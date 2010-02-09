Есть ли будущее у тюменских фигуристов?

Однако все печали забываются, когда ваш ребенок, сам недавно заворожено смотревший на награждение медалями Ягудина или Плющенко, превращается в чемпиона, или в призера. А таких случаев становится все больше. Медали разного достоинства привозят тюменские фигуристки из российских городов Магнитогорска, Екатеринбурга, Перми, Омска, Первоуральска, а также из других стран — Словении, Латвии, Литвы и даже Австрии. Однако «взять» Москву или Санкт-Петербург пока не получается. И дело не только в отсутствии мастер-классов от знаменитостей. «Это пока не наш уровень, школа создана недавно, наработок еще не хватает», — поясняет Наталья Аминова, добавляя, что уже через пару лет можно ждать более крупных плодов от проделанной работы. Вот если бы еще каток дополнительный построить, со специальными залами и оборудованием «под фигуристов», как советовал Илья Авербух, возможно, тогда и Тюмень стала бы кузницей олимпийских чемпионов.