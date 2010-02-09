Солнышко в тарелке: рецепты на Масленицу

Ольга: Мой рецепт хорош тем, что тесто для блинчиков можно «совершенствовать» уже во время выпечки, то есть если не получаются блинчики тонкие, ровные или рвутся, когда их переворачиваешь на сковороде, можно добавить или яиц (и тогда не будут рваться) или молока (тогда будут тонкие). Нужно три стакана молока, неполный стакан муки, 4 яйца, соль и сахар по вкусу. Отдельно взбиваем белки и растираем желтки, добавляем соль и сахар, молоко. Хорошо размешиваем (лучше блендером). Яично-молочную смесь вливаем в просеянную муку небольшими порциями и тщательно размешиваем, чтобы не было комков. В готовое тесто добавляем 1–2 столовых ложки растительного масла (это чтобы каждый раз не смазывать маслом сковороду). Печем блинчики на сильно разогретой сковороде, наливая тесто тонким слоем. Сняли — тут же смазываем сливочным маслом и зовем всех к столу — свежие и горячие они самые вкусные.