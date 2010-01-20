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Мода-2010: без подплечиков никак

20 января 2010, 13:00
Различные модные журналы и Интернет-издания сообщают, что в моде 80-е годы и от этого уже никуда не спрятаться. Но если при упоминании 80-х вас бросает в нервную дрожь, можно обратить внимание на не менее модный тренд — 40-е годы прошлого века.
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Тюмень

Такие рекомендации дает тюменцам президент студенческого объединения New style института сервиса и управления ТюмГНГУ Марем Барахоева.

Итак, 40-ые: это юбка-карандаш чуть ниже колен, неизменная баска, пиджак с четкой линией плеч и ремень (лучше военный) для рабочих будней. На вечер берите пример с гламурного Голливуда 40-х: атласные платья, драпировки, роскошный мех. В моде деловая девушка в прямом смысле этого слова, хотя богемный стиль так же актуален.

Деловая девушка в стиле 80-х сильна, цепка, практична, ее невозможно не заметить. Широкие и еще шире плечи (часто дутые), соблазнительный изгиб линии бедер, подчеркнутая линия талии, яркий макияж и массивные прически и аксессуары. Да-да, без широких плеч в этом сезоне никуда, практически все вещи — с массивными подплечниками, кто еще не выкинул их с 90-х, вшивайте обратно.

Один из основных трендов — модный редактор: в одной руке стакан с кофе, во второй — модная сумка; одежда в стиле последних тенденций с налетом интеллектуального шика. Так же в моде легкий оттенок декаданса — это и длинные бусы, перья, струящиеся платья и меха.

Основной цвет сезона черный и белый с небольшими вкраплениями серого, синего, нефритового, чайной розы, фиолетового и темно-красного. Обратите внимание на зеленый нефрит от Шанель — это второй цвет сезона после угольно-черного. Немного пастели для тех, кто пока витает в облаках.

Флагманская тенденция кризисного времени — четкий крой, ничего лишнего, монохромный образ, одежда сшита из качественных тканей. Не забывайте менять аксессуары, это придаст вашему наряду в стиле минимализма живости. Кстати, прикупите в этом сезоне пояс и надевайте его поверх плащей и пальто, платьев и джемперов.

Минимальный декор с лихвой покрывает сложный технологичный крой, одежда, сконструированная по принципу оригами. Возьмите на заметку, скульптурность сейчас в моде, советую, например, прикупить пиджак с объемными скульптурными рукавами.

Модный тренд на осень-зиму 2010 — английская провинция, а это и накидки-пледы, и клетка, и охотничьи трофеи, плащи с прорезями для рук, модные котелки, и, конечно, твид, без него в этом сезоне просто никуда! Прикупите серое платье или костюмчик из твида в стиле минимализм — его хватит на всю зиму, да еще несколько лет.

Спортивная одежда пришла с улиц на подиумы и похоже останется там надолго. Для создания образа гламурный шик одеваем каблуки, но лучше, все же, надеть старые добрые кроссовки.

Модный силуэт 2010 года: гипертрофированные песочные часы — это широкая линия плеч и бедер, тонкая талия, а также силуэт-кокон, грушевидный силуэт и силуэт-трапеция. Силуэт «прямая линия», чем длиннее и тоньше, тем лучше, например, платье-макси в стиле ампир, а также черное пальто до лодыжек — подойдет в самый раз.

В этом сезоне будет много меха! Мехом обрабатываются полы пальто, если оно не меховое или, как минимум на пальто должен быть меховой воротник, бонусом меховые муфты и нарукавники, а также меховые юбки и сапоги. Добавьте немного меха, в ваш осенний гардероб и холодной зимой сразу станет теплее.

Вязаные и плотные колготы! Попросите свою бабушку связать вам легинсы, так как вязаные легинсы — модный тренд, к тому же в них очень тепло! Перья. Юбка из перьев, аксессуары из перьев, очевидно, что в людях тяга к полету неискоренима. Бархат, атлас и вельвет на пике популярности, из них в этом сезоне может быть и одежда и обувь и аксессуары.

Материал подготовлен управлением информационной политики ТюмГНГУ.

Фото с сайта

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