Илья Авербух: «Мы еще увидимся»

Перед началом выступления фигуристы, по традиции, провели
О последнем туре
Единственная особенность тура в том, что он действительно заключительный, в том, что проект на первом канале закрывается и в следующем году зритель не увидит очередных попыток людей научиться кататься на коньках. Того, что этого не будет больше никогда, не скажет, наверное, никто, потому что проект имел хороший резонанс и высокие рейтинги, поэтому я не исключаю, что через несколько лет у первого канала появится желание вновь собрать звездную команду и снова выйти на лед, но сейчас пауза просто необходима. Для меня это
О коллективе «Ледникового периода»
Мы уже все понимаем, чего от кого ждать. Все привыкли, например, что Ксения Алферова много говорит. Максим Маринин очень любит читать, тихо, чтоб его не трогали. Этим он вызывает у всего коллектива такое трогательное восхищение. Сейчас у всех приподнятое настроение, потом мы начнем друг друга раздражать, потом, когда все почувствуют, кто финал тура близится, снова воодушевимся.
О новых планах
В ближайшее время я хотел бы уйти в тень, взять паузу, сориентироваться в пространстве. Также в первый раз я собираюсь выступить только в качестве продюсерского центра. Если до этого мы продавали только свои проекты, то это наша первая попытка стать полноценным продюсерским центром. Привезти большой иностранный проект, такой как «Винкс на льду» — это сразу заявить о хорошей репутации, которую надо завоевать у иностранцев. Для нас этот опыт очень важный. Спектакль интересный, он имеет свою специфику, рассчитан на детскую аудиторию. Посмотрим, что из этого получится.
О шансах российских фигуристов на олимпиаде
Если говорить жестко, то я расцениваю шансы россиян на одно олимпийское «золото». Даю 99% из ста, что Женя Плющенко должен выиграть эту олимпиаду. Единственное, что может помешать — это если он сам себе
В парном катании возможны любые сюрпризы, но здесь, к сожалению, тоже вся надежда на абсолютно чистое катание свое и на ошибки других. У нас есть шансы, но честнее было бы, если бы победили китайцы или немецкий дуэт Савченко — Шелковы, потому что для меня олимпийская медаль — это медаль за совокупность того, что ты сделал за четырехлетие. Этот дуэт внес в парное катание определенную мягкость, скольжение единение то, чего зачастую не хватало парам. Хотя я, безусловно, буду болеть за всю нашу команду.
О родителях Тихонове и Петровой
Мы действительно очень рады за Лешу и Машу. Леша позвонил мне, когда еще ехал по дороге в роддом, он был очень счастлив. Мне было приятно, что он обрадовал меня одним из первых. Алексей через некоторое время вернется к нам в тур, будет кататься в паре с Аленой Бабенко, но сейчас он находится с Машей, по вполне уважительной причине. Мы все ждем, когда сможем лично поздравить Машу и Лешу. Это долгожданный ребенок, мы долго их спрашивали: «Когда?» и теперь ждем, когда
О тюменских фигуристах и борьбе за лед
Россия всегда имела такую проблему: талантливого ребенка очень сложно распознать, но чем больше детей придет в фигурное катание, тем больше у нас будет «звездочек». Понятно, что у всех есть свои амбиции, но если у вас такой избыток фигуристов, что не хватает льда, нужно задумываться и строить еще одну ледовую поляну, а не решать вопрос за счет сокращения людей.
Я посмотрел сегодня, школа фигурного катания в Тюмени на хорошем уровне, но чтобы вырываться за областные пределы, необходимо устраивать семинары с западными тренерами, с нашими легендами спорта. Наш
О грядущих праздниках
Я скептически отношусь к этим праздникам, когда все в едином порыве начинают делать
Отметим, что зал Дворца спорта вновь был заполнен до предела. Если бы можно было разместить людей на потолке, организаторы сделали бы это, и люди остались бы довольны. Билеты от 500 до 2500 рублей были раскуплены полностью.
Порадовать тюменцев приехали Елена Леонова, Андрей Хвалько, Вадим Калганов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Алиса Гребенщикова, Максим Ставиский, Албене Денкова, Ксения Алферова, Петр Чернышев, Анна Семенович, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Юлия Ковальчук, Марат Башаров, Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин и, конечно, сам Илья Авербух. Фигуристы показали лучшие номера за всю историю существования проекта, чем, судя по громкости аплодисментов, зрители остались довольны.