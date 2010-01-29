Комарово — горький опыт?

Было и некачественное, несвоевременное выполнение строительных работ, но эти факты были на контроле у губернатора и недостатки устраняли. «Конечно, опыт и положительный, и отрицательный получили. Но такого примера, когда строились одновременно почти 800 домов, в Российской Федерации нет, — подчеркнул Сергей Сарычев. — Причем, самое главное — была фиксированная цена квадратного метра. Вместе с землей (от 6 до 10 соток), инженерной подготовкой, внешним благоустройством цена составляла 25 тыс. 950 руб. за кв. м — таких цифр ни у кого не было и нет». За это время цены на стройматериалы выросли в три раза.