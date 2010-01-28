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Актированные дни тормозят строительство

28 января 2010, 12:01
В связи с сильными морозами строительные объекты в Тюменской области заморожены в прямом смысле...

В связи с сильными морозами строительные объекты в Тюменской области заморожены в прямом смысле.

Актированные дни, которых на эту зиму выдалось немало, стали причиной небольшой задержки строительства объекта жилой застройки ГП-8 в микрорайоне МЖК, строительство которого ведет ОО «Оркомитет МЖК». На сегодняшний день на объекте - семидесяти восьми квартирном жилом доме с объектами соцкультбыта (ГП-8) – выполнено 76 % работ, среди которых проведена кладка стен на 90 % от общего объема, электромонтажные работы, сантехнические работы в подвальном помещении, проведены наружные тепловые сети, установлены окна, внутренние работы ведутся в обычном режиме.

- Работы не могут проводиться при температуре воздуха ниже – 25 с ветром сильнее 10 м/сек, при -27 без ветра. При скорости ветра или порывах выше 12 м/сек и срабатывании на башенном кране анемометра, производство строительно-монтажных работ считается невозможным, - комментирует начальник коммерческого отдела компании Антон Черкашин. - Поэтому срок сдачи нашего объекта мы вынуждены немного перенести.

- Строительные работы не могут провозиться в таких условиях, когда смеси растворов застывают на морозе. В сроки мы уложимся, благодаря умелому распределению работы на объектах ГП-18, 19. Мы сформировали график работ так, что сейчас ведем допустимые работы, а при потеплении введем две и даже три рабочих смены. К концу года, как и положено, будет ввод зданий, - сообщил технический директор компании «Партнер-Инвест» Роман Демчук.

Шестнадцатиэтажный монолитно-каркасный дом (ГП-3) в 1-м Заречном микрорайоне по ул. Муравленко застройщик ООО «Меридиан Констракшн» обещает сдать в запланированные сроки - 4 квартал 2011 года. «Работы ведутся на объекте даже в сильнейшие морозы. В холода невозможно работать с бетоном, поэтому мы устанавливаем каркас и ведем различные вспомогательные работы, но из графика не выбиваемся», - дала комментарий начальник коммерческого отдела компании Елена Третникова.

Как сообщил на заседании антикризисного штаба начальник главного управления строительства и ЖКХ области Евгений Мискевич, количество объектов, строительство которых приостановлено, не изменилось. Точнее даже сократилось: один из долгостроев — вставка к жилым домам по ул. Геологоразведчиков — расконсервирован благодаря совместным усилиям будущих жильцов, строителей и органов власти.

На морозы жалуются и предприятия деревообработки, отметил в рамках заседания антикризисного штаба заместитель губернатора области Александр Моор. Некоторые трудности с подвозом сырья, к примеру, испытывает фанерокомбинат.

Евгения Лямзина

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