Строительная отрасль показала себя во всей красе

В Тюмени завершилась шестнадцатая ежегодная выставка «Строительство и архитектура – 2010» (смотреть фото). Входя в Выставочный зал в дни проведения выставки, с 9 по 12 февраля, сразу становилось ясно, что строительная отрасль не в таком уж и плачевном состоянии. Экспозиции поражают размахом – от ярких красочных стендов до строительных подключенных объектов и танцующих девиц с экзотическими животными.
Свыше десяти тысяч специалистов, руководителей и частных лиц из 36 городов, районов Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-ненецкого автономных округов, соседних областей Уральского федерального округа, из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Бийска и др. за эти дни ознакомились с продукцией выставки.
Порядка 200 предприятий показали свои разработки в области строительства и архитектуры. Отметим, что непосредственных застройщиков на экспозиции представлено было минимум, в основном компании, занимающиеся стройматериалами, отделкой и т.д.
Например, силикатные блоки Ялуторовского завода стеновых материалов «Поревит» - по отзывам многих, идеальный стеновой материал для России.
По словам генерального директора Холдинга «Партнер» Геннадия Разницына, этот материал позволяет резко сократить сроки строительства и снизить его себестоимость.
«Холдинг «Партнер» в настоящее время работает над созданием проектов многоквартирных жилых домов эконом-класса с применением в качестве стенового материала крупноформатного силикатного блока «Поревит». Пилотным проектом будет пятиэтажный четырехсекционный дом в городе Ялуторовске. Преимущества этого проекта в том, что удастся создать оптимальные планировочные решения квартир под формат эконом-класса. Срок возведения такого дома не будет превышать девять месяцев, - отметил Разницын.
На протяжении многих лет в выставке принимает участие компания «Стройкомплекс-М». Они вновь представили конструкции из нержавеющей стали, перила, ограждения, лестницы, изделия художественной ковки.
Продукция Винзилинского завода керамических стеновых материалов также традиционно была представлена на выставке.
Реконструкция «Завода ЖБИ-5» - одного из крупнейших производителей качественных бетонных и железобетонных изделий Тюменского региона - повлекла улучшение и продвижение продукции. Главный технолог ЖБИ-5 Татьяна Мальнева подробно рассказала как о продукции, так и технологиях выпуска. Теперь компания предлагает товарный бетон различных марок, плиты трех видов, брусчатку, стеновой камень различных форм и прочее. «Используя наши плиты, застройщику остаются минимальные затраты на отделку, поскольку плиты максимально ровные», - прокомментировала она.
Кровельный и фасадные материалы представил Завод «Веалпроф». Гендиректор компании Виктор Колесников рассказал о возможности быстро и легко возвести дом с низкой себестоимостью. Завод предлагает дома «под ключ» из термопрофильных панелей, предназначенных для строительства зданий любого назначения. Помещение из таких панелей сохраняет тепло в течение двух суток без использования подогрева.
Шестнадцатая ежегодная выставка «Строительство и архитектура – 2010» показала, что строительная индустрия региона продолжает развиваться и реализовывать новые проекты. Приятно и то, что никто из участников не отказался категорично от участия в следующем году - все в той или иной степени остались довольны результатами участия. А больше половины участников все-таки удовлетворены в полной мере.
Евгения Лямзина