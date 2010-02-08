nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ночь святого Валентина в тюменских клубах

8 февраля 2010, 17:29
Манящим и таинственным, жарким и страстным, ярким и эмоциональным — именно таким хочется запомнить День святого Валентина в этом году. Вихрь праздничных развлечений захватит вас, если в ночь X посетите ночные клубы нашего города. Каким именно заведениям стоит уделить свое внимание и время в самую любвеобильную ночь года, подскажет эта статья.
Сюжет
Тюмень

London club приглашает всех влюбленных и готовых влюбиться на Love festival, который состоится в ночь с 13 на 14 февраля. В этот знаменательный для всех влюбленных день, самый масштабный фестиваль любви в Тюмени станет лучшим подарком. London club содрогнется в эту ночь от наплыва влюбленных людей, озарится яркими красками светового шоу и будет пульсировать в ритме влюбленного сердца настоящей house & techno музыкой от резидентов клуба: DJ Lexx, DJ [email protected] и DJ Kazistov. Стоимость входа — 300 руб., студентам — скидка 100 руб., девушкам — до полуночи вход свободный.

Выступление скандально известного уральского клуба Setka состоится 13 февраля в клубе «Пещера». Здесь вам подарят самые яркие и острые ощущения! В этy пpeкpacнyю нoчь глaвнaя вaлeнтинкa — пoдapoк oт peзидeнта клyбa Setka — Utmost DJ, который исполнит нoвый тpeк и, конечно жe, DJ-set. В продолжение бурной ночи остальные резиденты Setka Dance Club — DJ Roman Katke, DJ Mike First, DJ Alex Faster — подарят вам море самой яркой и горячей музыки, воспламеняющей сердца и эмоционально взрывающей. A caмыe влюбленные обитатели танцпола будут торжественно избраны Валентином и Валентиной этого года. Вход — 400 руб., с флаером — 350 руб.

В DJ bar EURO праздновать День всех влюбленных начнут заранее. 10 февраля на Valentine’s Day: pre-party тепло, ласку и любовь всю ночь вам будет дарить неповторимый саунд от DJ’s DISCO BALLS! Вход на эту вечеринку свободный. В ночь накануне именин Святого Валентина (с 13 на 14 февраля) в EURO тусовщиков ждут показ мод от магазина Synthetic и диско-саунд от WFG promo group. Создавать позитивную атмосферу в этот вечер будет MC Крылов. Наиболее активных посетителей ждут сюрпризы и подарки от бара EURO. Стоимость входного билета — 350 руб.

NonStopClub для всех студентов города Тюмени 13 февраля проводит вечеринку Party love со специальной ценой входа — 150 руб. Этот субботний вечер будет настоящим праздником для тех, кто ищет свою любовь и для тех, кто уже нашел того, о ком так давно мечтал! Если вам уже есть 18, вас ожидает специальная шоу программа: стриптиз, стрип-анимация, жаркие конкурсы, много подарков для самых активных отдыхающих!

Для влюбленных, которые хотят праздновать свой день не накануне, а непосредственно 14 февраля, NonStopClub организовывает вечеринку «Праздник Любви». Создатели амбициозно называют ее лучшей вечеринкой, посвященной Дню влюбленных. Всех, кто уже нашел свою половинку, ожидают восхитительные сюрпризы в течение всего вечера: бутылка шампанского каждой паре, увлекательные конкурсы с ценными призами, подарки. Для всех остальных эта вечеринка — лучшая возможность найти свою любовь, а организаторы вам в этом помогут! Атмосферу вечера задает группа «FireBall»: 100% живое исполнение самых ярких рок-н-рольных хитов прошлого столетия! А также зажигательные танцевальные композиции от наших DJ. Вход — 250 руб.

По-настоящему страстная вечеринка ожидает гостей, которые придут в развлекательный центр «Жираff» 13 февраля. В ночь перед Днем святого Валентина посетителей будет развлекать Тимур Шквал, а зажигательные ритмы от DJ Филиппова DJ Макса не дадут присесть ни на минуту. Любителей ударных порадует африканское drum-шоу, а по части визуальных наслаждений не даст заскучать страстная стрип-анимация. На следующий день тех, кто не мыслит жизни без движения, приглашают на «Клубную вечеринку». Здесь в праздничную ночь будут рулить MC Джонни де Вито и DJ Макс. Стоимость входа после полуночи — 200 руб.

#Новости#День святого Валентина#Ночные клубы#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25