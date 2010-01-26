Тюмень — доступный город?

«В этом плане нас совершенно устраивает ТРЦ Гудвин — там все легкодоступно, за исключением туалета. — поделилась Ольга Владимировна, — Использовать туалет на 1 этаже по назначению проблематично, потому что там хранятся машины для мойки полов, прочий хозяйственный инвентарь и просто грязно. Та же проблема существует и в ТРЦ Премьер». Вообще в общественных местах Тюмени очень мало достойных туалетов для инвалидов. Неплохая уборная для тех, кто передвигается на коляске, находится в кинотеатре «Гудвина». Единственное неудобство в том, что маме инвалида приходится идти в мужской туалет. Уборная для инвалидов должна быть обособленная и, конечно, соответствующая нормативным размерам.