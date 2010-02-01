Виктория Токарева: Без увлечения мужчинами моя жизнь была бы гораздо скучнее

Я училась на музыканта, работала учительницей в музыкальной школе, но все это время у меня было ощущение человека, который сидит на вокзале и ждет свой поезд. Мне было скучно, и я все время думала, когда же будет что-то другое. Потом решила поступить в институт кинематографии, провалилась, но позвонила Сергею Михалкову, и меня взяли. Я написала сюжет для «Фитиля» и отнесла его в журнал, который был ближе всего к дому. Через неделю мне сказали, что его опубликуют. Нужно было, чтобы один из писателей написал на нем: «Доброго пути!». Единственным, кто был не в запое, оказался Константин Симонов, который и подписал рассказ. Через 2 месяца в журнале «Молодая гвардия» вышел мой первый рассказ. Меня наполнило такое счастье, что я бросилась бежать и промчалась километра 3, потому что адреналин бушевал. После выхода этого рассказа моя жизнь круто изменилась. С тех пор прошла жизнь, но я больше никогда не чувствовала, что мне скучно.