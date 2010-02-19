nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Рецепты к 23 февраля: как удивить любимых мужчин

19 февраля 2010, 14:48
Может, путь к сердцу мужчины лежит и не через его желудок, но от вкусной и необычной еды не откажется ни один мужчина. А необычное ее оформление запомнится надолго.
Сюжет
Тюмень

Вашему вниманию предлагаются оригинальные блюда, опробованные корреспондентами NashGorod.ru, которые запечатлели процесс их изготовления.

Салат «Мужской каприз»

Ингредиенты: 2 луковицы, 200 г отварной говядины, 4 вареных яйца, 100г сыра, 300г майонеза, уксус, оливки и зелень.

Лук порезать тоненькими кольцами и на 15 мин замочить в уксусе (желательно яблочном). Отварную говядину мелко порезать, яичные желтки, белки и сыр натереть на крупной терке (по отдельности друг от друга). Выложить слоями: лук, майонез, мясо, майонез, желтки, майонез и сыр. Футбольный мяч формируем из белков, черные пятиугольники — из мелко нарезанных оливок.

Комментарий повара: Действительно, суровый мужской салат, ничего лишнего — простые компоненты, если не заморачиваться с оформлением, то делать очень легко. Я лук не ем, но в этом салате он хорошо замаринован, поэтому вполне вкусно. Если хотите делать в виде футбольного мяча, запаситесь терпением — черные пятиугольники сложно выкладывать.

Мясной рулет «Минутка»

Ингредиенты: 500 г фарша, чеснок, 2 яйца, 200 г твердого сыра, молоко, мука, пищевая пленка.

Натереть на крупной терке сыр, подготовить фарш — добавить в него измельченный чеснок, яйцо, специи и соль. На пищевую пленку тонким слоем выкладываем фарш, сверху насыпаем сыр. Аккуратно приподнимая за край пленку, формируем рулет. Заворачиваем его в целлофан и кладем в морозилку. После того как рулет затвердеет, вытаскиваем его и оставляем на 10–15 минут, после чего нарезаем кусками толщиной 1–1,5 см. Жарим, предварительно обваляв в смеси яиц, молока и муки.

Комментарий повара: Готовится достаточно быстро, а если заморозить такой рулет заранее-то вообще все сведется к обжариванию. На вкус — нежно, сытно. Получается такая котлетка со спиралями сыра и фарша. Просто отлично!

Салат «Футбольное поле»

Ингредиенты: зеленый горошек (желательно молодой), 1 банка консервированной кукурузы, балык или мясной рулет — 150 г, 3 яйца, 250 г майонеза, зеленый лук, 3–4 средние картофелины, 2–3 моркови, 200 г укропа (в зависимости от величины тарелки).

Отварить картофель и морковь, яйца. Нарезать все ингредиенты, зеленый горошек выловить из стручков. Начинаем формировать футбольное поле слоями: половина картофеля, майонез, зеленый лук, яйца, майонез, мясо, кукуруза, майонез, морковь, половина картофеля. Плотно укрываем майонезом все стороны поля, в том числе и боковые. Газоном для поля являются поочередно устланные измельченный укроп и горошек. В центре поля устанавливаем мяч (у меня он сформирован из творога). Майонезом делаем разметку поля: лучше всего для этого использовать кондитерский мешок.

Комментарий повара: Конечно, лучше для этого салата использовать прямоугольное блюдо, но у меня такого не оказалось, так что получилась просто стилизация. Майонеза, как мне кажется, надо больше, чем указано в рецепте. А в целом вкусный зимний салат, сытный, но достаточно трудоемкий. Хотя — для праздника можно и постараться.

Ирина Шарова

#Новости#Праздники#Еда#Тюмень#Сюжеты нашего города#Тест-драйвы#Аналитические материалы#Ирина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25