Фильм «Кандагар»: Пилот в России больше, чем пилот

4 февраля, на российские экраны вышел фильм Андрея Кавуна «Кандагар». Реальная история о летчиках, попавших в плен к талибам, потрясла мир в 1995 году. Спустя 15 лет новое поколение увидит, как жил экипаж самолета в Афганистане, в кино со звездным актерским составом, яркой картинкой и красивой музыкой.
«Кандагар» не только основан на реальных событиях, он максимально близок к своему первоисточнику — дневнику настоящего командира настоящего самолета Ил-76 Владимира Шарпатова.
Легендарный тюменец лично консультировал режиссера Андрея Кавуна, но окончательный вариант фильма еще не видел. Однако то, что успел посмотреть, Героя России впечатлило. «Хороший фильм! Я рад, что его удалось снять. Все было именно так, как показано на экране, режиссер ничего не приукрасил. Надеюсь, что после выхода фильма прекратят придумывать разные версии нашего побега, ведь зрители увидят, как все было на самом деле», — рассказал Владимир Ильич корреспонденту Nashgorod.ru.
Игру актеров тюменец оценил очень высоко. Единственное, что не понравилось в фильме капитану Шарпатову — нелитературные слова из уст членов экипажа и слезы на глазах своего героя, ведь сам летчик не плакал.
На вопрос, действительно ли они играли в футбол в плену, Владимир Ильич ответил: «И в футбол играли, и турник повесили, чтобы спортом заниматься, и песни пели».
Сейчас члены экипажа практически не видятся — все, кроме Владимира Шарпатова, до сих пор летают, проводя в небе большую часть жизни. Шанс собраться вместе им выпадет на юбилее капитана — семеро летчиков, связанных кандагарским пленом, приглашены губернатором Владимиром Якушевым в Тюменскую область.
История кандагарских пленников слишком известна, чтобы считать раскрытие сюжета фильма спойлером. Группа российских летчиков на самолете Ил-76 везла в Кабул боеприпасы, однако до места назначения экипаж не долетел. Над Афганистаном Ил-76 перехватили истребители движения «Талибан», самолету пришлось совершить посадку в районе города Кандагар. Пятеро летчиков оказались в плену у сторонников тогда еще мало кому известного исламского движения. На 13 месяцев жилищем экипажа становятся две тесные комнатушки без мебели, местом для прогулок — маленький двор с колодцем, а соседями — вооруженные талибы-охранники, готовые стрелять в любой момент.
Пять человек, оказавшихся вместе в экстремальной ситуации, сложно назвать друзьями — они коллеги, у каждого из которых за пределами аэродрома своя жизнь. Но им вместе приходится преодолевать бытовые трудности, страшиться неизвестности, тосковать по прежней жизни и близким. Так называемый психологический климат в «коллективе» нестабилен: между членами экипажа нередки споры, случаются и драки. Формальный лидер — командир экипажа (Александр Балуев) — раздражает остальных покорностью, нежеланием предпринимать решительных шагов. Неформальный лидер — второй пилот (Владимир Машков) — циничен и смел до безрассудства. Он и сбежать в одиночку пытался, и с талибами неоднократно зубатился, и капитана не постеснялся дураком назвать. Их команда — бортинженер украинского происхождения (Богдан Бенюк) — добродушный человек и хороший семьянин; радист Витек (Александр Голубев)- самый молодой член экипажа, бывший детдомовец, мечтающий жениться; штурман (Андрей Панин) — в прошлом участник афганской войны, немногословный, но опытный и надежный.
Жизнь под палящим солнцем Кандагара однообразна. Чтобы развлечься, члены экипажа играют в футбол, самая большая радость для них — письма родных. Невозмутимый до этого командир самолета плачет, когда талибы рвут фотографии его жены и детей из переданного тайком с Родины альбома. Этот момент в фильме переломный — герой Александра Балуева решительно бреет отросшую бороду и не менее решительно начинает готовить план побега. Одновременно остальные члены экипажа тоже подумывают сбежать — убить охранников, вырваться за ворота, поймать машину и ехать до Кабула. Команда тайком точит ножи и обсуждает детали, капитан в это время рисует схемы и делает подсчеты.
Командир согласился научить летать талибских курсантов и получил доступ к самолету. Дальше — больше. Афганцев удалось убедить в том, что самолет требует постоянного технического обслуживания и нужно периодически его заводить. В один из дней на аэродроме оказался весь экипаж. Капитан рассказал им план побега, в котором каждому из героев отводилась определенная роль. Если не вдаваться в подробности, экипаж сработал на «отлично», и самолет с российскими пленниками поднялся в воздух.
Фильм в целом смотрится хорошо: он достаточно динамичный, актеры действительно молодцы — выложились по полной программе, операторская работа на высоте. Страшно было увидеть либо боевик с лужами крови, стрельбой и мордобоем, либо патриотический пафос. К счастью, режиссер сумел обойтись практически без насилия в кадре, да и «сусальных» сцен в фильме немного — разве что заявление одного из летчиков «Мы и есть Россия» в ответ на вопрос «Скучаете ли вы по дому, по России?». Достаточно стандартным показался прием, когда вода становится символом своеобразного очищения: незадолго до побега герои говорят «за жизнь», поднимая стаканы с водкой, а потом бегают под дождем и поливают друг друга водой из колодца, как бы стирая все прошлые недоразумения.
Татьяна Долгова