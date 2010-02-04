Центры здоровья: где и для кого?

В центры здоровья может обратиться любой желающий пройти обследование физического состояния организма. С собой нужно иметь всего два документа — паспорт и полис обязательного медицинского страхования. При первом посещении вы станете обладателем карты здоровья, пройдете обследование (объем исследований — по желанию и решению посетителя). Затем врач расскажет вам, каково состояние здоровья на данный момент, и даст необходимые рекомендации. Ограничений по возрасту нет, но в случаях, если у человека уже имеются какие-то хронические заболевания, обследование будет неэффективным.