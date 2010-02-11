Подарки ко Дню влюбленных: мастер-класс по hand-made

Размечаем на красном фетре пять сердец разного размера — от меньшего к большему. Вырезаем и декорируем: те, что побольше — крупными бусинами, поменьше — бисером и пайетками. Раскладываем сердца так, как они будут располагаться в гирлянде: маленькие — внизу, распределяем их и отмеряем необходимую длину атласной ленты для каждого. Кончик ленты подгибаем и приклеиваем, чтобы она не осыпалась и выглядела эстетично. Прикрепляем ленты к сердцам и ветке, равномерно распределяя. Теперь нам необходимо задекорировать ветку, чтобы она выглядела более эстетично. Для этого используем крошечные сердца, вырезанные из фетра и бусины.