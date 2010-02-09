Есть ли будущее у тюменских фигуристов?

Начинающие фигуристы, вчера купившие коньки, а сегодня созывающие друзей на крытый каток, неизбежно сталкиваются с насмешками от бывалых собратьев по несчастью. Каток в помещении — это роскошь, и попасть на него по сиюминутному желанию невозможно: часы для массового катания строго ограничены. Впрочем, бороться за место под солнцем приходится и тем, кто решил заниматься фигурным катанием профессионально.
Телевизионные шоу сделали свое дело: на каток ведут совсем маленьких ребятишек. Желающих научиться азам эстетичного спорта все больше, количество ледовых дорожек, напротив, не увеличивается. Зато статистика соревнований для тюменских спортсменов становится все более благоприятной: фигуристки привозят медали из соседних областей все чаще. Какие перспективы есть у маленьких слуцких, корреспонденту Nashgorod.ru рассказала тренер ОСДЮСШОР Наталья Валентиновна Аминова.
В 2006 году при поддержке правительства была образована Федерация фигурного катания Тюменской области и открыто отделение фигурного катания в тюменской СДЮШОР. В этом же году на базе общеобразовательной школы № 20, был создан специализированный класс для юных спортсменов. Фигуристы получили постоянный и удобный график тренировок, согласованный с расписанием занятий в школе. Остальным детям приходится намного сложнее. Всего здесь занимается 200 человек, 4 тренера на 10 групп. Сразу отметим, в школу берут не всех.
«Каждый тренер сразу видит, будет толк из ребенка или нет, — делится Наталья Валентиновна, — прежде всего, ребенок должен уметь преподнести себя. И очень важно, чтобы он понимал, что он делает, то есть работал головой. Кроме того, важны физические данные. Например, сейчас стандартно фигурист должен делать тройные прыжки. Это получается далеко не у всех спортсменов. Но, опять же, если ребенок талантливый, но не умеет прыгать, почему не отдать его в танцы на льду?». С танцами, впрочем, в Тюмени проблема. Как и везде, фигуристок у нас больше, чем фигуристов.
Однако для начала, чтобы отдать ребенка в фигуристы, родителям нужно просто успеть: желающих много, мест мало. Недавно прошел набор детей 2003 года рождения, но часто просят взять и пяти- и четырехлетних. Первые три года ребята просто учатся скользить и выполнять простейшие элементы. Дальше — все, как у взрослых. Для того чтобы продолжать обучение, юным фигуристам необходимо пройти конкурсный отбор по общефизическим нормативам и по элементам.
Дополнительные затраты, конечно, тоже ложатся на плечи родителей. Месяц занятий стоит недорого — 500 рублей, однако само спортивное «обмундирование» влетит в копеечку. Лучшие ботинки, жесткие снаружи и мягкие внутри, стоят около 15 тысяч; лезвия к ним, более длинные и широкие, чем обычные, для массового катания, еще около
Трудно не только в материальном плане, но и в эмоциональном. «Дочь сейчас в таком возрасте, что вроде как уже самостоятельная, а с другой стороны, кажется, что маленькая ещё. А начались сборы, выезды…», — делится своим опытом папа одной из фигуристок.
Однако все печали забываются, когда ваш ребенок, сам недавно заворожено смотревший на награждение медалями Ягудина или Плющенко, превращается в чемпиона, или в призера. А таких случаев становится все больше. Медали разного достоинства привозят тюменские фигуристки из российских городов Магнитогорска, Екатеринбурга, Перми, Омска, Первоуральска, а также из других стран — Словении, Латвии, Литвы и даже Австрии. Однако «взять» Москву или
Надежда Корнеева