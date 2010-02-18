Как справиться с «бутербродной болезнью»?

Ожирение принято считать американской проблемой. Именно оттуда к нам пришли все «пороки» цивилизации: точки быстрого питания и удобные машины, не выходя из которых, можно эту «быструю» еду купить и в ней же съесть. Но не стоит забывать, что все это не только пришло, но и осталось. Сегодня, по данным департамента здравоохранения г. Москвы, более 55% мужчин и более 60% женщин страдают от этого недуга. Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru директор Института терапии Тюменского отдела Южно-Уральского научного центра РАМН Ирина Медведева, такая статистика применима и к нашему региону.