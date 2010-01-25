Набережную откроют летом

Первые 400 метров набережной Туры строители обещают сдать к началу лета.
О необходимости возведения берегоукрепительных сооружений речь шла давно. Перепад высот правобережья Туры от нижней точки до верхней бровки, почти на самом краю которой стоят жилые дома и административные здания — 27 метров. В весеннее половодье река поднимается высоко — старожилы Тюмени еще помнят наводнения, которые случались несколько десятилетий назад. Тогда река выходила из берегов и доставала до Заречных микрорайонов. Но укрепить берег — только одна задача. Перед строителями стоит не менее важная — сделать набережную красивой, чтобы стала достопримечательностью для туристов, а для тюменцев излюбленным местом для прогулок. И, как мы убедились, работа здесь кипит даже в лютые морозы.
«В гидротехническом плане берег Туры очень сложный, — говорит руководитель предприятия «Строймонтаж» Сергей Жуля. — Даже зимой, невзирая на лютые морозы, из склона выходят ручьи. Грунт неустойчивый, приходится следить, чтобы не было обвалов. Для укрепления берега пришлось возводить очень сложные дренажные сооружения, обеспечивающие отвод воды со склона».
Сейчас, по словам Сергея Владимировича, дренажная система работает. «Букеты» труб, что торчат из реки вдоль набережной, успешно справляются со своей задачей — не дают воде подмывать берег.
«Можно гарантировать, что ни одному из верхних зданий, в том числе памятникам архитектуры: гауптвахте в районе Площади Борцов Революции и зданию на ул. Семакова, 1 — ничего не угрожает», — заверил Жуля.
Два года бились строители на этом берегу. В прошлом году основные работы между мостами Влюбленных и Челюскинцев были завершены. Сделаны откосы, подпорные стены из железобетона, укрепляющие верхнюю часть берега. Оформлены лестничные спуски к прогулочной зоне. Осталось доделать пандус для инвалидов-колясочников и лестницу, ведущую к реке с ул. Семакова.
Первые 400 метров набережной, можно сказать, готовы: завершается отделка гранитом лестницы в районе моста Влюбленных, да монтируется металлическая — в районе ул. Красина.
Сейчас основной фронт строительных работ развернулся по левую сторону от моста Влюбленных. Здесь с утра до вечера работают краны, идет очистка берега от снега, строятся гранитные лестницы.
Эта часть набережной будет снабжена сразу несколькими «парковками». На верхнем берегу — остановочным комплексом для городских и туристических автобусов. Внизу — трехуровневой парковкой для легковушек и причалом для прогулочных катеров. Слева от моста Влюбленных будет просторная смотровая площадка.
Пока набережная с этой стороны простирается лишь до речки Тюменки, но, если будет принято решение продлить ее в сторону архитектурно-строительного университета, строители будут только рады. Хоть для «Строймонтажа» эта набережная — первый подобный объект, Сергей Жуля заверил, что работают его люди с удовольствием.
«Интересная работа, — сказал он. — Важная для города. И вся на виду».
Даже 30–40 градусные морозы не сумели связать строителям руки. Они раскинули шатры из полиэтиленовой пленки, воздух в которых нагревают с помощью «пушек». Правда работают они на керосине, поэтому воздух в «шатрах» не только нагревается, но и очень быстро пропитывается ядовитыми парами. Поэтому строители вынуждены часто уходить «на перекур», чтобы не задохнуться. Работают на объекте более 120 человек — монтажники, крановщики, бетонщики, сварщики, облицовщики гранита. Найти в Тюмени последних было не просто, но, по словам руководителя предприятия, специалисты оказались хорошие. Кстати, гранит в Тюмень везут не только с Урала, но из Ленинградской области и из Карелии. Карельским, более плотным, укрепляют нижний берег, у самой кромки воды, чтобы не разрушался.
Хоть морозы и притормаживают немного работу, Сергей Жуля обещает уже в мае подарить тюменцам и гостям города кусочек берега — от моста Влюбленных до Сельхозакадемии — для прогулок и отдыха.
Вероника Ильина