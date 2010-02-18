Игры, в которые играют мужчины

Если в школе девочки заставляли мальчиков чистить на скорость картошку, то для взрослых приходится искать развлечения поинтереснее. Какие — выяснил корреспондент Nashgorod.ru.
Игры для стильных
Где продемонстрировать свою ловкость, не теряя при этом импозантного вида? Сыграйте в бильярд! Игровыми столами сейчас располагают, практически, все развлекательные центры, базы отдыха и сауны. Разброс предложений и цен велик. Так, «Пятый элемент» за час игры в выходные попросит 210 руб., бильярдный клуб «Шаровня» — 300 руб. «Премиум Люкс» предлагает час игры русского бильярда за 350 руб. и за 250 руб. — американский пул. При этом, новичкам здесь помогут сделать первые шаги, ведь именно здесь открыта школа бильярда.
Не нравится бильярд, сразитесь в боулинг. Практически доказано, что мужчины бросают тяжелые мячи лучше женщин, так что это — отличный повод продемонстрировать силу ваших мышц и зоркость глаз. В центре «Астероид Боулинг» игра обойдется от 190 до 650 руб. за час. Для именинников 5 часов игры будут стоить вполовину меньше. В развлекательном центре «Жираff» в выходные дни час игры будет стоить 780 руб. «Планета Боулинг» предложит больше разнообразия — от 450 руб. до 790 руб.
Игры для быстрых
Лыжами и сноубордом наших сибиряков не удивишь. А вот на снегоходах или багги, наверняка, катались не многие. Между тем, снегоход — это почти автомобиль, а разве не мужчины доказывают женщинам, что они лучше водят? Продемонстрируйте навыки вождения в экстремальных условиях! База отдыха «Боровое» предлагает
Игры для метких
С кем у вас ассоциируются лучники? С героями Древней Греции! Позвольте мужчинам почувствовать себя сильными и смелыми — приведите их в
Игры для серьезных
Хотели военный праздник — получайте! Пейнтбол — это сражения, в которых равны и женщины и мужчины. Если вы решили на 23 февраля не просто «накрыть поляну», а весело провести время с коллегами, то этот вариант для вас. Разбейтесь на команды, определитесь со стратегией игры, хорошенько вооружитесь — в атаку! Цены за игру довольно разные. Так, в клубе «Адреналин» за вход с человека возьмут 500 руб. В комплект входят 200 шаров, аренда помещения. Словом, как говорят представители клуба, все, чтобы наиграться на 2–3 часа. В клубе «Легион» оплата идет за каждую истраченную пулю: один шарик за 2 руб. Полный список мест, где можно поиграть — в справочнике.
Если пейнтбол показался вам недостаточно серьезным, попробуйте страйкбол — игру для честных. Здесь война идет не красками, а пластиковыми пулями из почти настоящего оружия. Сила удара, конечно, не такая, как у настоящего автомата, но выбор орудий велик. Бомбы, гранаты, базуки… Главное, не бояться. Хотите присоединиться? Звоните в «Штурм». Кстати, женщины в страйкбол не играют.
Что выбирать — решайте сами, главное, не мешайте. И уж тогда, на 8 марта, мужчины в долгу не останутся.