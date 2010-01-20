Мода-2010: без подплечиков никак

Вязаные и плотные колготы! Попросите свою бабушку связать вам легинсы, так как вязаные легинсы — модный тренд, к тому же в них очень тепло! Перья. Юбка из перьев, аксессуары из перьев, очевидно, что в людях тяга к полету неискоренима. Бархат, атлас и вельвет на пике популярности, из них в этом сезоне может быть и одежда и обувь и аксессуары.