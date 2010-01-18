Решить жилищный вопрос поможет материнский капитал

На вопросы, посвященные регистрации ипотеки и использованию средств материнского капитала на погашение ипотечных кредитов, в рамках программы «Актуально» на радиостанции «Радио 7», отвечали: начальник отдела регистрации ипотеки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (Управление Росреестра) Наиля Табрисовна Гизатуллина и начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда РФ по Тюменской области Светлана Петровна Стотирова. Предлагаем вашему вниманию ответы на часто задаваемые вопросы.
- Кто может воспользоваться правом погасить ипотечный кредит средствами материнского капитала?
- Владельцы сертификатов на материнский семейный капитал. Право воспользоваться этими средствами возникло с 1 января 2009 года. Необходимое условие - ипотечный договор на приобретение, строительство жилья может быть заключен до получения сертификата, но не позднее 31 декабря 2010 года. Средства материнского капитала могут направляться как на оплату процентов, так и основного долга по ипотечному кредиту. Вид расходов заявитель указывает в заявлении при обращении в органы Пенсионного фонда.
- Сколько семей в Тюменской области уже воспользовались такой возможностью?
- Подано более 1 тыс. 700 заявлений на распоряжение средствами капитала. Вынесено более 1 тыс. 600 решений, и 1 тыс. 500 человек уже погасили или часть долга или полностью ипотечные кредиты. С апреля 2009 года в Тюменской области наблюдается активность по направлению средств материнского капитала на погашение кредитных договоров.
- Какова процедура оформления прав на жилое помещение, приобретаемое с использованием средств материнского капитала?
- Согласно п. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи с определением размера долей по соглашению.
Правила направления капитала на улучшение жилищных условий определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление № 862).
Оформление жилого помещения в общую собственность должно быть осуществлено в течение 6 месяцев с момента наступления обстоятельства, указанного в пп. «д» п. 13 Постановления № 862, - снятия обременения с жилого помещения, ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения), перечисления капитала в остальных случаях (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию).
Представить документы на государственную регистрацию права собственности на жилое помещение, приобретаемое с использованием средств материнского капитала, можно в отделе приема-выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 74. Выдача документов осуществляется по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 42, каб. 102.
Для проведения государственной регистрации права общей долевой собственности на жилое помещение в регистрирующий орган необходимо предоставить:
1. Заявления сторон договора (представителей) о государственной регистрации.
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (для предъявления).
3. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за проведение государственной регистрации.
4. Документ, подтверждающий полномочия представителя на подписание договора, представление интересов при регистрации (доверенность, удостоверенная нотариусом, свидетельство о рождении несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет, удостоверение опекуна).
5. Правоустанавливающий документ правообладателя на жилое помещение (договор купли-продажи, мены и т.д.) (если право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав предоставляется только подлинный экземпляр документа).
6. Договор о передаче имущества в общую собственность (договор предоставляется в подлинниках в количестве равном числу участников договора и один для регистрирующего органа, договор, удостоверенный нотариусом, предоставляется на регистрацию в подлинниках по количеству сторон сделки и копия для регистрирующего органа).
7. Нотариально удостоверенное согласие супруга (не представляется в случае, если жилое помещение, подлежащее передаче в общую собственность, не является общим имуществом супругов (приобретено одним из супругов до брака, в период брака по безвозмездным сделкам, и др.) либо, если оба супруга участвуют в договоре (необходимо свидетельство о регистрации брака)).
8. Справка о составе семьи, проживающей в жилом помещении.
9. Разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с имуществом (уменьшение доли в праве на жилое помещение) несовершеннолетнего или лица, находящегося под опекой и попечительством, а также на отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника.
10. Кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества (представление кадастрового паспорта данного объекта недвижимого имущества не требуется, если кадастровый паспорт, план данного объекта недвижимого имущества или иной документ, предусмотренный Законом о регистрации и содержащий описание данного объекта недвижимого имущества, либо в случае государственной регистрации прав на земельный участок – кадастровый паспорт или кадастровый план такого земельного участка ранее уже представлялся в регистрирующий орган и был помещен в соответствующее дело правоустанавливающих документов).
- Если приобретенная с помощью ипотечного кредита недвижимость была оформлена на одного члена семьи, как переоформить право собственности на всех членов семьи и воспользоваться средствами материнского капитала?
- Включение остальных членов семьи в число собственников возможно путем передачи ему доли в праве общей собственности на квартиру. В соответствии требованиям гражданского законодательства переход и возникновение прав на недвижимое имущество может происходить путем заключения гражданско-правовых сделок (договор купли-продажи, дарения). Размер, отчуждаемой доли в праве общей долевой собственности на квартиру должен быть определен сторонами соответствующего договора. С этим договором необходимо обратиться в регистрирующий орган. В случае, если собственниками квартиры являются несовершеннолетние дети, необходимо учитывать положения Гражданского кодекса РФ, согласно которому такое помещение может быть отчуждено только с согласия органов опеки и попечительства.
