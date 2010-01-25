Набережную откроют летом

Даже 30–40 градусные морозы не сумели связать строителям руки. Они раскинули шатры из полиэтиленовой пленки, воздух в которых нагревают с помощью «пушек». Правда работают они на керосине, поэтому воздух в «шатрах» не только нагревается, но и очень быстро пропитывается ядовитыми парами. Поэтому строители вынуждены часто уходить «на перекур», чтобы не задохнуться. Работают на объекте более 120 человек — монтажники, крановщики, бетонщики, сварщики, облицовщики гранита. Найти в Тюмени последних было не просто, но, по словам руководителя предприятия, специалисты оказались хорошие. Кстати, гранит в Тюмень везут не только с Урала, но из Ленинградской области и из Карелии. Карельским, более плотным, укрепляют нижний берег, у самой кромки воды, чтобы не разрушался.