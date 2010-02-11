Блюда для любимых: рецепты ко Дню влюбленных

Комментарий повара: «Салат оставил противоречивое впечатление, я даже не могу понять, понравился он мне или нет. Да, салат изысканный, но курица с икрой, на мой вкус, слишком смелое сочетание, на любителя. Если вы не прочь поэкспериментировать, приготовьте салат „Сердце ангела“, тем более он хорошо будет смотреться на праздничном столе. Еще отмечу, что салат явно не на каждый день, так как ингредиенты (икра и куриное филе) достаточно дорогие».