- Где можно ознакомиться с перечнем документов, необходимых для регистрации права собственности на недвижимость, приобретаемую с использованием ипотечного кредита и средств материнского капитала?
- Информацию можно получить на информационных стендах в отделе приема-выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 74. Отдел приема выдачи документов Управления работает в будни с 8.45 до 19.00 часов, в субботу с 9.00 до 17.00 часов без перерыва на обед. Проконсультироваться по вопросам регистрации прав можно там же в каб. 202 или по телефону: (3452) 39-68-23. Телефон автоинформатора Управления: (3452) 43-28-43. Также вся информация размещена на сайте Управления.
- Какие документы потребуются при обращении в органы Пенсионного фонда?
- Прежде необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда, где был получен сертификат на материнский капитал. Там предоставят перечень необходимых документов, т.к. по каждому виду расходов свой перечень документов и он несколько изменился после 4 декабря 2009 года, когда вышло Постановление Правительства России об изменении правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Далее, информацию о перечне необходимых документов можно получить на сайте Пенсионного фонда России www.pfr.ru Консультации проводятся по телефону горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по Тюменской области: (3452) 27-09-83.
- Какие изменения произошли в правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий?
- В первую очередь они коснулись направления средств материнского капитала на погашение рефинансируемых кредитов. Законодательный пробел касался случаев, когда граждане, ранее взявшие кредит на приобретение жилья, затем брали второй кредит, чтобы погасить первый. По этой причине в Тюменской области было принято четыре отказных решения. На сегодняшний день все граждане, кто обращался в Отделение Пенсионного фонда по этому вопросу, могут обратиться повторно с новым пакетом документов и получить соответствующее заключение на использование средств материнского капитала для погашения рефинансируемых кредитов.
Во-вторых, при подаче документов в органы Пенсионного фонда больше не требуется предоставление свидетельства о регистрации права собственности на объект, который не сдан в эксплуатацию. До недавнего времени это также являлось препятствием.
- В течение какого срока осуществляется прекращение ипотеки?
- На сегодняшний день законодательство нацелено на упрощение процесса государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. Если до недавнего времени срок прекращения ипотеки составлял месяц, то теперь – три рабочих дня. Но прекратить ипотеку можно только в том случае, если задолженность по ипотечному кредиту полностью погашена.
Для погашения регистрационной записи об ипотеке в регистрирующий орган по месту нахождения объекта необходимо представить:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (для предъявления).
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени юридического лица (нотариально удостоверенная доверенность и т.д.).
3. Заявление о прекращении ипотеки:
- залогодателя и залогодержателя (совместное);
- владельца закладной с приложением закладной или залогодателя с одновременным представлением закладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении обязательства в полном объеме (в случае, если имело место удостоверение прав залогодержателя закладной).
4. Решение суда о прекращении ипотеки (при наличии).
При этом согласно пп. 6 п. 3 ст. 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ за погашение регистрационной записи об ипотеке государственная пошлина не уплачивается.
По желанию правообладателя может быть представлено заявление о выдаче повторного свидетельства.
- В течение какого срока Пенсионный фонд перечисляет средства материнского капитала на погашение договора ипотеки?
- В течение двух месяцев после подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала. Для этого необходимо подать заявление с полным пакетом документов. В течение месяца Пенсионный фонд вправе рассматривать это заявление. Если документы не вызывают сомнения, выносится положительное решение.
- Многие брали не ипотечные, а потребительские кредиты. Но фактически использовали их на приобретение недвижимости. Могут ли они воспользоваться средствами материнского капитала на их погашение?
- До сегодняшнего дня потребительский кредит не рассматривался как предмет направления средств материнского капитала. Но на практике Пенсионный фонд идет навстречу гражданам, принимает такие документы и выносит положительное решение. Для этого необходимо доказать, что потребительский кредит был направлен на приобретение недвижимости. Таким доказательством может служить банковская справка об остатке основного долга, где звучала бы фраза о том, что потребительский кредит был направлен на улучшение жилищных условий.
- Молодая семья получила субсидию на приобретение жилой недвижимости. Недостающие средства оформили в виде займа у частного лица. Можно ли погасить этот заем из средств материнского капитала?
- Этот вопрос требует частной консультации с рассмотрением всего пакета документов, имеющихся на руках. Лучше обратиться в Отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области.
- Можно ли распорядиться средствами материнского капитала на приобретение доли в праве общей собственности?
- Да, можно.
- Является ли обязательным условием распоряжения средствами материнского капитала на погашение кредита, предоставленного на приобретение жилья, проживание в жилом помещении?
- Нет, это необязательно. Не требуется обязательная регистрация или фактическое проживание в квартире, приобретаемой на средства материнского капитала.