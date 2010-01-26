Алексей Чумаков: тюменки стали породистее

Артист заметил, как за последние годы изменился город, как изменились тюменцы. Девушки, по словам Алексея Чумакова, стали «породистее». Накануне концерта певец с друзьями был в ночном клубе и отметил, как хорошо выглядят молодые тюменки. «Женщины в Тюмени так скакнули вперед, что я офигел», — признался Алексей, — «Они умеют подать себя, это видно по тому, как девушки причесываются, смотрят, танцуют. Таких симпатичных девушек и в московских клубах не всегда увидишь. К сожалению, тюменские мужчины отстают в развитии от дам. Не хочу никого обидеть, но девушкам в клубах города не из кого выбирать». Представители сильной половины человечества разочаровали певца не только своим внешним видом, но и поведением — Алексей Чумаков отметил чрезмерное панибратство тюменцев.