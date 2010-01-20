Мода-2010: без подплечиков никак

Такие рекомендации дает тюменцам президент студенческого объединения New style института сервиса и управления ТюмГНГУ Марем Барахоева.
Итак,
Деловая девушка в стиле
Один из основных трендов — модный редактор: в одной руке стакан с кофе, во второй — модная сумка; одежда в стиле последних тенденций с налетом интеллектуального шика. Так же в моде легкий оттенок декаданса — это и длинные бусы, перья, струящиеся платья и меха.
Основной цвет сезона черный и белый с небольшими вкраплениями серого, синего, нефритового, чайной розы, фиолетового и
Флагманская тенденция кризисного времени — четкий крой, ничего лишнего, монохромный образ, одежда сшита из качественных тканей. Не забывайте менять аксессуары, это придаст вашему наряду в стиле минимализма живости. Кстати, прикупите в этом сезоне пояс и надевайте его поверх плащей и пальто, платьев и джемперов.
Минимальный декор с лихвой покрывает сложный технологичный крой, одежда, сконструированная по принципу оригами. Возьмите на заметку, скульптурность сейчас в моде, советую, например, прикупить пиджак с объемными скульптурными рукавами.
Модный тренд на
Спортивная одежда пришла с улиц на подиумы и похоже останется там надолго. Для создания образа гламурный шик одеваем каблуки, но лучше, все же, надеть старые добрые кроссовки.
Модный силуэт 2010 года: гипертрофированные песочные часы — это широкая линия плеч и бедер, тонкая талия, а также
В этом сезоне будет много меха! Мехом обрабатываются полы пальто, если оно не меховое или, как минимум на пальто должен быть меховой воротник, бонусом меховые муфты и нарукавники, а также меховые юбки и сапоги. Добавьте немного меха, в ваш осенний гардероб и холодной зимой сразу станет теплее.
Вязаные и плотные колготы! Попросите свою бабушку связать вам легинсы, так как вязаные легинсы — модный тренд, к тому же в них очень тепло! Перья. Юбка из перьев, аксессуары из перьев, очевидно, что в людях тяга к полету неискоренима. Бархат, атлас и вельвет на пике популярности, из них в этом сезоне может быть и одежда и обувь и аксессуары.
Материал подготовлен управлением информационной политики ТюмГНГУ.
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