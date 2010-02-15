Где находится Тюмень?

Свое мнение о тюменском турпродукте высказал его непосредственный «потребитель» — гость из Германии, который приезжает в Тюмень регулярно с деловыми визитами — в ресторанный холдинг «Максим». В частности, он отметил неудобную транспортную схему: прилетев в Россию, приходится полдня ждать — рейсы не состыкованы. В тюменской гостинице все надписи только на русском языке, проблемы с телефонной связью. Иностранцы каждый вечер ломают голову над тем, куда пойти: опять ресторан и опять водка?! Между тем, всем кто побывал в Тюмени задают один вопрос: ты видел, как добывают нефть? Поэтому главное желание приезжих — увидеть нефтедобычу не на слайдах или в музее, а прямо на месте добычи.