Солнышко в тарелке: рецепты на Масленицу

Чтобы каждая мастерица могла порадовать своих близких масленичным лакомством, Nashgorod.ru нашел на кулинарных сайтах рецепты блинов — от самого простого до царского. А тюменские хозяюшки поделились своими секретами приготовления «домашних солнышек».
Начинающим кулинарам придется по вкусу базовый рецепт приготовления блинов — продукты доступны и недороги, а результат получается отменный. В миску влить молоко (0,5 литра), добавить яйца (3 штуки), соль (около 1 ч.л.), сахар (1–2 ст.л.), столовую ложку растительного масла и хорошо размешать. Всыпать в смесь около двух стаканов муки, хорошо перемешать, чтобы не было комочков. По консистенции тесто должно напоминать жидкую сметану. Сковороду нужно хорошенько нагреть и смазать маслом. Тесто налить в центр сковороды и, поворачивая сковороду, распределить по всей поверхности. Дождаться, когда блинчик подрумянится и перевернуть. Готовые блинчики хороши как сами по себе, так и с начинкой.
Без особых сложностей готовятся и блины на кефире. Для того, чтобы накормить ими семью, нужно взбить
Можно приготовить блины из манной крупы. Для их приготовления нужно сварить манную кашу из стакана молока и 0,5 стакана манной крупы, поставить в холод на 1 час. Из муки (0,5 стакана), желтков (2 шт.), 2 стаканов молока и соли замесить тесто и смешать его с остывшей манной кашей. Массу вымешать до однородной консистенции. Блины печь на маленьких сковородах — они получаются толстенькие и румяные.
Если первые блины не вышли комом, можно осваивать царский рецепт. Для приготовления блинов, достойных особ голубых кровей, нужно поставить опару из теплого молока (2,5 стакана), 3 стаканов муки, и дрожжей. Когда опара поднимется, добавить 6 желтков, растертых добела с 200 гр. сливочного масла, размешать. Положить еще 3 стакана муки. Добавить соли и сахара — по вкусу, еще раз размешать и поставить в теплое место. Через 45 минут, когда тесто хорошо поднимется, 6 взбитых белков смешать с 300 гр. взбитых сливок, ввести эту смесь в тесто, осторожно перемешать. Дать тесту настояться 10–15 минут и испечь блины.
Красивые блины золотистого цвета с приятным ореховым привкусом получаются из гречневой муки. На две порции блинов нужно просеять в миску стакан гречневой муки с чайной ложкой соли. Сделать углубление в центре горки и разбить в него 2 яйца. После этого постепенно добавить 500 мл воды. Обжаривать блины 1–2 минуты с каждой стороны на разогретой смазанной маслом сковороде.
Любители пышных блинчиков оценят рецепт заварного теста. В стакан воды добавить 0,5 ч.л. соли и 50 гр. сливочного масла, поставить на плиту и довести до кипения. Снять с огня и всыпать в муку (1,5 стакана), перемешать до однородности, охладить. Вбить в тесто яйца (3 шт.), продолжая размешивать. Затем тесто развести стаканом молока. Печь блинчики на горячей сковороде, смазанной растительным маслом.
Как показал опрос, тюменки не любят заморочек с дрожжевым тестом и готовят блины по несложным рецептам. Впрочем, у каждой дамы — свои кулинарные хитрости.
Надежда: Нужно замесить для начала очень крутое тесто из муки, 2–3 яиц, сахара и щепотки соли, а потом постепенно разбавлять его молоком до жидкого состояния, жиже питьевого йогурта — тогда тесто получится без комочков. Обязательно добавить в тесто растительного масла — тогда блины не будут прилипать к сковороде. А после того, как блин испечен, я его смазываю растопленным сливочным маслом — тогда они получаются жирными и вредными. Чем вреднее — тем вкуснее.
Дарья: Шесть яиц нужно взбить в однородную смесь. Добавить стакан молока и муки на глаз — до консистенции густой сметаны. Затем добавить растопленное и немного остуженное сливочное масло — примерно треть пачки. Очень хорошо перемешать, добавить немного соли по вкусу. И воды — до консистенции блинного теста — не очень густого, но и не сильно жидкого. Сковороду для блинов хорошенько раскалить и начинать печь блинчики. Подавать со сметаной или вареньем. Этому рецепту научила меня мама, просто и вкусно.
Александра: Я готовлю блины так: смешать 2 стакана молока, 2 яйца, 4 ложки сахара, 1 ложку растительного масла и 5 ложек муки. Блины из такого теста получаются тонкие, пористые, очень вкусные — с шоколадным привкусом
Ольга: Мой рецепт хорош тем, что тесто для блинчиков можно «совершенствовать» уже во время выпечки, то есть если не получаются блинчики тонкие, ровные или рвутся, когда их переворачиваешь на сковороде, можно добавить или яиц (и тогда не будут рваться) или молока (тогда будут тонкие). Нужно три стакана молока, неполный стакан муки, 4 яйца, соль и сахар по вкусу. Отдельно взбиваем белки и растираем желтки, добавляем соль и сахар, молоко. Хорошо размешиваем (лучше блендером).
Татьяна: Для приготовления понадобится 1 яйцо, стакан молока (чуть подогреть), соль и сахар. Количество муки определяется на глаз. В тесто добавляю растительное масло. Потом смотрю как поджарится первый блин — и добавляю молоко, если нужно. Предпочитаю блины сами по себе, без начинок. По настроению, бывает, ем блины с маслом, сметаной или медом.
Юлия: Я очень люблю тоненькие блинчики с разными начинками. Для их приготовления понадобится хорошая сковорода (лучше простая чугунная), миксер, мука, пара яиц, молоко, вода, соль, сахар,