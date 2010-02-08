Ночь святого Валентина в тюменских клубах

NonStopClub для всех студентов города Тюмени 13 февраля проводит вечеринку Party love со специальной ценой входа — 150 руб. Этот субботний вечер будет настоящим праздником для тех, кто ищет свою любовь и для тех, кто уже нашел того, о ком так давно мечтал! Если вам уже есть 18, вас ожидает специальная шоу программа: стриптиз, стрип-анимация , жаркие конкурсы, много подарков для самых активных отдыхающих!