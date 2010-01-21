Когда питомцы становятся жертвами праздников

Позади праздничные каникулы, которые в этом году были особенно морозными. Безусловно, такое время отражается на привычной жизни не только людей, но и их питомцев, а часто бывает для последних даже опасным.
Как рассказала одна из учредителей благотворительного фонда помощи животным «Горячая линия Потеряшки» Евгения Здорнова, шумные мероприятия с массовым скоплением людей и фейерверком часто заканчиваются плачевно для животных. В такие дни очень легко потерять своего четвероногого друга: часто собаки пугаются взрывов и убегают, а человек отвлекается на
«Особенно внимательными должны быть жители центральных районов города, а также дворов, находящихся вблизи скверов и площадей — найти собаку в толпе весьма проблематично. Есть вероятность, что
Безусловно, во все праздники происходит всплеск, как потерянных, так и найденных кошек и собак. Жертвами становятся пугливые кошечки, которых громкие звуки фейерверков заставляют прятаться в самые укромные уголки домов, а то и вовсе убегать из квартиры через открытую по забывчивости дверь или выпрыгивать через открытые для проветривания форточки. Кроме этого, кошки часто лакомятся мишурой — с блестящим и переливающимся хочется поиграть и пожевать.
Низкие температуры становятся испытанием для кошек и собак, у которых нет дома: они пытаются зайти в подъезды, подвалы, спрятаться в теплотрассе. И если собаки вполне могут выжить и на улице, то для кошки остаться без крыши над головой в -10 — это уже верная смерть. К «Потеряшкам» в морозы поступает вал кошек с отмороженными ушами и хвостами. Отмороженные подушечки лап характерны не только для кошек, но и для собак.
«В морозы на „Горячую линию Потеряшек“ часто звонят с требованием забрать кошку или собаку, которой холодно, — делится Евгения. — Людям жалко, но они, к сожалению, не задумываются, что у нас нет возможности забрать всех бездомных животных города. Наши волонтеры, которые не просто берут домой животных, но и ухаживают за ними, лечат, просто не справляются с таким потоком».
По словам Евгении, под Новый год много
С другой стороны под Новый год многие животные находят себе хозяина: люди хотят сделать живой подарок себе или своим детям. Особенно популярны в этом году были котята тигрового окраса. Щенки маленьких собачек и даже взрослые маленькие собачки популярны всегда — чем меньше, тем лучше. Их разбирают просто на ура. К сожалению, подобные собаки стали все чаще и чаще оказываться на улице.
Поэтому, решив завести питомца, не забывайте, что это колоссальная ответственность, которую придется нести на протяжении всей его жизни. И пусть праздники для людей не становятся трагедией для их любимцев.