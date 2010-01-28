Актированные дни тормозят строительство

- Строительные работы не могут провозиться в таких условиях, когда смеси растворов застывают на морозе. В сроки мы уложимся, благодаря умелому распределению работы на объектах ГП-18, 19. Мы сформировали график работ так, что сейчас ведем допустимые работы, а при потеплении введем две и даже три рабочих смены. К концу года, как и положено, будет ввод зданий, - сообщил технический директор компании «Партнер-Инвест» Роман Демчук.