Рецепты к 23 февраля: как удивить любимых мужчин

Вашему вниманию предлагаются оригинальные блюда, опробованные корреспондентами NashGorod.ru, которые запечатлели процесс их изготовления.
Салат «Мужской каприз»
Ингредиенты: 2 луковицы, 200 г отварной говядины, 4 вареных яйца, 100г сыра, 300г майонеза, уксус, оливки и зелень.
Лук порезать тоненькими кольцами и на 15 мин замочить в уксусе (желательно яблочном). Отварную говядину мелко порезать, яичные желтки, белки и сыр натереть на крупной терке (по отдельности друг от друга). Выложить слоями: лук, майонез, мясо, майонез, желтки, майонез и сыр. Футбольный мяч формируем из белков, черные пятиугольники — из мелко нарезанных оливок.
Комментарий повара: Действительно, суровый мужской салат, ничего лишнего — простые компоненты, если не заморачиваться с оформлением, то делать очень легко. Я лук не ем, но в этом салате он хорошо замаринован, поэтому вполне вкусно. Если хотите делать в виде футбольного мяча, запаситесь терпением — черные пятиугольники сложно выкладывать.
Мясной рулет «Минутка»
Ингредиенты: 500 г фарша, чеснок, 2 яйца, 200 г твердого сыра, молоко, мука, пищевая пленка.
Натереть на крупной терке сыр, подготовить фарш — добавить в него измельченный чеснок, яйцо, специи и соль. На пищевую пленку тонким слоем выкладываем фарш, сверху насыпаем сыр. Аккуратно приподнимая за край пленку, формируем рулет. Заворачиваем его в целлофан и кладем в морозилку. После того как рулет затвердеет, вытаскиваем его и оставляем на 10–15 минут, после чего нарезаем кусками толщиной 1–1,5 см. Жарим, предварительно обваляв в смеси яиц, молока и муки.
Комментарий повара: Готовится достаточно быстро, а если заморозить такой рулет заранее-то вообще все сведется к обжариванию. На вкус — нежно, сытно. Получается такая котлетка со спиралями сыра и фарша. Просто отлично!
Салат «Футбольное поле»
Ингредиенты: зеленый горошек (желательно молодой), 1 банка консервированной кукурузы, балык или мясной рулет — 150 г, 3 яйца, 250 г майонеза, зеленый лук, 3–4 средние картофелины, 2–3 моркови, 200 г укропа (в зависимости от величины тарелки).
Отварить картофель и морковь, яйца. Нарезать все ингредиенты, зеленый горошек выловить из стручков. Начинаем формировать футбольное поле слоями: половина картофеля, майонез, зеленый лук, яйца, майонез, мясо, кукуруза, майонез, морковь, половина картофеля. Плотно укрываем майонезом все стороны поля, в том числе и боковые. Газоном для поля являются поочередно устланные измельченный укроп и горошек. В центре поля устанавливаем мяч (у меня он сформирован из творога). Майонезом делаем разметку поля: лучше всего для этого использовать кондитерский мешок.
Комментарий повара: Конечно, лучше для этого салата использовать прямоугольное блюдо, но у меня такого не оказалось, так что получилась просто стилизация. Майонеза, как мне кажется, надо больше, чем указано в рецепте. А в целом вкусный зимний салат, сытный, но достаточно трудоемкий. Хотя — для праздника можно и постараться.
Ирина Шарова