Где находится Тюмень?

Организаторы мероприятия явно не рассчитывали, что соберется столько участников: представителей турфирм, отелей, ресторанных, консалтинговых, научных компаний, вузов. Центральное место на круглом столе отводилось обсуждению мер, направленных на развитие делового туризма в области.
Достаточно быстро выявились два разных мнения по поводу делового туризма в Тюмени. Первое: поток туристов, приезжающих в Тюмень с деловыми целями, незначителен. Именно поэтому сфера въездного турсервиса (комплексное обслуживание, экскурсии для такой категории приезжих, т.д.) не развита. Причем, речь идет не только о туристах зарубежных, но и о тех, кто прибывает в город из других регионов, в том числе северных округов.
Югорцы и ямальцы бывают в областном центре на отраслевых ярмарках, семинарах, в
Мнение второе: уже сегодня поток деловых туристов в регионе достаточен, однако их обслуживание — не на высоте. Это тормозит развитие сферы делового туризма. Но главное -развитие идет не целенаправленно. За последние четыре года, казалось бы, и сделано не мало, однако все это — разрозненные действия.
Такую оценку, в частности, дал директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Вадим Шумков. «Пора определиться с тем, что такое туризм в Тюменской области; выделить основное, наиболее конкурентное направление; перестать разговаривать и начать уже
В области уже построено и строится около десятка новых отелей, реконструированы несколько санаториев рядом с областным центром, значительно изменились база отдыха Верхний Бор, Абалак («Белая сова»), создается еще одна зона отдыха под Заводоуковском. Отреставрировано большое число объектов для показа в Тобольске, Тюмени, Ялуторовске. Ремонтируют железнодорожные и автовокзалы, развивается сеть маленьких придорожных отелей и кафе.
В Тюмени надо развивать выставочный туризм, считает глава департамента. Эта ниша на региональном уровне пока не занята — раскрученные выставки есть в столице и Питере. Даже
В Тюмени нужно построить новый крупный экспоцентр, подчеркнул Вадим Шумков. И специализацией его должна стать нефтегазовая сфера. «Мы сегодня поступаем непоправимо глупо не зарабатывая на основном бренде Тюменской области, — отметил глава департамента инвестполитики. — И этот бренд — нефть и газ. Никто не скажет: московская нефть или хантымансийская нефть. Нефть — тюменская. Так будет говорить еще и поколение наших детей». Все компании, которые приезжают в Тюмень, хотят продать технологии, оборудование для нефтяников, газовиков, нефтегазохимиков, потому что это наиболее платежеспособные покупатели.
«Считаем, что управлять таким экспоцентром может только крупный международный выставочный оператор, — подчеркнул Вадим Шумков. — Чтобы сделать такую выставку успешной и известной, надо сразу привлечь несколько тысяч клиентов (поставщиков и покупателей оборудования и технологий). У крупных немецких выставок список экспонентов — по 20 тысяч компаний. Нам самим до такого уровня придется расти много лет».
Сегодня иностранные компании ищут выход на добывающие, транспортные предприятия ТЭК кто как может. Тюменский экспоцентр — это цивилизованное решение вопроса: на постоянно действующих выставочных площадях можно представить все, что готовы предложить сегодня нефтегазодобытчикам большие и малые поставщики. Причем, добытчикам не только тюменского региона, но и всей Западной и Восточной Сибири, а также Казахстана.
Кроме того, отметил директор департамента, надо развивать в регионе турпродукт — комплекс услуг для деловых туристов, на сегодня он в Тюмени «хиленький».
Свое мнение о тюменском турпродукте высказал его непосредственный «потребитель» — гость из Германии, который приезжает в Тюмень регулярно с деловыми визитами — в ресторанный холдинг «Максим». В частности, он отметил неудобную транспортную схему: прилетев в Россию, приходится полдня ждать — рейсы не состыкованы. В тюменской гостинице все надписи только на русском языке, проблемы с телефонной связью. Иностранцы каждый вечер ломают голову над тем, куда пойти: опять ресторан и опять водка?! Между тем, всем кто побывал в Тюмени задают один вопрос: ты видел, как добывают нефть? Поэтому главное желание приезжих — увидеть нефтедобычу не на слайдах или в музее, а прямо на месте добычи.
Директор агентства путешествий «Дилижанс» Максим Максимов поделился опытом успешного обслуживания зарубежных гостей. Партнеры
Оценок и предложений на круглом столе было высказано немало. По конкретным шагам участники туристического рынка условились о создании единого календаря мероприятий на год. Все другие инициативы и предложения департамент стратегического развития готов обсуждать с каждой компанией отдельно.