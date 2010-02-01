Покупатель «рулит» рынком недвижимости

Отметим, что северяне активно скупают квартиры в Тюмени, однако квартиры на севере региона на реализацию ООО «Партнер-Инвест» пока брать отказывается. Город Сургут стал центром продаж тюменских квартир на севере – там расположился офис дистанционной покупки компании. «Сургут – географически правильно расположенный город - все остальные города расположены от него на 70-100 км, где располагаются люди, которые также желают улучшить свои жилищные условия», - утверждает Андрей Панасюк. «Интернет, фото-, видеоматериалы помогают выполнить главное – как можно точнее описать клиенту инфраструктуру микрорайона и предлагаемую квартиру. Далее жилье бронируется и при ближайшей возможности покупатель выезжает в Тюмень для осмотра. Все документы оформляются в Сургуте в течение месяца», - пояснила по телефону руководитель офиса продаж в Сургуте Диана Ахмеднабиева. С осени 2009 года действует этот офис, принося «Партнер-Инвесту» в среднем порядка пяти сделок в месяц. Северяне настолько доверяют компании, что две квартиры были проданы без выезда клиента в Тюмень.