Комарово — горький опыт?

Как использовались бюджетные средства, выделенные на создание инфраструктуры в Комарово? Ответ на этот вопрос депутаты Тюменской областной думы получили 28 января от Счетной палаты области. Депутаты и чиновники попытались дать в целом оценку этому проекту: строительство жилого района Комарово — это горький опыт или….?
Председатель Счетной палаты Дмитрий Огородников рассказал на заседании комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам о том, что проверка использования средств областного бюджета жилого района Комарово за период с 2005 года была проведена палатой по инициативе прокуратуры области.
Финансирование объектов инфраструктуры Комарово с 2005 года до середины 2009 года составило 511 млн.838 тыс. руб., сообщил Дмитрий Огородников. Средства предназначались для строительства автомобильных дорог и межквартальных проездов, инженерной подготовки, технологического присоединения к электросетям, водоснабжения.
Помимо этого областному жилищному фонду в 2006–2008 годах на строительство объектов инфраструктуры выделялись бюджетные кредиты на сумму 1 млрд. 500 млн. рублей. Но использование бюджетных кредитов предметом проверки не являлось, отметил председатель Счетной палаты.
В ходе проверки были установлены нарушения: не полностью выполненные объемы работ по инженерной подготовке, необоснованно примененные расценки, нарушение порядка оплаты за технологическое присоединение к электросетям (перечисление 100% средств авансом вместо 30%) и др.
Как заметил позже, в ходе обсуждения доклада Счетной палаты, председатель облдумы Сергей Корепанов, справка, представленная депутатам по Комарово, составляет 4–5 страниц. «И каждый абзац заканчивается словами: имеет место нарушение, не выполнено, не соответствует, отсутствует, не представлены, не осуществлялись… Это дело серьезное и не зря прокуратура обратилась с просьбой, чтобы эту проверку провели», — сказал он.
Представитель прокуратуры заявила, что получено очень много жалоб от граждан, которые участвуют в строительстве жилья в Комарово. Поэтому прокуратура ждет материалы от Счетной палаты «как из печи пирога». Нужно будет еще разбираться очень тщательно с разными аспектами этого строительства, в том числе и с нарушением миграционного законодательства, сказала прокурор.
После этого депутаты задали вопросы представителям главного управления строительства области и областного Фонда развития жилищного строительства.
Заместитель начальника ГУС Александр Демченко, отвечая на вопросы, рассказал что на сегодняшний день заключено договоров на строительство 758 домов в Комарово, передано — 747. «Эти дома уже подключены к сетям, около 200 семей заселились, остальные граждане делают ремонты», — сообщил Александр Демченко. Он также добавил, что строительные компании, к которым были претензии, были отстранены от работ и заменены другими.
Управляющий Фонда развития жилищного строительства Дмитрий Рыбин рассказал депутатам о судебной практике по Комарово: всего было около ста обращений в суд; основные претензии заявителей — по срокам и качеству строительства. Суд, как правило, удовлетворяет иски граждан.
На вопрос депутатов, чем объясняют строительные компании затягивание сроков, управляющий ответил: причин много, как субъективного, так и объективного характера. Одна из основных — затянувшееся оформление земли, т.?к. в прошлом году были внесены изменения в Земельный кодекс. «Начали строить по одному закону, а закончили по другому», — пояснил он.
«Ошибки не отбили охоту продолжать строительство второй, третьей очереди Комарово»? — спросил управляющего председатель облдумы.
«Опыт позволяет построить еще не один такой микрорайон»! — прозвучал оптимистический ответ.
«А желание»? — уточнил депутат.
«У меня желание есть. И желающие есть», — ответил Дмитрий Рыбин.
Свой комментарий по ситуации в Комарово сделал
Нарушения сроков были еще и потому, что некоторые граждане самовольно меняли проект (например, пристраивали дополнительные площади), в результате фонд не мог эти дома сдать. «Из сотни жалоб, которые были, в 70% случаев — измененный проект», — сказал
Он признал, что были проблемы, связанные с изысканиями — не учли направление движения талых вод. Но была проведена новая экспертиза, корректировка проекта (системы водопонижения). Все это тоже повлияло на увеличение сроков.
Было и некачественное, несвоевременное выполнение строительных работ, но эти факты были на контроле у губернатора и недостатки устраняли. «Конечно, опыт и положительный, и отрицательный получили. Но такого примера, когда строились одновременно почти 800 домов, в Российской Федерации нет, — подчеркнул Сергей Сарычев. — Причем, самое главное — была фиксированная цена квадратного метра. Вместе с землей (от 6 до 10 соток), инженерной подготовкой, внешним благоустройством цена составляла 25 тыс. 950 руб. за кв. м — таких цифр ни у кого не было и нет». За это время цены на стройматериалы выросли в три раза.
Неоднозначную оценку строительства первой очереди Комарово дал и председатель облдумы. «Действительно, такого нет ни у одного субъекта — чтобы индивидуальные дома строили так массово. Однако был допущен ряд серьезных ошибок, которые надо учесть при последующем строительстве», — сказал Сергей Корепанов. Одной из таких ошибок спикер назвал фиксированную цену квадратного метра.
«Комарово — это объект, которым мы больше всего гордились, а с другой стороны — население нас носом тыкало именно в этот объект — инженерные сети не сданы, заселиться во время не можем