Как справиться с «бутербродной болезнью»?

Ожирение принято считать американской проблемой. Именно оттуда к нам пришли все «пороки» цивилизации: точки быстрого питания и удобные машины, не выходя из которых, можно эту «быструю» еду купить и в ней же съесть. Но не стоит забывать, что все это не только пришло, но и осталось. Сегодня, по данным департамента здравоохранения г. Москвы, более 55% мужчин и более 60% женщин страдают от этого недуга. Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru директор Института терапии Тюменского отдела
Ожирением страдают не только взрослые, в России все больше полных детей и подростков. При этом за лечением или консультацией обращаются лишь немногие, видимо, недооценивая тяжесть этого заболевания.
Следует помнить, что ожирение — это не только неэстетичный вид, но и серьезная проблема для здоровья. Избыточная масса тела повышает общий риск смертности, а также является фактором риска развития заболевания головного мозга, суставов, развития сахарного диабета, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, желчнокаменной болезни. Нет, практически, ни одного органа, который бы не поражался при ожирении.
Толстеют люди по элементарным причинам: неправильное, высококалорийное питание, не соответствующее расходу энергии, малоподвижный образ жизни. Люди привыкли пользоваться общественным или личным транспортом, лакомиться чипсами и шоколадными батончиками, запивая все это газировкой. При этом расход энергии очень маленький по сравнению с тем, что съедается за день. Лишь малый процент, примерно 2% всех больных, страдают ожирением по причине сбоев в работе щитовидной железы.
Бороться с лишним весом «с понедельника» или «новым уникальным методом за две недели без диет и нагрузок» бесполезно. Оптимально сбрасывать по 7 кг за 3 месяца. Однако мало избавиться от лишнего веса, важно не набрать его заново. Нормальный вес — это осознанный выбор здорового образа жизни, который, увы, не подразумевает вечера на диване с пивом и фисташками.
Определить, все ли у вас в порядке или пора задуматься, легко. Формула индекса массы тела давно известна: вес делится на рост, возведенный в квадрат. К примеру, если ваш вес равен 96 кг, а рост 160 см (1,6 м), то ИМТ = 96 / (1,6?1,6) = 37,5. Нормой считается индекс от 18,5 до 24,9. От 30 до 39,9 настоятельно рекомендуется снижение массы тела. Если число превысило 40, требуется немедленное вмешательство.
В последнем случае врачи порой прибегают к хирургическим методам лечения, когда в желудок пациента помещается баллон с биологической жидкостью. Благодаря тому, что место в желудке заполнено, человек чувствует насыщение, не успевая съесть много. Либо используются медикаменты, так же вызывающие чувство насыщения или блокирующие всасывание жира.
Однако доводить себя до «терапии отчаяния», согласитесь, не стоит. Даже если у вас немного повышен индекс массы тела, стоит задуматься и ввести в привычку выдерживать разгрузочные дни. Универсальной диеты нет, но подсчет килокалорий поможет абсолютно всем. Как пояснила Ирина Медведева, в институте терапии пациентам предлагают вести дневник коррекции веса, записывая туда калорийность съеденных блюд и виды физической нагрузки. При повторном посещении специалисты рекомендуют, от чего лучше отказаться, какими продуктами заменить привычные блюда. В дневнике приведены формулы расчета индивидуальной суточной потребности в калориях в зависимости от пола, возраста и уровня физических нагрузок и общие рекомендации по здоровому питанию.
Лечение ожирения — это довольно сложный процесс, требующий участия терапевта, диетолога, а порой эндокринолога и психотерапевта. Чтобы пройти лечение у специалистов в тюменском институте терапии, необходимо лишь предъявить направление от терапевта и полис ОМС.
На прием требуется предварительная запись по телефонам:
Надежда Корнеева