Соковая терапия в Тюмени

Добавим, что врачи рекомендуют пить соки за 30–40 минут до еды либо в промежутках между приемами пищи. Особенно вкусными и полезными считаются фруктово-овощные миксы. Морковь можно смело сочетать с яблоками, грушами и цитрусами, свеклу — со сливами, гранатом и ананасом, тыкву — с яблоками. Вкус сельдерея дополнят яблоки и лимон. Запоминать данную информацию не обязательно — в любом фреш-баре вам предоставят список самых популярных миксов из двух-трех фруктов или овощей. Стоимость полезной «мешанины» зависит от объема напитка и стоимости входящих в него плодов. Дешевле всего будет выпить смесь яблочного, морковного и апельсинового сока — цена за 300 мл около 120 рублей. В самые дорогие миксы входит сок экзотических фруктов, стоимость «заморского» удовольствия — от 190 рублей за стакан.