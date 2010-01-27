До 300 тюменцев в день питаются в благотворительной столовой

Но прежде, считает она, человека нужно накормить и обогреть. Только потом, возможно, он захочет и найдет в себе силы вернуть человеческий облик. Женщина понимает, что один маленький вагончик не сможет помочь всем нуждающимся. Здесь нет условий обслуживать больше людей. Поэтому так радуется, что перед новым годом администрация выделила им двухэтажное здание. Правда, на окраине города — за Рабочим поселком, и требует оно серьезной реконструкции. Но, главное, в нем можно будет не только кормить людей, но и оказывать первую медицинскую помощь — для этого там предусмотрено несколько палат. Уже есть договоренность с доктором, который будет вести прием, а ухаживать за больными будут сестры милосердия. Галина Паршуткина говорит, что такой социальный центр необходим городу.