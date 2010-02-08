Ночь святого Валентина в тюменских клубах

London club приглашает всех влюбленных и готовых влюбиться на Love festival, который состоится в ночь с 13 на 14 февраля. В этот знаменательный для всех влюбленных день, самый масштабный фестиваль любви в Тюмени станет лучшим подарком. London club содрогнется в эту ночь от наплыва влюбленных людей, озарится яркими красками светового шоу и будет пульсировать в ритме влюбленного сердца настоящей house & techno музыкой от резидентов клуба: DJ Lexx, DJ [email protected] и DJ Kazistov. Стоимость входа — 300 руб., студентам — скидка 100 руб., девушкам — до полуночи вход свободный.
Выступление скандально известного уральского клуба Setka состоится 13 февраля в клубе «Пещера». Здесь вам подарят самые яркие и острые ощущения! В этy пpeкpacнyю нoчь глaвнaя вaлeнтинкa — пoдapoк oт peзидeнта клyбa Setka — Utmost DJ, который исполнит нoвый тpeк и, конечно жe,
В DJ bar EURO праздновать День всех влюбленных начнут заранее. 10 февраля на Valentine’s Day:
NonStopClub для всех студентов города Тюмени 13 февраля проводит вечеринку Party love со специальной ценой входа — 150 руб. Этот субботний вечер будет настоящим праздником для тех, кто ищет свою любовь и для тех, кто уже нашел того, о ком так давно мечтал! Если вам уже есть 18, вас ожидает специальная шоу программа: стриптиз,
Для влюбленных, которые хотят праздновать свой день не накануне, а непосредственно 14 февраля, NonStopClub организовывает вечеринку «Праздник Любви». Создатели амбициозно называют ее лучшей вечеринкой, посвященной Дню влюбленных. Всех, кто уже нашел свою половинку, ожидают восхитительные сюрпризы в течение всего вечера: бутылка шампанского каждой паре, увлекательные конкурсы с ценными призами, подарки. Для всех остальных эта вечеринка — лучшая возможность найти свою любовь, а организаторы вам в этом помогут! Атмосферу вечера задает группа «FireBall»: 100% живое исполнение самых ярких