Алексей Чумаков: тюменки стали породистее

По признанию «народного артиста», то, что презентация нового клипа проходит именно в Тюмени, — его личная инициатива. Мероприятие не коммерческое — учитывая небольшое число зрителей и гонорары приехавших с Алексеем музыкантов, концерт вряд ли окупится. Однако деньги в данном случае для певца не главное, ему важно, чтобы концерт понравился людям, оставил след в их сердцах. «Это мероприятие — частичка обоюдной любви — моей и Тюмени» — сказал Алексей Чумаков.
Музыку к песне «Тут и там» написал сам исполнитель, текст принадлежит перу известного песенника Константина Арсеньева. Трогательный клип снял режиссер Алексей Голубев. У песни «Тут и там» существуют две версии — медленная и быстрая. «В России не особенно любят „медляки“, а жаль… Поэтому пришлось делать ремикс к этой лиричной композиции. Именно быстрый вариант попал в ротацию на радио» — рассказал Алексей Чумаков. Клипа тоже получилось два — тюменцы, пришедшие на концерт артиста, смогли оценить оба варианта.
Через некоторое время после возвращения из Тюмени Алексей Чумаков уедет на неделю в отпуск. Отдыхать певец будет в Таиланде вместе со своей девушкой Юлией Ковальчук.
После отпуска Алексею предстоит много работы — в этом году он обещает поклонникам выпустить альбом. «Пластинку нужно заканчивать скорее, так как,
Алексей Чумаков раскрывает все новые грани своего таланта на радость тем, кто интересуется его творчеством. Так, певец отдаст свой голос червяку Барри из нового мультфильма «Ослепительный Барри и червячки Диско». Алексей уже записал песню к новинке от российских аниматоров, впереди этап озвучки персонажа. Вместе с Алексеем Чумаковым над образами червяков из мультфильма работают Юлия Ковальчук, Александр Иванов, Федор Бондарчук.
Еще один сюрприз Алексей готовит тем, кто любит не только
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Артист заметил, как за последние годы изменился город, как изменились тюменцы. Девушки, по словам Алексея Чумакова, стали «породистее». Накануне концерта певец с друзьями был в ночном клубе и отметил, как хорошо выглядят молодые тюменки. «Женщины в Тюмени так скакнули вперед, что я офигел», — признался Алексей, — «Они умеют подать себя, это видно по тому, как девушки причесываются, смотрят, танцуют. Таких симпатичных девушек и в московских клубах не всегда увидишь. К сожалению, тюменские мужчины отстают в развитии от дам. Не хочу никого обидеть, но девушкам в клубах города не из кого выбирать». Представители сильной половины человечества разочаровали певца не только своим внешним видом, но и поведением — Алексей Чумаков отметил чрезмерное панибратство тюменцев.
Панибратство раздражает артиста и в тех случаях, когда малознакомые земляки просят билеты на концерт и норовят погостить у певца в Москве. Алексей Чумаков отметил, что в последние годы научился говорить нет и противостоять откровенной наглости. Однако действительно близким людям он всегда готов помочь.
Рассказал Алексей и о своей мечте — спеть дуэтом со Стиви Вандером. При этом западный музыкальный рынок певец покорять не намерен — менталитет не тот. Однако если песня вдруг «выстрелит» и попадет в мировые чарты, Алексей Чумаков будет только рад.