Подарки ко Дню влюбленных: мастер-класс по hand-made

Декораторы
Так, если вам ближе традиционные атрибуты этого дня, вы можете изготовить интерьерные украшения, которые помогут созданию атмосферы праздника и романтичного настроения.
Беспокойные сердца
Для изготовления этой гирлянды понадобятся следующие материалы: фетр, атласная лента, бусинки, пайетки, бисер, небольшая веточка (в нашем случае использовался стебель розы), клей или клеевой пистолет.
Размечаем на красном фетре пять сердец разного размера — от меньшего к большему. Вырезаем и декорируем: те, что побольше — крупными бусинами, поменьше — бисером и пайетками. Раскладываем сердца так, как они будут располагаться в гирлянде: маленькие — внизу, распределяем их и отмеряем необходимую длину атласной ленты для каждого. Кончик ленты подгибаем и приклеиваем, чтобы она не осыпалась и выглядела эстетично. Прикрепляем ленты к сердцам и ветке, равномерно распределяя. Теперь нам необходимо задекорировать ветку, чтобы она выглядела более эстетично. Для этого используем крошечные сердца, вырезанные из фетра и бусины.
Малое в большом
Материалы: фетр, атласная лента, бусинки, пайетки, клей или клеевой пистолет.
Намечаем на фетре и вырезаем большое сердце. Внутри него рисуем еще два сердца: среднего размера и маленькое, выкраиваем. Среднее сердце послужит выемкой для маленького. Теперь, чтобы зафиксировать последнее, приклеиваем вдоль центральной оси атласную ленту, которая и будет соединять большое сердце с маленьким. Закрепляем второй конец ленты, создавая петлю. Наше украшение будет двусторонним, поэтому декорируем его соответственно.
Ля мурр
Следующий подарок для тех, кто хочет, чтобы его творения были ближе к телу любимого человека — это парные футболки. Чтобы футболки стали парными, необходимо, чтобы рисунки на них были сделаны в одном стиле, либо отражали единую идею. В нашем случае рисунки получились достаточно непохожими по стилю — их объединяет лишь форма. Так, кошка у нас гламурная, а орнаментальное изображение кота ближе к этностилю.
Для создания креативного произведения понадобятся футболки, контуры по ткани разных цветов, акриловые краски, кисти, пайетки, стразы.
Мелком или специальным фломастером намечаем контуры будущего рисунка. Обводим их либо контуром по ткани (в нашем случае использовался перламутровый), либо акриловой краской с использованием тонкой кисточки. Наносим выбранный орнамент внутрь рисунка: для кошки использовались серебряный и перламутровый контуры, для кота — акриловая краска, бронзовый и медный контуры. Для создания глаз кошки мы использовали пайетки, из них же, например, можно сделать ошейник коту. Поверхность женской футболки была украшена стразами.
Ирина Шарова