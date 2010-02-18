Игры, в которые играют мужчины

Хотели военный праздник — получайте! Пейнтбол — это сражения, в которых равны и женщины и мужчины. Если вы решили на 23 февраля не просто «накрыть поляну», а весело провести время с коллегами, то этот вариант для вас. Разбейтесь на команды, определитесь со стратегией игры, хорошенько вооружитесь — в атаку! Цены за игру довольно разные. Так, в клубе «Адреналин» за вход с человека возьмут 500 руб. В комплект входят 200 шаров, аренда помещения. Словом, как говорят представители клуба, все, чтобы наиграться на 2–3 часа. В клубе «Легион» оплата идет за каждую истраченную пулю: один шарик за 2 руб. Полный список мест, где можно поиграть — в справочнике.