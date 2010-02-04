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Центры здоровья: где и для кого?

4 февраля 2010, 14:38
Тюменские Центры здоровья пользуются большим спросом — это подтвердили итоги «горячей линии», которая прошла в департаменте здравоохранения.

За два часа работы на телефон «горячей линии» дозвонились более 50 тюменцев и жителей юга области. На вопросы отвечала начальник отдела разработки территориальной программы государственных гарантий и стандартизации медуслуг Ольга Фролова.

Зачем нужны Центры здоровья? — спрашивали тюменцы.

Центры здоровья — это возможность позаботиться о себе до появления проблем. Отныне любой человек, который считает себя почти или совсем здоровым, сможет оценить свою физическую форму. Получить помощь в избавлении от вредных привычек. Проанализировать свое питание. Узнать, есть ли риски сердечно-сосудистых заболеваний. Получить рекомендации о том, как сделать свой образ жизни и своих детей более здоровым.

Платные или бесплатные услуги в центре?

Все процедуры предоставляются бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования, причём пройти такие обследования можно и в центрах других городов России.

Какие специалисты работают?

В центрах здоровья работают специалисты широкого профиля, которые знают все о здоровом образе жизни и профилактике, могут провести индивидуальные консультации. Сотрудники дадут рекомендации по здоровому питанию, физической нагрузке, гигиене, режиме труда и отдыха. Расскажут про отказ от вредных привычек.

Какие тесты можно пройти?

Все центры здоровья в стране оборудованы одинаково. Сначала посетитель центра пройдет базовое обследование, а другие тесты выберет сам. В первую очередь доктор задаст вопросы о вашем образе жизни, питании и общем состоянии здоровья, а специальная компьютерная система проанализирует данные. Специалист центра измерит ваше артериальное давление, проверит работу сердца и установит, есть ли у вас риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Другой прибор поможет оценить состояние вашей дыхательной системы — в норме ли легкие? Также имеется аппаратура для измерения роста и веса, уровня холестерина и сахара в крови. Есть и возможность расчета соотношения воды, жировой ткани в организме — это позволяет врачам точнее подбирать рацион и физическую нагрузку для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Уровень токсических веществ в организме, недостаток кислорода из-за курения — все это также можно измерить в центрах здоровья.

Информация поможет специалистам дать вам индивидуальные рекомендации для поддержания здоровья и коррекции образа жизни.

Кто может обратиться?

В центры здоровья может обратиться любой желающий пройти обследование физического состояния организма. С собой нужно иметь всего два документа — паспорт и полис обязательного медицинского страхования. При первом посещении вы станете обладателем карты здоровья, пройдете обследование (объем исследований — по желанию и решению посетителя). Затем врач расскажет вам, каково состояние здоровья на данный момент, и даст необходимые рекомендации. Ограничений по возрасту нет, но в случаях, если у человека уже имеются какие-то хронические заболевания, обследование будет неэффективным.

Где находятся Центры здоровья в Тюменской области?

1. Городская поликлиника № 3 г. Тюмень, ул. Ленина, 23, тел. 46-10-68, 46-10-20.

2. Городская поликлиника № 4 г. Тюмень, ул. Республики, 187, тел. 36-10-64.

3. Городская поликлиника № 8 г. Тюмень, ул. Ватутина, 10б, тел. 47-02-04.

4. Городская поликлиника № 12 г. Тюмень, ул. Широтная, 103/1, тел. 35-84-32, (с 8.00 до 14.00).

5. Областная клиническая больница № 2 г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75, корпус 3, тел. 20-74-74, 20-75-52.

6. Перинатальный центр, г. Тюмень, ул. Доудельная, 1 (корпус 7), тел. 25-19-11.

7. Городская поликлиника г. Тобольск, 4 мкр. д.53, тел. 8-(3456)-25-76-81.

8. Областная больница № 3 г. Тобольск, ул. Красноармейская, 4, тел.8-(3456) — 22-68-08.

9. Областная больница № 4 г. Ишим, ул. Республики, 78, тел. 8-(34551) 6-66-66, 5-88-43.

10. Областная больница № 11 р.п. Голышманово, ул. Карла Маркса, 1, корпус 1, тел. 8-(34546)- 2-78-65, 2-80-94.

11. Областная больница № 12 г. Заводоуковск, ул. Хахина, 19, тел. 8-(34542)- 2-22-66, 6-17-31.

12. Областная больница № 19 г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 2, тел. 593–444, 593–918, 430–704.

13. Областная больница № 23 г. Ялуторовск, ул. Чкалова, 25, тел. 8-(34535)-3-14-00, 2-03-56.

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