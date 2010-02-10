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Удивляем любимых в день Святого Валентина

10 февраля 2010, 16:26
Для тех, кто не хочет ограничиваться покупкой открытки в виде сердечка, коробки конфет или плюшевого медвежонка, Nashgorod.ru узнал, как небанально поздравить любимого человека с днем Святого Валентина или устроить приятный сюрприз…в любой день, без повода.
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Тюмень

В воскресенье весь мир отметит день Святого Валентина. К этому можно относиться по-разному. Одни скажут, что этот праздник «не наш», и будут игнорировать всех, кто в этот день решит признаться в любви. Другие с самого утра станут забрасывать близких валентинками, а друзьям слать романтические смс. Влюбленные парочки в этот день стараются радовать и удивлять друг друга, а для одиноких сердец день Святого Валентина — повод признаться в своих чувствах предмету воздыхания.

Для тех, кто не хочет ограничиваться покупкой открытки в виде сердечка, коробки конфет или плюшевого медвежонка, Nashgorod.ru узнал, как небанально поздравить любимого человека с днем Святого Валентина или устроить приятный сюрприз…в любой день, без повода.

Когда хочется устроить для самого близкого человека что-нибудь «эдакое», а фантазии и свободного времени явно не хватает, на помощь приходят генераторы идей и неунывающие креативщики — профессиональные организаторы праздников. Они помогут устроить для вашей второй половинки незабываемый день, полный романтики.

Коммуникационное агентство «Event» предлагает тюменцам порадовать возлюбленных букетом из воздушных шаров. Цветы в нем сделаны из нескольких шариков-сердечек. Чем больше шариков — тем выше цена. Небольшой букет состоит из 7 цветков и стоит 500 рублей. Воздушные цветы можно забрать лично или попросить агентство прислать букет с особым курьером. За 600 рублей вашу вторую половинку поздравит скоморох, добрый молодец, прекрасная испанка или принцесса. Кроме того, «Event» предлагают купить оригинальные валентинки ручной работы (от 150 рублей). За отдельную плату можно собственноручно изготовить открытку с признанием в любви под руководством мастера. Для тех, кто хочет серьезно поразить любимого человека, — день романтических сюрпризов и приятных розыгрышей. Например, можно устроить прогулку на лимузине по значимым для вашей пары местам, в каждом из которых будет ждать актер в образе, музыкант или какой-нибудь подарок. За организацию подобной прогулки готовы взяться сотрудники агентства «Event».

А вот арт-салон праздника и красоты «ЧАС ПиК» предлагает, используя все тот же лимузин, покорить сердце девушки комплиментами. Представьте, ваша дама сердца садится в шикарный автомобиль, а в нем — множество (около трехсот) воздушных шариков с приятными эпитетами. А до прогулки на лимузине девушка может встретиться, например, с цыганкой-гадалкой, обещающей сюрприз, или с гитаристом, поющим серенаду в ее честь. Если вы вместе уже не один год и хочется ненадолго вернуться в самое начало отношений, можно инсценировать первую встречу или самое запоминающееся свидание. Самый простой вариант — заказать в арт-салоне индивидуальное поздравление. Нужно лишь рассказать креативным поэтам о любимом человеке, и получить готовый творческий продукт в виде стихов или текста на известный песенный мотив. Рассказать вашей половинке о том, какая она замечательная, возьмется актер в костюме ангела. Стоит ода с исполнением от 2000 рублей. Модную в последние годы услугу — фотофильм в жанре love story также можно заказать в арт-салоне «ЧАС ПиК».

Оригинальную услугу приготовили ко дню влюбленных в творческом агентстве «Сибирский мелофон». Неутомимые «мелофоновцы» предлагают поражать и радовать вторую половинку с самого утра. Собственно, название услуги отражает суть идеи — «Утро любимой женщины» или «Утро любимого мужчины» позволит близкому человеку почувствовать себя обожаемым баловнем судьбы. Благо, день Святого Валентина выпадает на воскресенье и можно беззаботно радоваться подаркам. Девушке сперва принесет цветы брутальный незнакомец, а потом элегантно подадут завтрак официанты. Когда дама насладится вкусной едой, появятся артисты, которые развлекут красавицу веселыми песнями или романтическими мелодиями. Изюминка «Утра любимой женщины» — появление главного героя в костюме (хоть ангела, хоть плейбоя — решает заказчик). «Утро любимого мужчины» также включает в себя множество сюрпризов — завтрак, прогулку на лимузине с красотками и т.?п. Стоимость услуги зависит от того, сколько по времени продлится «утро», и количества костюмированных героев. Средняя цена — 5 000 рублей. В «Сибирском мелофоне» можно заказать еще ряд приятных подарков — например, фотосессию на двоих или коробку с шарами, наполненными гелием.

Если хочется устроить любимой или любимому незабываемое утро, не прибегая к помощи актеров, можно организовать ресторанный завтрак в домашних условиях. Ну что греха таить, готовить умеют не все, да и проводить у плиты воскресное утро — удовольствие сомнительное. Центр выездного обслуживания «Максим» сделает ваш завтрак на двоих не только романтичным и изысканным, но и очень вкусным. Официанты накроют для вас столик, нальют кофе, разложат по тарелкам тарталетки и пирожные. Если предстоит не завтрак, а ужин, то можно попросить привезти цветы и свечи. Центр выездного обслуживания утверждает, что готов реализовать любые идеи. Стоимость заказа должна быть от 250 рублей за человека.

Любимых лакомок в день всех влюбленных можно удивить сладким подарком. В кондитерской «Максим» к празднику готовят торты в форме сердца (от 400 рублей), тематические шоколадные фигурки (цена зависит от размера) и сахарные цветы — розы, тюльпаны и нарциссы (от 200 рублей за букетик). Если готовитесь к празднику заблаговременно, можно заказать торт-валентинку (от 800 до 2000 рублей за кг), который расскажет любимому человеку о ваших чувствах. Кондитеры могут украсить его признаниями в любви и фигурками, символизирующими ваши отношения.

Тем, кто равнодушен к сладкому, но неровно дышит ко всяческой экзотике, можно преподнести в подарок живую бабочку. И не одну. Ведь бабочка — символ любви, счастья и благополучия. «Сад бабочек» предлагает порадовать любимую коробкой в форме сердца с тропическими бабочками внутри. Цена сюрприза зависит от количества ярких красавиц — одна бабочка стоит от 500 до 1200 рублей. Можно подарить бабочку вместе с «подружкой» — золотой рыбкой. За аквариум с рыбкой нужно будет доплатить 1000 рублей. Если девушка любит не только фауну, но и флору, ее порадует корзина с цветами и бабочками.

Естественно, список сюрпризов, которые можно устроить любимым, на цветах и бабочках не заканчивается. И необязательно тратить деньги. Подарком может стать и надпись «Я тебя люблю» на экране монитора, и множество записочек с признаниями, подложенных в карманы одежды, и классическое «С добрым утром, любимая!» под окном. Ведь главное, действительно, внимание.

Татьяна Долгова

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