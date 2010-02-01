Покупатель «рулит» рынком недвижимости

Сегодня на рынке жилой недвижимости бразды правления держит покупатель. Рынок продавца ушел в прошлое. Основной причиной изменений является снижение реального платежеспособного спроса на фоне сокращения доходов населения и отсутствие доступных кредитных ресурсов. Такую ситуацию с небольшими изменениями на 2010 год прогнозирует сертифицированный аналитик рынка недвижимости Валентина Трошина. Чтобы продать квартиры сегодня, застройщик должен искать пути подхода к покупателю. Продавцу надлежит идти вровень с современностью и выполнять условия, диктуемые ему покупателем.
Поднимать уровень сервиса сегодня стремятся немногие компании, считает генеральный директор агентства недвижимости «Адвекс-Т» Андрей Слотин. Однако хороший продукт и его грамотная подача для покупателя сегодня наиважны. На тюменском рынке ООО «Партнер-Инвест» - та компания, которая реализует не просто стены, а «качество жизни».
Стремление улучшить свои жилищные условия есть у многих, однако ряд факторов мешает это сделать. Одним из удобных предложений на рынке недвижимости стал обмен существующего жилья на квартиры в третьем Заречном микрорайоне. «Продать квартиру не так просто: продавцу приходится обращаться к агентствам недвижимости, к рекламным способам – тратить время, силы, нервы и сражаться с постоянно присутствующим чувством страха, что что-то пойдет не так», - поделился опытом директор по маркетингу и продажам компании Андрей Панасюк.
«Прежде всего, клиента интересует инфраструктура: школы, детские и спортплощадки, места для парковки, обслуживание дома и прочее», - поясняет заместитель начальника службы продаж ООО «Партнер-Инвест» Олеся Толстухина.
Претендуя на более низкую стоимость жилья, человек берет на себя бремя по отделке квартиры, а это время и дополнительные расходы. Застройщик «Партнер-Инвест» позволяет избавить клиента от беготни по магазинам, выбора стройматериалов и поиска рабочих рук. «По нашим расчетам, приобретая в компании квартиру с улучшенной черновой отделкой, человек экономит два месяца времени и порядка 150 тысяч рублей на работы по ремонту. Мы предлагаем два типа продукта: улучшенная черновая (выравнивание пола, потолка, стен, качественная входная дверь, пластиковое остекление лоджий, коммуникации) и отделка «под ключ» (обои под покраску, натяжной потолок, линолеум и прочее)», - рассказала Олеся Толстухина. – «Сейчас невозможно продать просто квадратные метры – это продукт не сегодняшнего дня. Оценивая квадратный метр, мы вкладываем всю инфраструктуру и порядок микрорайона, управляющую компанию и чистоту воздуха района».
ООО «Партнер-Инвест» запустило программу по обмену старого жилья на новое с января 2010 года. Оценкой предлагаемой клиентом квартиры и оформлением сделки занимается компания «Экспресс-недвижимость». Квартиры приобретаются в собственность этой компании по рыночной цене. Жилье оценивается с учетом износа дома и местонахождения.
«Мы уже давно не апеллируем понятием «цена за квадратный метр», каждая квартира индивидуальна. Даже в «партнеровских» домах квартиры на разных этажах и с разной отделкой будут стоить по-разному, а на вторичном рынке факторов больше – отсюда шире разброс цен: каждую квартиру мы оцениваем сами с выездом на место. Однако программа имеет определенный лимит средств, поэтому ряд факторов для отсева квартир у нас существует», - рассказал гендиректор «Экспресс-недвижимости» Александр Губкин. - «К примеру, однокомнатную квартиру 86 серии в кирпичном доме площадью более 30 квадратных метров, расположенную по улице Червишевский тракт по рыночной стоимости оценили в 1 570 тысяч рублей».
«Покупая вторичную квартиру, мы не зарабатываем – не нацениваем. Издержки добавляют порядка 5-7 %, но эти средства идут на оформление жилья», - добавил Андрей Панасюк.
Немаловажно, что вариант обмена квартиры может быть даже без доплаты, главное, чтобы сдаваемая компании квартира не превышала стоимость квартиры от ООО «Партнер-Инвест».
Только за три недели запущенного проекта, представителями «Экспресс-недвижимости» осмотрено порядка сорока квартир.
Отметим, что северяне активно скупают квартиры в Тюмени, однако квартиры на севере региона на реализацию ООО «Партнер-Инвест» пока брать отказывается. Город Сургут стал центром продаж тюменских квартир на севере – там расположился офис дистанционной покупки компании. «Сургут – географически правильно расположенный город - все остальные города расположены от него на 70-100 км, где располагаются люди, которые также желают улучшить свои жилищные условия», - утверждает Андрей Панасюк. «Интернет, фото-, видеоматериалы помогают выполнить главное – как можно точнее описать клиенту инфраструктуру микрорайона и предлагаемую квартиру. Далее жилье бронируется и при ближайшей возможности покупатель выезжает в Тюмень для осмотра. Все документы оформляются в Сургуте в течение месяца», - пояснила по телефону руководитель офиса продаж в Сургуте Диана Ахмеднабиева. С осени 2009 года действует этот офис, принося «Партнер-Инвесту» в среднем порядка пяти сделок в месяц. Северяне настолько доверяют компании, что две квартиры были проданы без выезда клиента в Тюмень.
Продажа квартиры всегда была и сейчас остается процессом сложным и ответственным. Сегодня рынок в руках покупателя и чтобы продавать недвижимость требуется умение. Компания «Парнер-Инвест» вывела на тюменский рынок особые способы реализации жилья, которые позволяют очаровать даже самого искушенного клиента.
Евгения Лямзина