Илья Авербух: «Мы еще увидимся»

Единственная особенность тура в том, что он действительно заключительный, в том, что проект на первом канале закрывается и в следующем году зритель не увидит очередных попыток людей научиться кататься на коньках. Того, что этого не будет больше никогда, не скажет, наверное, никто, потому что проект имел хороший резонанс и высокие рейтинги, поэтому я не исключаю, что через несколько лет у первого канала появится желание вновь собрать звездную команду и снова выйти на лед, но сейчас пауза просто необходима. Для меня это все-таки творческий проект, это не конвейер, мы не снимаем одно за другим. Нам нужна эта пауза, чтобы набраться новых эмоций и, может быть, придумать какой-то новый формат.