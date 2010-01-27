До 300 тюменцев в день питаются в благотворительной столовой

Суровые морозы заставили птиц жаться ближе к человеческому жилью. В лесах стало голодно. Даже попрошайки с улиц
Невольно задумываешься, а сколько людей в нашей стране голодает, сколько ежегодно умирает от истощения? Такую статистику в СМИ не публикуют. Облздрав регулярно отчитывается, как идет борьба с болезнями века:
В Тюмени, на территории
— В основном, это люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, — говорит заведующая столовой, руководитель общественной организации «Будущее начинается сейчас» Галина Паршуткина. — Через эти пороки люди теряют все: семью, работу, дом, веру в себя… Мы не спрашиваем, что за человек, что его довело до такой жизни. Сначала нужно просто накормить и обогреть, потом можно спрашивать.
Галина Тимофеевна знакомит со своими помощницами.
— Егатерина Прокофьевна у нас работает полгода, до этого служила в трапезной при храме.
— Можно просто, тетя Катя, — смутившись, говорит старушка.
— Тетя Катя — кухонный работник. Но она не только кормит людей, душой за каждого болеет. Когда есть возможность, приносит теплые вещи от знакомых и родственников. А на днях пришел мужчина с босыми ногами, обернутыми в целлофановые пакеты. Представляете, в такой мороз? Так она свои шерстяные носки ему отдала.
— Да, разные приходят, — кивает головой тетя Катя.
— А это наш повар, Анастасия, — представляет Галина Тимофеевна молодую женщину. — Практически и весь штат. Есть еще один повар — они работают посменно.
— Видимо, работа тяжелая, людей непросто найти? — спрашиваю я.
— Непросто. Не каждый захочет, да и сможет работать с такими людьми.
Галина Тимофеевна объясняет, что в столовую приходят и пьяные, и больные — шизофренией, эпилепсией, туберкулезом. От заражения инфекциями спасает строгая гигиена и одноразовая посуда, а от буйного нрава некоторых посетителей — только искреннее сочувствие им и молитва.
Я спросила Анастасию, что привело ее в эту столовую. Можно понять человека пожилого, многое повидавшего на веку, но как молодой женщине удалось справиться с брезгливостью и неприязнью, которые невольно вызывают опустившиеся люди?
— Когда сестра мне сказала, что требуется повар в благотворительную столовую, я чуть не заплакала. Думаю: заболею, умру, но не пойду. Сказал бы мне кто еще полгода назад, что буду работать с бомжами за четыре тысячи в месяц, не поверила бы. А сейчас… Если меня отсюда уволят, не представляю, как буду жить.
Женщины рассказали историю, которая случилась несколько лет назад.
Позже выяснилось, что с пожилым человеком случилась жуткая, но нередкая в наши дни история. Он ехал из
Память возвращалась постепенно. Однажды в разговоре с батюшкой назвал номер телефона. Позвонили, трубку взяла женщина, как оказалось, сестра этого мужчины. Она несколько месяцев назад подала во всероссийский розыск, думала, случилось непоправимое. Приехала за братом, рассказала, что тот преподавал в московском университете, имеет ученые звания.
Чудесная история? Или ужасная? Мои собеседницы считают, обыкновенная, каких много. Но, возможно, именно она подсказала отцу Максиму ответ на вопрос молодого предпринимателя:
— Батюшка, что мне делать, чтобы приносить людям пользу?
— Накормите их. Столько голодных людей…
Предприниматель обратился в общественную организацию, встретил Галину Тимофеевну. Она уже давно хотела открыть социальную столовую.
— Накормить человека — одно дело, — говорит хозяйка столовой, — это лишь продлит его страдания. Хочется помочь найти силы справиться с бедой.
По воскресеньям в столовую приходят сестры милосердия, кто хочет, может пообщаться с ними, задать вопросы. Несколько человек решились бросить пить. Стали ходить в школу трезвости при храме Симеона Богоприимца. В одиночку с этим пороком не справиться, говорит Галина Тимофеевна, а сообща, да с молитвой, можно спастись.
Но прежде, считает она, человека нужно накормить и обогреть. Только потом, возможно, он захочет и найдет в себе силы вернуть человеческий облик. Женщина понимает, что один маленький вагончик не сможет помочь всем нуждающимся. Здесь нет условий обслуживать больше людей. Поэтому так радуется, что перед новым годом администрация выделила им двухэтажное здание. Правда, на окраине города — за Рабочим поселком, и требует оно серьезной реконструкции. Но, главное, в нем можно будет не только кормить людей, но и оказывать первую медицинскую помощь — для этого там предусмотрено несколько палат. Уже есть договоренность с доктором, который будет вести прием, а ухаживать за больными будут сестры милосердия. Галина Паршуткина говорит, что такой социальный центр необходим городу.
Есть и другие планы: организовать выездные обеды. Потому что у людей, нуждающихся в благотворительной столовой, нет денег на автобус, чтобы добираться до нее. Сотрудницы сами будут привозить горячие обеды в разные районы города. И конечно, сюда, в Зареку. А также привозить сухие пайки — для многодетной семьи, где работает одна мама, для
Галина Тимофеевна говорит, что на свете много добрых и неравнодушных людей. Что десятки предприятий и тысячи горожан оказывают помощь столовой. По доброй воле, порой даже не называя своих имен. Кто продуктами, кто стройматериалами, деньгами или рабочей силой. Еще она говорит, что первым на помощь приходит тот, кто сам многое пережил. А сострадания заслуживает каждый человек.
Вероника Ильина