Блюда для любимых: рецепты ко Дню влюбленных

Завтрак романтика
Пожалуй, яичницу сможет приготовить каждый, здесь особых умений не потребуется. А придать ей дополнительный шарм можно украсив ее сосиской в форме сердца.
Для этого необходимо выбрать «правильные» сосиски: не слишком длинные и не толстые (например, Молочные). Разрезаем ее посередине вдоль, не дорезая до конца примерно на 1 см. Концы соединяем вместе деревянной зубочисткой и кладем это сооружение на разогретую сковороду с маслом. Внутрь разбиваем яйцо, солим. Перед подачей на стол не забудьте извлечь зубочистки.
Прекрасной парой к яичнице станет украшение на кофейной пене, например ее можно посыпать какао, тертым шоколадом или корицей.
Комментарий повара: «На первый взгляд — ничего особенного, а как попробуешь — очень вкусно! Идеально для завтрака»
Любвеобильный обед
Для создания салата «Сердце ангела» вам потребуются куриная грудка, 1–2 кислых яблока, 200 г сыра, 70–100 г красной икры и майонез.
Отвариваем курицу, измельчаем ее, трем на терке сыр и яблоки. Выкладываем в виде сердца слоями: куриная грудка, майонез, яблоки, майонез, сыр, майонез, икра.
Комментарий повара: «Салат оставил противоречивое впечатление, я даже не могу понять, понравился он мне или нет. Да, салат изысканный, но курица с икрой, на мой вкус, слишком смелое сочетание, на любителя. Если вы не прочь поэкспериментировать, приготовьте салат „Сердце ангела“, тем более он хорошо будет смотреться на праздничном столе. Еще отмечу, что салат явно не на каждый день, так как ингредиенты (икра и куриное филе) достаточно дорогие».
Чтобы приготовить суп «Инь и янь» вам понадобятся 80 г шпината, 80 г болгарского перца, 150 г сливок, 150 г куриного бульона, соль и специи.
Листья шпината (мы использовали замороженный) промываем, измельчаем и обжариваем в сотейнике на растительном масле 2–3 мин. Затем добавляем к нему половину порции куриного бульона, ½ части сливок, соль и специи. Доводим до кипения, немного охлаждаем и взбиваем в блендере. Болгарский перец моем, вырезаем плодоножку и нарезаем тонкими ломтиками. Обжариваем на растительном масле в течение 7 мин. добавляем оставшиеся бульон и сливки, доводим до кипения, немного охлаждаем и взбиваем в блендере. Одновременно наливаем в тарелку два этих супа, декорируем блюдо сердечками и подаем на стол.
Комментарий повара: «На удивление приятный вкус, но непривычный. Все-таки „фишка“ этого супа в том, как он выглядит».
Для блюда «От всего сердца» нужно приготовить куриное филе, яйцо, сыр, соевый соус, специи, лимон, масло и панировочные сухари.
Если разрезать куриную грудку вдоль, но не до конца, и разложить на доске, то получится филе в виде сердца. Его нужно отбить, а затем замочить в специях, соевом соусе и лимонном соке. Взбиваем яйцо, к нему добавляем тертый сыр. Получившуюся смесь соединяем с курицей в маринаде, обваливаем в сухарях и кладем на разогретую сковородку с маслом. Обжариваем с одной стороны, выкладываем оставшийся сыр, присыпаем сухарями и обжариваем со второй стороны.
Комментарий повара: «Куриное филе сложно испортить, хотя мне это удалось — панировка слегка подгорела. Приятно и вкусно, нестандартный маринад».
Не забудьте порадовать свою вторую половинку на День святого Валентина!
Ирина Шарова