Соковая терапия в Тюмени

Польза свежих соков неоспорима. В морковном соке много
Добавим, что врачи рекомендуют пить соки за 30–40 минут до еды либо в промежутках между приемами пищи. Особенно вкусными и полезными считаются
Если вы не любитель смешивать вкусы, то выбирайте сок в «чистом виде». Стакан апельсинового, морковного или яблочного сока обойдется в 70–80 рублей, «фреш» из ананаса или киви стоит около 150 рублей за 200 мл. Гранатовый сок, особенно популярный в холодное время года, самый дорогой — 280 рублей за стакан.
Маленьким тюменцам пришелся по вкусу еще один продукт
Как уже можно было понять, цены на свежевыжатые соки «кусаются». Тем не менее, чтобы получить заветный стаканчик порой приходится выстоять очередь у стойки
Марина: Свежевыжатые соки в
Александра: Свежевыжатые соки не пью, так как вообще не люблю… Еще у меня дома соковыжималка, а я ею не пользуюсь.
Александр: Свежевыжатые соки не пью, потому что не знаю, зачем мне их пить.
Светлана: Свежевыжатые соки в
Евгения: В ТЦ я часто пью «фреши», предпочитаю яблочный, грушевый и апельсиновый. Остальные — сильно вычурно, а эти —
Андрей: Бывает, что пью, но редко. Только если хочется пить.
Ярославна: Соки пью, потому что люблю. Особенно нравятся сочетания
Игорь: Как правило свежевыжатые соки не пью, так как отпугивает стоимость.
Ирина: Пила свежевыжатые соки несколько раз из любопытства. Больше всего я люблю smoothies из их ассортимента. Сытно, полезно и освежает.
Юлия: Ни разу не пила сока в ТРЦ, предпочитаю брать молочные коктейли, они мне по вкусу больше нравятся. А если говорить о пользе, то если я раз в месяц буду выпивать