Рецепты к 23 февраля: как удивить любимых мужчин

Комментарий повара: Конечно, лучше для этого салата использовать прямоугольное блюдо, но у меня такого не оказалось, так что получилась просто стилизация. Майонеза, как мне кажется, надо больше, чем указано в рецепте. А в целом вкусный зимний салат, сытный, но достаточно трудоемкий. Хотя — для праздника можно и постараться.