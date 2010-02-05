Фильм «Кандагар»: Пилот в России больше, чем пилот

Фильм в целом смотрится хорошо: он достаточно динамичный, актеры действительно молодцы — выложились по полной программе, операторская работа на высоте. Страшно было увидеть либо боевик с лужами крови, стрельбой и мордобоем, либо патриотический пафос. К счастью, режиссер сумел обойтись практически без насилия в кадре, да и «сусальных» сцен в фильме немного — разве что заявление одного из летчиков «Мы и есть Россия» в ответ на вопрос «Скучаете ли вы по дому, по России?». Достаточно стандартным показался прием, когда вода становится символом своеобразного очищения: незадолго до побега герои говорят «за жизнь», поднимая стаканы с водкой, а потом бегают под дождем и поливают друг друга водой из колодца, как бы стирая все прошлые недоразумения.