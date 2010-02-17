Как соблюдать пост правильно?

Есть крайности, когда человек говорит: «Я не задумываюсь о том, что я ем. Да какая разница, я немножко», и при этом спокойно ест и мясную пищу; другой человек рассматривает упаковку от печенья, высматривая там составляющие молока — это неправильно, скрупулезность — это тоже грех. А середина должна быть между этими двумя крайностями. Нельзя как и объедаться постной пищей, так и употреблять совсем немного скоромного.