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Соковая терапия в Тюмени

19 января 2010, 13:15
Кто сказал, что зимой нужно пить только согревающие напитки? Прохладное питье тоже может принести пользу в морозное время года. Свежевыжатые соки, богатые витаминами,-то, что нужно, чтобы перезимовать со вкусом и пользой, сохранить здоровье и бодрость. Благо, в торговых и развлекательных центрах Тюмени позаботились о том, чтобы горожане забыли, что такое авитаминоз.
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Отдых

Фреш-барами тюменцев уже давно не удивишь. На глазах у привыкшей публики сок выжимают практически из любого фрукта или овоща — от классического апельсина до полезнейшего сельдерея. Несмотря на то, что в крупных ТРЦ не одна точка продажи полезных напитков, народ у стойки джус-бара есть и по будням, и в выходные. Летом тюменцы утоляют вкусными соками жажду, осенью, зимой и весной восполняют недостаток витаминов. Прогрессивные родители покупают своим детям фруктовые соки вместо газировки из фуд-корта, девушки выбирают низкокалорийные овощные «фреши» для поддержания красивой фигуры.

Польза свежих соков неоспорима. В морковном соке много бета-каротина, витаминов группы В, калия, кальция, кобальта и других минеральных веществ. Он особенно полезен для детей и людей со слабым иммунитетом, проблемной кожей и слабым зрением. Томатный сок стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, снижает риск возникновения рака. Он очень полезен беременным и кормящим женщинам. В яблочном соке много витаминов С и Р, есть соли калия, кальция, железа, медь, марганец, кобальт, цинк, никель. Высокое содержание сахаров и органических кислот в яблочном соке способствует быстрому восстановлению после физических нагрузок. Свежевыжатые соки цитрусовых богаты витаминами С и Р, калием, фолиевой кислотой. Они повышают жизненный тонус, снимают усталость и укрепляют кровеносные сосуды. Полезны эти соки при атеросклерозе, гипертони, для профилактики рака.

Добавим, что врачи рекомендуют пить соки за 30–40 минут до еды либо в промежутках между приемами пищи. Особенно вкусными и полезными считаются фруктово-овощные миксы. Морковь можно смело сочетать с яблоками, грушами и цитрусами, свеклу — со сливами, гранатом и ананасом, тыкву — с яблоками. Вкус сельдерея дополнят яблоки и лимон. Запоминать данную информацию не обязательно — в любом фреш-баре вам предоставят список самых популярных миксов из двух-трех фруктов или овощей. Стоимость полезной «мешанины» зависит от объема напитка и стоимости входящих в него плодов. Дешевле всего будет выпить смесь яблочного, морковного и апельсинового сока — цена за 300 мл около 120 рублей. В самые дорогие миксы входит сок экзотических фруктов, стоимость «заморского» удовольствия — от 190 рублей за стакан.

Если вы не любитель смешивать вкусы, то выбирайте сок в «чистом виде». Стакан апельсинового, морковного или яблочного сока обойдется в 70–80 рублей, «фреш» из ананаса или киви стоит около 150 рублей за 200 мл. Гранатовый сок, особенно популярный в холодное время года, самый дорогой — 280 рублей за стакан.

Маленьким тюменцам пришелся по вкусу еще один продукт джус-баровсмусси. Эти фруктовые коктейли готовят из свежего сока и мякоти фруктов. В Тюмени, как правило, основой напитка служат яблочный или апельсиновый сок (на выбор покупателя), за питательность смеси отвечает банан, а вкусовые нюансы придают ягоды. Стоимость смусси — от 100 рублей за 300 мл.

Как уже можно было понять, цены на свежевыжатые соки «кусаются». Тем не менее, чтобы получить заветный стаканчик порой приходится выстоять очередь у стойки джус-бара. Однако многим посетителям торгово-развлекательных центров города удается игнорировать манящий фруктовый запах, пройти мимо и сделать выбор в пользу других напитков. Nashgorod.ru выяснил у тюменцев, по какой причине они пьют или не пьют свежевыжатые соки в ТРЦ?

Марина: Свежевыжатые соки в торгово-развлекательных центрах пьем, потому что видим как их делают и уверенны в том, что они натуральные.

Александра: Свежевыжатые соки не пью, так как вообще не люблю… Еще у меня дома соковыжималка, а я ею не пользуюсь.

Александр: Свежевыжатые соки не пью, потому что не знаю, зачем мне их пить.

Светлана: Свежевыжатые соки в торгово-развлекательных центрах не пью, поскольку пью их каждое утро дома, вместо завтрака. У меня есть книга про свойства этих соков, поэтому делаю самые разные — из овощей, фруктов или ягод.

Евгения: В ТЦ я часто пью «фреши», предпочитаю яблочный, грушевый и апельсиновый. Остальные — сильно вычурно, а эти — проверено-вкусны.

Андрей: Бывает, что пью, но редко. Только если хочется пить.

Ярославна: Соки пью, потому что люблю. Особенно нравятся сочетания апельсин-морковь или груша-киви. А еще люблю «фреши» с сельдереем — освежает.

Игорь: Как правило свежевыжатые соки не пью, так как отпугивает стоимость.

Ирина: Пила свежевыжатые соки несколько раз из любопытства. Больше всего я люблю smoothies из их ассортимента. Сытно, полезно и освежает.

Юлия: Ни разу не пила сока в ТРЦ, предпочитаю брать молочные коктейли, они мне по вкусу больше нравятся. А если говорить о пользе, то если я раз в месяц буду выпивать где-нибудь свежевыжатый сок, то особой пользы мне не будет. Если уж пить, то регулярно, а дома это удобнее.

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