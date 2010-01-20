Татьянин день в ночных клубах города

В ночном клубе London 25 января «зажигают» студенты Нефтегазового университета, ведь именно для них здесь пройдет «Nefte party». A.M.B. A. L. PROMO GROUP позиционирует ее как абсолютно новый формат студенческих вечеринок! Организаторы порадуют внушительным количеством ди-джеев , в число которых входят DJ Den’s, DJ Casual,DJ Lukoyla, DMC Stakan, DJ A-Jey , DJ Antony Fresh и DJ Danila Pavlov. «Заводить» толпу на «Nefte party» будет искрометный MC Andrey Romanov. Студиозов ожидает приятный сюрприз: среди самых отчаянных тусовщиков состоится розыгрыш билетов на концерт Ноггано. Стоимость входа студентам ТГНГУ — 150 руб., всем остальным — 200 руб. Для тех, кто предпочитает развлекаться в выходные London приглашает в гости 23 января на вечеринку, посвященную Дню студента: F.L.Y. (Freedom Love Young party).Только лучшая хаус-музыка в исполнении DJ [email protected], DJ Lexx и DJ SneGG, а также яркое шоу, не дадут вам заскучать. Вход — 300 руб., студентам — 200 руб., девушкам — до полуночи бесплатно, как и всем Татьянам в этот вечер.