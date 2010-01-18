Решить жилищный вопрос поможет материнский капитал

- Информацию можно получить на информационных стендах в отделе приема-выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 74. Отдел приема выдачи документов Управления работает в будни с 8.45 до 19.00 часов, в субботу с 9.00 до 17.00 часов без перерыва на обед. Проконсультироваться по вопросам регистрации прав можно там же в каб. 202 или по телефону: (3452) 39-68-23. Телефон автоинформатора Управления: (3452) 43-28-43. Также вся информация размещена на сайте Управления.