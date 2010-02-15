Строительная отрасль показала себя во всей красе

Шестнадцатая ежегодная выставка «Строительство и архитектура – 2010» показала, что строительная индустрия региона продолжает развиваться и реализовывать новые проекты. Приятно и то, что никто из участников не отказался категорично от участия в следующем году - все в той или иной степени остались довольны результатами участия. А больше половины участников все-таки удовлетворены в полной мере.