сноубордах или горных лыжах), фрирайд-проектов. А в 2009 году федерация провела первый фестиваль экстремального видео тюменской области.

Тренировочный процесс спортсменов насыщен. Есть, конечно, некоторые неудобства от того, что ближайшие скалы находятся в 300 км от города, но это не мешает осваивать технику и тактику горовосхождения на скалодромах города. Три раза в неделю, а у сборной Тюменской области по альпинизму — даже четыре — тренировки проходят, не считая выездов на естественный рельеф.

Создание материально-технической базы в Тюменской области является, пожалуй, наиважнейшей проблемой на пути к развитию альпинизма. Сертифицированные товары стоят дорого. Порой люди даже не представляют, в какую сумму обходится инвентарь, и шансы потерять спортсмена, неспособного приобрести снаряжение, но способного показывать неплохие результаты, достаточно высок. Однако выход из данной проблемы есть — это работа с привлеченными средствами, участие в конкурсе грантовых поддержек губернатора Тюменской области.

В последний раз федерация выиграла грант «На развитие ледолазания в области», и приобрела лучшее из существующего в мире снаряжение для сборной. Кроме того, компания «Скай Экспресс» систематически помогает команде с перелетами в большие горы.

Отметим, что помимо проблем со снаряжением, существует также нехватка спортсменов. В альпинизме, чтобы дойти до первого разряда требуется как минимум 3 — 3,5 года, при этом не факт, что человек после такого быстрого набора восхождений не уйдет из альпинизма. Поэтому тюменские спортсмены стараются выезжать в «большие» горы каждые три месяца, с целью набора спортивной формы, постепенной акклиматизации и повышения спортивного мастерства, чтобы в основной сезон совершить восхождение в рамках Чемпионата России, и СНГ. Так как альпинизм — довольно специфичный вид спорта и занимает первое место в таблице по экстремальности, порой люди боятся попробовать себя в качестве горовосходителя. Но те, кто приходит и начинает учиться, сразу понимают, что главное — соблюдать принцип постепенности, если все делать правильно, так как скажет инструктор или тренер, то все будет проходить безопасно.

«Альпинизм не знает границ, — утверждает Тимур Гайнуллин, — он нужен и военным, и промышленным альпинистам в городе, для того чтобы установить вам антенну или сделать какой-либо высотный ремонт, он нужен для поднятий настроения, он нужен, он нужен, он нужен!».

Открыть для себя мир гор, мир восхождений может каждый. Тренировки тюменской региональной федерации альпинизма на искусственном рельефе проходят в ФК «Тюмень» во вторник и четверг с 18.30 до 21.30, в воскресенье — с 16.00 до 20.00.

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