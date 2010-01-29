Что принесет 2010 год тюменским строителям

Ничего хорошего от наступившего года не ждут и те тюменцы, кто уже пострадал от кризиса на рынке недвижимости – речь идет о т.н. «обманутых дольщиках», чьи волнения в прошлом году неоднократно сотрясали внешне спокойную среду Тюмени. Как подсчитали в региональной общественной организации «Защита прав граждан при участии в долевом строительстве», в совокупности жертвами кризиса стали десять тысяч тюменцев. «К счастью, среди них очень небольшой процент, кто стал жертвами именно мошеннических действий. В основном же люди стали жертвами или заложниками обстоятельств – в некоторых случаях строительные фирмы не подрассчитали свои силы, в некоторых просто затягивается сдача объекта в эксплуатацию», говорит Александр Харитонов, председатель РОО «Защита прав граждан при участии в долевом строительстве». Но, тем не менее, десять тысяч дольщиков, вложивших деньги и не получивших взамен ничего – это вполне серьезная тенденция, не обращать внимания на которую уже нельзя.