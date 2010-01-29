Что принесет 2010 год тюменским строителям

От 2010 года тюменское строительное сообщество не ждет ничего хорошего – по крайней мере, в первом полугодии точно. «Пока не восстановится платежеспособный спрос населения на квадратные метры, пока не вернется нормальное кредитование строительной отрасли – краны будут стоять, а на улицах города вы не увидите машин, перевозящих кирпич либо плиты». Об этом практически в один голос заявили эксперты пресс-клуба «КВ – диалоги о недвижимости», первое заседание которого состоялось на этой неделе.
Заседание получилось весьма насыщенным – коснулись и деятельности саморегулируемых организаций, и проблемы обманутых дольщиков, и изменения покупательского спроса, и политики застройщиков, девелоперов, и ценовой ситуации на региональных рынках жилья. Получилась своего рода «тезисная» встреча, наметившая круг тем для обсуждения, в рамках пресс-клуба, в наступившем году.
2009 год большинство тюменских строителей пережили. Не обошлось, конечно, без банкротств, резкого падения объемов производства, замораживания ряда проектов – но, тем не менее, основной костяк стройсообщества региона жив. «Пожалуй, для нас прошлый год оказался самым тяжелым за десять лет деятельности компании. Пришлось вспомнить и о давно забытых схемах расчета с подрядчиками, умерить амбиции, жестко оптимизировать затраты. Однако ни один наш начатый объект мы не бросили и не заморозили. Идет строительство микрорайона «Радуга» в Восточном-2, сдали в эксплуатацию дом премиум-класса «Ладья», ведем проектные работы по другим объектам», говорит Максим Кривцов, первый заместитель генерального директора компании «Тюменинвестстрой».
Нелегко в прошлом году пришлось и флагманам стройиндустрии – в частности, Тюменской Домостроительной Компании. «Да, к концу года мы вышли на запланированные объемы и производства, и продаж, но далось это весьма непросто. Весь год мы проводили стимулирующие потребительский спрос акции, были вынуждены снизить стоимость квадратного метра. Конечно, нам весьма помогло участие в тендерах, проводимых Управлением госзакупок Тюменской области, и в программе Минобороны РФ по обеспечению жильем военнослужащих, но тем не менее, год был весьма сложным», заявила Лариса Новикова, директор по маркетингу ОАО «ТДСК».
Пожалуй, резче всех ситуацию на строительном рынке оценил Александр Храмов, директор ПСК «Стар» (жилая застройка по ул. Пржевальского, Гнаровской-Федорова): «Посмотрите на улицы Тюмени – много ли вы видели на них за прошлый год бетономешалок или машин, перевозящих кирпич, цемент, щебень?! Я лично очень мало. Краны на всех почти стройках стоят, каменщики распущены в отпуска, скрытая безработица в отрасли зашкаливает. Да, мы говорим что в 2009 году всего лишь на 6% меньше количество введенных в эксплуатацию квадратных метров, чем в 2008, но при этом забываем сказать, что объекты-то все эти были начаты в хорошие, «жирные» времена. Новых-то заделов нет. Банковские ставки иначе как грабительскими трудно назвать, ипотека умерла не успев родиться, откуда ж взяться оборотке на строительство?!».
По мнению Храмова, все те деньги, которые государство «впрыснуло» строительной отрасли, потрачены бесполезно – поддержка должна заключаться в государственном кредитовании отрасли, когда вместо процентов застройщики будут возвращать государству готовые квартиры, при этом полностью выплачивая взятую сумму.
По официальным данным, по объему ввода жилья в эксплуатацию в 2010 году Тюменская область не «просядет» так сильно как другие российские регионы, но риэлторы и аналитики предупреждают, что уже осенью может явно обозначиться дисбаланс между спросом и предложением, особенно на первичном рынке жилья. И тогда, предрекают аналитики, «мы можем наблюдать рост цены на квадратный метр». Хотя о скором восстановлении рынка говорить все еще рано.
Ничего хорошего от наступившего года не ждут и те тюменцы, кто уже пострадал от кризиса на рынке недвижимости – речь идет о т.н. «обманутых дольщиках», чьи волнения в прошлом году неоднократно сотрясали внешне спокойную среду Тюмени. Как подсчитали в региональной общественной организации «Защита прав граждан при участии в долевом строительстве», в совокупности жертвами кризиса стали десять тысяч тюменцев. «К счастью, среди них очень небольшой процент, кто стал жертвами именно мошеннических действий. В основном же люди стали жертвами или заложниками обстоятельств – в некоторых случаях строительные фирмы не подрассчитали свои силы, в некоторых просто затягивается сдача объекта в эксплуатацию», говорит Александр Харитонов, председатель РОО «Защита прав граждан при участии в долевом строительстве». Но, тем не менее, десять тысяч дольщиков, вложивших деньги и не получивших взамен ничего – это вполне серьезная тенденция, не обращать внимания на которую уже нельзя.
Задели эксперты и такую важную тему, как отмена лицензирования строительной деятельности и замена ее СРО – саморегулируемыми организациями. Несмотря на то, что об устранении государства от регулирования процессов в строительной отрасли было известно уже давно, подавляющее большинство строителей не спешили определиться с выбором и в результате оказались в правовом вакууме. «Многие {застройщики}ждали конца года, надеясь, что систему лицензирования либо продлят, либо она будет действовать параллельно с СРО. И сейчас люди оказались в ситуации, когда они физически не могут вступить в СРО из-за ажиотажа и огромных очередей», - пояснил на заседании пресс-клуба Владимир Калинин, вице-президент Союза Тюменских строителей. В результате складывается интересная ситуация – из 4 500 тысяч строительных компаний Тюмени, имевших лицензии, в СРО вступили пока лишь порядка 600. Помимо чисто организационных моментов возникает и множество других вопросов, которые правлениям саморегулируемых организаций предстоит решать в самом оперативном порядке.