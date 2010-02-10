Удивляем любимых в день Святого Валентина

В воскресенье весь мир отметит день Святого Валентина. К этому можно относиться
Для тех, кто не хочет ограничиваться покупкой открытки в виде сердечка, коробки конфет или плюшевого медвежонка, Nashgorod.ru узнал, как небанально поздравить любимого человека с днем Святого Валентина или устроить приятный сюрприз…в любой день, без повода.
Когда хочется устроить для самого близкого человека
Коммуникационное агентство «Event» предлагает тюменцам порадовать возлюбленных букетом из воздушных шаров. Цветы в нем сделаны из нескольких
А вот
Оригинальную услугу приготовили ко дню влюбленных в творческом агентстве «Сибирский мелофон». Неутомимые «мелофоновцы» предлагают поражать и радовать вторую половинку с самого утра. Собственно, название услуги отражает суть идеи — «Утро любимой женщины» или «Утро любимого мужчины» позволит близкому человеку почувствовать себя обожаемым баловнем судьбы. Благо, день Святого Валентина выпадает на воскресенье и можно беззаботно радоваться подаркам. Девушке сперва принесет цветы брутальный незнакомец, а потом элегантно подадут завтрак официанты. Когда дама насладится вкусной едой, появятся артисты, которые развлекут красавицу веселыми песнями или романтическими мелодиями. Изюминка «Утра любимой женщины» — появление главного героя в костюме (хоть ангела, хоть плейбоя — решает заказчик). «Утро любимого мужчины» также включает в себя множество сюрпризов — завтрак, прогулку на лимузине с красотками и т.?п. Стоимость услуги зависит от того, сколько по времени продлится «утро», и количества костюмированных героев. Средняя цена — 5 000 рублей. В «Сибирском мелофоне» можно заказать еще ряд приятных подарков — например, фотосессию на двоих или коробку с шарами, наполненными гелием.
Если хочется устроить любимой или любимому незабываемое утро, не прибегая к помощи актеров, можно организовать ресторанный завтрак в домашних условиях. Ну что греха таить, готовить умеют не все, да и проводить у плиты воскресное утро — удовольствие сомнительное. Центр выездного обслуживания «Максим» сделает ваш завтрак на двоих не только романтичным и изысканным, но и очень вкусным. Официанты накроют для вас столик, нальют кофе, разложат по тарелкам тарталетки и пирожные. Если предстоит не завтрак, а ужин, то можно попросить привезти цветы и свечи. Центр выездного обслуживания утверждает, что готов реализовать любые идеи. Стоимость заказа должна быть от 250 рублей за человека.
Любимых лакомок в день всех влюбленных можно удивить сладким подарком. В кондитерской «Максим» к празднику готовят торты в форме сердца (от 400 рублей), тематические шоколадные фигурки (цена зависит от размера) и сахарные цветы — розы, тюльпаны и нарциссы (от 200 рублей за букетик). Если готовитесь к празднику заблаговременно, можно заказать
Тем, кто равнодушен к сладкому, но неровно дышит ко всяческой экзотике, можно преподнести в подарок живую бабочку. И не одну. Ведь бабочка — символ любви, счастья и благополучия. «Сад бабочек» предлагает порадовать любимую коробкой в форме сердца с тропическими бабочками внутри. Цена сюрприза зависит от количества ярких красавиц — одна бабочка стоит от 500 до 1200 рублей. Можно подарить бабочку вместе с «подружкой» — золотой рыбкой. За аквариум с рыбкой нужно будет доплатить 1000 рублей. Если девушка любит не только фауну, но и флору, ее порадует корзина с цветами и бабочками.
Естественно, список сюрпризов, которые можно устроить любимым, на цветах и бабочках не заканчивается. И необязательно тратить деньги. Подарком может стать и надпись «Я тебя люблю» на экране монитора, и множество записочек с признаниями, подложенных в карманы одежды, и классическое «С добрым утром, любимая!» под окном. Ведь главное, действительно, внимание.
Татьяна Долгова