Когда питомцы становятся жертвами праздников

Низкие температуры становятся испытанием для кошек и собак, у которых нет дома: они пытаются зайти в подъезды, подвалы, спрятаться в теплотрассе. И если собаки вполне могут выжить и на улице, то для кошки остаться без крыши над головой в -10 — это уже верная смерть. К «Потеряшкам» в морозы поступает вал кошек с отмороженными ушами и хвостами. Отмороженные подушечки лап характерны не только для кошек, но и для собак.