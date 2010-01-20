Татьянин день в ночных клубах города

Об этом не забывают ночные клубы города и приглашают бывших и настоящих студентов отпраздновать это событие.
В ночном клубе London 25 января «зажигают» студенты Нефтегазового университета, ведь именно для них здесь пройдет «Nefte party». A.M.B.
Фееричная вечеринка, посвященная празднику с женским именем, ожидает тех, кто посетит 23 января DJ bar Euro. Клабберов ожидают заводные сеты от DJ Fridrikh, DJ Dereka и DJ Vegas. Самые красивые девушки смогут посостязаться за звание MISS EURO — 2010: на фотосессии будет определена самая миловидная девушка января, которая в конце года поборется за главный приз. Бар завлекает нас великолепным коктейльным меню, японской кухней, кальяном и акцей 2+1 (при покупке двух коктейлей — третий в подарок). Стоимость входа — 350 руб., со студенческим — 300 руб. Естественно, больше всего повезло именинницам этого дня — Татьянам вход бесплатный.
В самую главную студенческую ночь года всех студентов приглашает развлекательный комплекс «Жираff». С 24 на 25 января музыкальное настроение для вас будут создавать DJ Kat, DJ Андрей Slim, DJ Алексей Veron и DJ Денис Февраль. В эту ночь для вас море позитива, веселья, хорошей музыки, конкурсов и подарков от клуба и концертная программа вузов. Стоимость входа для всех — 200 руб.