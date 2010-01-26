Тюмень — доступный город?

Причины, приводящие к вынужденной неподвижности, могут быть самые разные: травмы, увечья, профессиональные и общие заболевания. Среди людей, сидящих в коляске, есть и инвалиды с детства, и пенсионеры, ставшие инвалидами в глубокой старости.
Среди инвалидов те, кто передвигается на колясках — самая незащищенная часть, ведь по большей части здания и дороги в городе проектируются без учета доступности для них. Это связано с тем, что архитекторов хоть и обучают требованиям к проектам зданий, связанным с нуждами инвалидов, но не все хотят глубоко вдаваться в подробности как правильно, а, главное, удобно проектировать для маломобильных категорий населения.
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» статьей 15 предусматривает требование об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры. Есть соответствующие строительные нормы, диктующие общие правила проектирования доступных зданий, более подробно об этом пишут в рекомендациях, но последние часто игнорируются. Поэтому магазины, почтовые отделения и другие здания оказываются объективно недоступными для
Говорят, что в соседнем Екатеринбурге решили эту проблему следующим образом: в состав Государственной комиссии по приемке и сдаче в эксплуатацию готовых городских объектов включают официальных представителей от общественных организаций инвалидов, которые определяют, соответствуют ли здания минимальным потребностям людей, передвигающихся с помощью колясок.
По мнению
Яркий пример подобного формального подхода — магазин «Детская мода», расположенный по адресу ул. Малыгина, дом 49/4. Здание спроектировано таким образом, что многочисленные магазины, расположенные на первом этаже, объединяются длинным крыльцом, с обеих сторон которого сделаны пандусы. Проблема в том, что на коляске дальше магазина «Детская мода» проехать не удастся, потому что его владельцы построили заграждение, визуально отделяющее магазин от аптеки и других объектов. А на просьбу убрать перегородку, чтобы можно было проехать дальше, предлагают владельцу каждого магазина сделать отдельный пандус. «С такими руководителями сложно добиться безбарьерной среды», — резюмирует Владимир Михайлович.
Как рассказала корреспонденту NashGorod.ru мама инвалида, передвигающегося на коляске, Ольга Иванова, сейчас при строительстве и приеме новых зданий, особенно если они являются значимыми объектами инфраструктуры города, как правило, стараются соблюдать интересы «колясочников», а проблемы, в основном, возникают при реконструкции старых.
«В этом плане нас совершенно устраивает ТРЦ Гудвин — там все легкодоступно, за исключением туалета. — поделилась Ольга Владимировна, — Использовать туалет на 1 этаже по назначению проблематично, потому что там хранятся машины для мойки полов, прочий хозяйственный инвентарь и просто грязно. Та же проблема существует и в ТРЦ Премьер». Вообще в общественных местах Тюмени очень мало достойных туалетов для инвалидов. Неплохая уборная для тех, кто передвигается на коляске, находится в кинотеатре «Гудвина». Единственное неудобство в том, что маме инвалида приходится идти в мужской туалет. Уборная для инвалидов должна быть обособленная и, конечно, соответствующая нормативным размерам.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются
«Но больше всего нас „съедают“ даже не места общего пользования, — призналась Ольга Владимировна, — а дороги и тротуары. Достойно выполненных перекрестков очень мало: делают слишком высокие бордюры, а между ними и дорогой — канавки, в которых застревают колеса колясок. На многих пересечениях дорог после заниженного бордюра слишком крутой уклон, забраться инвалиду самому практически нереально. Куда бы мы ни пошли, мы вынуждены идти по проезжей части, потому что по тротуару пройти невозможно».
С ней согласен и Владимир Михайлович: «Большие сложности вызывают пешеходные переходы, оборудованные высокими бордюрами. И если в сухую погоду взобраться на них
Ольга Владимировна с сыном очень долго не могли выехать из своего двора — очень узкие и пологие тротуары, с которых не убирали снег, делали это почти невозможным. Как решили эту проблему они? Не добившись решения от ЖЭУ, сделали заезд во двор самостоятельно. Ольга Владимировна отмечает, что прошлые годы снег не убирали, но в этом году ситуация улучшилась.
Конечно, руководство области предпринимает шаги для создания безбарьерной среды: для
«Мы не так уж часто пользуемся автобусами — может, раз в неделю или реже, поэтому пытаемся добиться того, чтобы нам оказывали помощь, — рассказывает „колясочница“ Марина Пузина, — Сейчас на нескольких автобусах некоторых маршрутов водителям доплачивают тысячу рублей за то, что он оказывает эту услугу. Так как
Конечно, будучи здоровым человеком, практически невозможно представить, со сколькими трудностями сталкивается человек, передвигающийся с помощью коляски: узкие дверные проходы и лифты, крутые ступеньки и высокие бордюры, тяжелые двери магазинов и недоступный общественный транспорт. Хотелось бы, чтобы люди, проектирующие здания и дороги, задумывались, как сделать их доступными для всех.
Замечательно, что в последние годы наш город стал красивее: появились клумбы и вазоны с цветами, в новогодние праздники тюменские улицы сверкают и переливаются, благодаря праздничной иллюминации. Каждый житель Тюмени может поспособствовать тому, чтобы сделать город не только красивым, но и удобным. Украшая тротуар около офиса цветочными вазонами или расставляя товар в магазине, выбирая место для парковки, задумайтесь, не создает ли это препятствий для движения инвалидов, женщин с колясками и пожилых людей с костылями. Ведь, там, где будет удобно маломобильным людям, каждый почувствует себя комфортно.