Как соблюдать пост правильно?

Формальное исключение из меню пищи животного происхождения еще не является постом в религиозном понимании. О том, как следует воспринимать посты вообще и Великий пост в частности, корреспонденту NashGorod.ru рассказал
По его словам, пост — это наша жертва, наш дар Богу, который заключается в воздержании, в первую очередь от скоромной (калорийной) пищи. Воздержание — первая заповедь, которая была дана Адаму и Еве. Пост обязательно должен соединяться с молитвой, поскольку, если человек только постится, это подобно вспаханному и незасеянному полю.
Воздержание от еды — это всего лишь часть Великого поста, но важная. В воздержании нуждается как тело, так и душа — от развлечений и других грехов, страстей. Какие могут быть развлечения? Например, телевизор, компьютерные игры, театры, кино, легкое чтение, веселая музыка. «Впрочем, жить безгрешно человек должен всегда, а не только во время поста», — отметил отец Григорий.
Поститься можно и нужно всем людям, а в какой мере — необходимо соизмерять со своим здоровьем, но главное — иметь желание. «Я знаю многих людей, которые, живя жизнью православных христиан и работая на вахте на севере, находят возможность поститься, — рассказал батюшка. — Даже в условиях того, что готовят на всех в столовой. Во всяком случае, они ищут к этому пути, насколько это возможно в условиях общепита».
В то же время, если у человека есть физическая болезнь,
Если человек никогда не постился, ему не стоит искать легких путей. Но, если ему будет сложно, в первый пост он может отказаться от мяса, во второй — от мяса и молочных продуктов и так далее. Если человек не готовый к посту — его стесняют жизненные обстоятельства, круг общения, семья — воздержится хотя бы от мяса, то Господь примет и такое стремление.
Есть крайности, когда человек говорит: «Я не задумываюсь о том, что я ем. Да какая разница, я немножко», и при этом спокойно ест и мясную пищу; другой человек рассматривает упаковку от печенья, высматривая там составляющие молока — это неправильно, скрупулезность — это тоже грех. А середина должна быть между этими двумя крайностями. Нельзя как и объедаться постной пищей, так и употреблять совсем немного скоромного.
Непросто приучать себя к посту, но, когда это уже произошло, нет никакого вожделения. Душа говорит телу: «Тебе нужно попоститься», и мыслей, фантазий на гастрономическую тему не возникает.
Мы постимся не ради того, чтобы исполнить религиозный долг и поставить галочку — «мы отпостились». Когда человек говорит: «Я пощусь», он этим обесценивает свой пост. Другие люди могут сказать: «Какой он молодец, нашел в себе силы», похвалят его, а человек внутри погордится. Есть слова в Евангелии: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 16–18)
Вообще гордость — это грех, это червячок, который может превратиться в змея. Если человек делает свое дело не ради тщеславия — любое, будь то молитва или дела милосердия — тогда человек получает награду от Бога. Пост — не обряд, а тайна души человеческой, которую Господь велит скрывать от других. Надо бояться всякого выявления своего отличия от окружающих и уметь скрывать от них свой подвиг и свои лишения.
Вопрос о том, с какого возраста следует соблюдать пост ребенку, семья должна решать сама. Если это подросток, родители могут предложить воздерживаться от компьютерных игр, ребенку — от шоколадок, от части мультиков. Воздержание от лакомств, телевизора, компьютера — первое, от чего следует воздерживаться
«Господь хочет от нас, чтобы мы не гордились, не тщеславились, не были высокомерными, жили просто, делали свои дела, положенные по долгу службы, и в то же время не забывали о Боге. Через это мы спасаемся. А пост — это средство спасения души», — заключил отец Григорий.
У врачей особое мнение по поводу соблюдения поста. Как рассказала Татьяна Василькова,
Что касается питания, то в данном случае необходимо исходить из того, что рацион должен быть сбалансирован как в потреблении белков, жиров и углеводов, так и микроэлементов и витаминов. Пост с точки зрения обывателей рассматривается как некая разгрузочная диета, однако Великий пост очень строг, поэтому строжайшие запреты приводят к дефициту важнейших макро-, микроэлементов и витаминов, что крайне неблагоприятно отразится на здоровье.
Продукты следует выбирать индивидуально. К примеру, людям с остеопорозом, заболеваниями
Многие пытаются совместить приятное с полезным и соблюдают пост, чтобы похудеть. Однако в постном меню содержится большое количество углеводов — картофеля, круп, хлеба, при чрезмерном потреблении которых в совокупности с потреблением большого количества растительного масла говорить о снижении веса вряд ли возможно. Похудеть можно, если исключить из рациона картофель, виноград, бананы, но при таком питании выражен дефицит белка, что ведет к снижению мышечного тонуса.
Что касается сухоядения — потребления термически необработанной пищи без масла, холодного питья, то соблюдать такой вид поста врач не рекомендует людям занятым интенсивным физическим или умственным трудом.
Делая выбор поститься или нет, не забывайте о том, что цель поста — облегчать и усмирять тело, обуздывать пожелания и обезоруживать страсти, а выбор о том, как именно это делать, остается за вами и вашими духовными наставниками.