Виктория Токарева: Без увлечения мужчинами моя жизнь была бы гораздо скучнее

Первым делом Виктория Токарева поблагодарила тюменцев за то, что те пришли на концерт, несмотря на холода, и отметила, что в Москве при такой температуре никто не выходит на улицу. По ее словам, за 20 лет, пока она не приезжала в Тюмень, город очень изменился: женщины одеты в норковые полушубки, на улицах прибавилось машин, значит стали жить лучше.
О доме
Я живу за городом, на даче и у меня двухметровый забор — не самый высокий в округе. У меня собака Фома, кот Кузьма и семья. О том, что происходит в стране, я узнаю по телевизору.
Творчество
Пишу книги очень долго: в 1964 году вышел мой первый рассказ, после которого я сразу стала знаменита. Так как с тех пор прошло почти 50 лет, то многие думают, что я уже умерла. А я продолжаю писать, и мне не надоедает. Я больше ничего не умею — только сочинять, писать книги и любить людей. Каждый человек неповторим, и это очень интересно.
Про мужа и увлечения
В 18 лет я влюбилась в москвича, который приехал в Ленинград в командировку на 2 дня. У него были узкие брюки, туфли «на манке» и
Детство
Мама была вдовой с двумя детьми. Она приобрела рояль и отдала нас учиться в музыкальную школу. Я помню, как по этому роялю по ночам гуляли крысы — это было после войны. Утром невероятно пронзительно звонил будильник, они прыгали с рояля. Из своего детства я запомнила этот стук спрыгивающих зверьков.
Про свой путь
Я училась на музыканта, работала учительницей в музыкальной школе, но все это время у меня было ощущение человека, который сидит на вокзале и ждет свой поезд. Мне было скучно, и я все время думала, когда же будет
О работе
Сценарий для «Джентльменов удачи» мы сочиняли 30 дней: все время смеялись, мои коллеги курили и разговаривали матом. Когда шла премьера в «России» одна девушка так хохотала, что сползала с кресла. Я, заразившись ее смехом, тоже стала хохотать и поняла, что это и есть моя колея — писать книги, сценарии для фильмов.
О ценностях
В числе русских писателей присутствовала на Франкфуртской книжной ярмарке, где и продала швейцарскому издательству право издавать мои книги по всему миру. За это мне заплатили астрономическую по тем временам сумму, на которую я построила дом в Москве. У меня есть три составляющих счастья: дети, внуки и недавно появившийся правнук; профессия, которая дает независимость и свободу; дом, которому я посвящаю много времени — совершенствую его, украшаю. Думаю, что нора, гнездо человека — это
О методе работы
Когда ты пишешь текст от руки, то связь с космосом происходит напрямую; если же набираешь его на компьютере, то посредником становится бездушная машина. Я считаю, что печатать на компьютере и писать от руки, это все равно что совокупляться с презервативом и без него. Я пишу чернильной ручкой по бумаге: и ручка, и бумага должны быть прекрасные. После этого печатаю текст на машинке 1904 года — никто не имеет права подойти и «тыркнуть» бездарным пальцем туда.
О коллегах
Был ли у меня роман с Георгием Данелия? Это был не роман, а жизнь. Мы сотрудничали 15 лет, а романы так долго не длятся. Данелия — тончайший собеседник. Человек, который смотрит его картины, испытывает момент избранности. Данелия говорил, что в его жизни было два потрясения: он сам и Виктория Токарева, и как результат потрясений он создал две картины: «Осенний марафон» и «Не горюй».
Благодарность
Я благодарна себе, что не разрушила семью. Многие женщины среднего возраста идут на зов любви, бросают мужей, а потом остаются у разбитого корыта. Если сейчас
Про деньги
Можно ли прожить на гонорары? Это зависит от того, как ты продаешься. Не представляю, как сегодня может пробиться молодой талант, но думаю, что когда судьба предопределена, то обстоятельства способствуют. Феллини говорил, что он ничего не сделал, чтобы стать великим режиссером: «Я как будто сел в поезд, а вокзалы были уже выстроены».
Думаю, что я успела «вскочить в последний вагон» перед началом «застоя». Мое поколение писателей, те, кому повезло меньше меня, потеряли на этом 20 лет. Но я никогда не думала справедливо ли это. Считаю, что существует принцип «зато»: в каждой жизни количество дождливых и солнечных дней примерно одинаково; допустим, у вас
О таланте
Никогда не перечитываю своих вещей. Был такой случай: пошла в больницу, и хотела знакомому врачу презентовать свою книгу. Пока ждала своей очереди, так ею зачиталась, что даже дарить не стала. Мама никогда не верила, что это я так пишу, думала, что за меня пишет Михалков.
Герой нашего времени
Для меня герой нашего времени — Роман Абрамович. Хотя я его не знаю, но его воображение его восхищает: купить футбольную команду, быть губернатором Чукотки. Думаю, что среди богатых глупых нет.
Двухчасовая встреча с Викторией Токаревой пролетела на одном дыхании. Задушевная атмосфера