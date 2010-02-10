Удивляем любимых в день Святого Валентина

А вот арт-салон праздника и красоты «ЧАС ПиК» предлагает, используя все тот же лимузин, покорить сердце девушки комплиментами. Представьте, ваша дама сердца садится в шикарный автомобиль, а в нем — множество (около трехсот) воздушных шариков с приятными эпитетами. А до прогулки на лимузине девушка может встретиться, например, с цыганкой-гадалкой , обещающей сюрприз, или с гитаристом, поющим серенаду в ее честь. Если вы вместе уже не один год и хочется ненадолго вернуться в самое начало отношений, можно инсценировать первую встречу или самое запоминающееся свидание. Самый простой вариант — заказать в арт-салоне индивидуальное поздравление. Нужно лишь рассказать креативным поэтам о любимом человеке, и получить готовый творческий продукт в виде стихов или текста на известный песенный мотив. Рассказать вашей половинке о том, какая она замечательная, возьмется актер в костюме ангела. Стоит ода с исполнением от 2000 рублей. Модную в последние годы услугу — фотофильм в жанре love story также можно заказать в арт-салоне «ЧАС ПиК».