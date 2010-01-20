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Татьянин день в ночных клубах города

20 января 2010, 12:21
Не успели мы отойти от затяжных новогодних праздников, а на носу уже 25 января — День студента, он же Татьянин день. Прежде всего, это праздник «безбашенных» студентов, для которых зимняя сессия осталась позади, и, значит, впереди полгода беззаботной учебы до следующей сессии.
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Тюмень

Об этом не забывают ночные клубы города и приглашают бывших и настоящих студентов отпраздновать это событие.

Бар-клуб Brilliance предлагает отметить День студента заранее — в ночь с 23 на 24 января. Всем Танюшам, Танечкам и Татьянам в эту ночь вход свободный. Для вас будут играть DJ Jenia Koshka, DJ Igor Belov, а создавать праздничное настроение и настраивать на позитивную волну в этот вечер будет MC Кацо. Кроме этого, вы сможете поучаствовать в розыгрыше коктейлей от бармена.

В ночном клубе London 25 января «зажигают» студенты Нефтегазового университета, ведь именно для них здесь пройдет «Nefte party». A.M.B.A. L. PROMO GROUP позиционирует ее как абсолютно новый формат студенческих вечеринок! Организаторы порадуют внушительным количеством ди-джеев, в число которых входят DJ Den’s, DJ Casual,DJ Lukoyla, DMC Stakan, DJ A-Jey, DJ Antony Fresh и DJ Danila Pavlov. «Заводить» толпу на «Nefte party» будет искрометный MC Andrey Romanov. Студиозов ожидает приятный сюрприз: среди самых отчаянных тусовщиков состоится розыгрыш билетов на концерт Ноггано. Стоимость входа студентам ТГНГУ — 150 руб., всем остальным — 200 руб. Для тех, кто предпочитает развлекаться в выходные London приглашает в гости 23 января на вечеринку, посвященную Дню студента: F.L.Y. (Freedom Love Young party).Только лучшая хаус-музыка в исполнении DJ [email protected], DJ Lexx и DJ SneGG, а также яркое шоу, не дадут вам заскучать. Вход — 300 руб., студентам — 200 руб., девушкам — до полуночи бесплатно, как и всем Татьянам в этот вечер.

Фееричная вечеринка, посвященная празднику с женским именем, ожидает тех, кто посетит 23 января DJ bar Euro. Клабберов ожидают заводные сеты от DJ Fridrikh, DJ Dereka и DJ Vegas. Самые красивые девушки смогут посостязаться за звание MISS EURO — 2010: на фотосессии будет определена самая миловидная девушка января, которая в конце года поборется за главный приз. Бар завлекает нас великолепным коктейльным меню, японской кухней, кальяном и акцей 2+1 (при покупке двух коктейлей — третий в подарок). Стоимость входа — 350 руб., со студенческим — 300 руб. Естественно, больше всего повезло именинницам этого дня — Татьянам вход бесплатный.

В самую главную студенческую ночь года всех студентов приглашает развлекательный комплекс «Жираff». С 24 на 25 января музыкальное настроение для вас будут создавать DJ Kat, DJ Андрей Slim, DJ Алексей Veron и DJ Денис Февраль. В эту ночь для вас море позитива, веселья, хорошей музыки, конкурсов и подарков от клуба и концертная программа вузов. Стоимость входа для всех — 200 руб.

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