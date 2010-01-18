Крещенские купания в Тюмени начались

Архиепископ Тобольский и Тюменские Димитрий освятил иордани на Туре: сегодня и завтра верующие могут набрать крещенской воды и окунуться в купели.
Крестный ход, который возглавил владыка Димитрий, начал свое движение 18 января в 11.20 от Знаменского собора.
Несмотря на морозную погоду, в нем приняло участие около 500 людей, среди которых священнослужители, ученики православной гимназии, курсанты и простые верующие. В начале шествия следовала «Газель», украшенная еловыми ветвями, на кузове которой были закреплены 4 колокола. Колокольный звон, сопровождавший крестный ход, возвещал о празднике — Крещении. В начале торжественного шествия на водосвятие двигались священнослужители с крестами, иконами и хоругвями. Среди участников крестного хода были и те, кто обсуждал знакомых, говорил о компьютерных вирусах, один из курсантов вел под руку девушку — видимо, в сознании некоторых участников смысл шествия нивелировался, и оно превратилось из события духовного в светское.
Достигнув иордани на Туре, архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий начал молебен на великое освящение воды. В своей речи он поведал, откуда происходит праздник Крещения Господня, который
После освящения иордани тюменцы ринулись набирать воду в заранее заготовленные бутылки, а вот желающих окунуться не наблюдалось. Возможно, это связано с организацией: при мне одного из желающих не пустили пройти к купелям напрямую, а предложили подняться по одной лестнице и спуститься по другой.
Напомним, что на Туре в районе зоны отдыха Второго Заречного микрорайона установлены 4 купели — три взрослых и одна детская, а также две иордани для набора святой воды. На площадке разместились 14 палаток для переодевания и торговая палатка с выпечкой и горячими напитками. В дни Крещения у иордани работают церковные лавки, около купелей постоянно дежурит священник, в каждой палатке верующим помогут советом представители сестричества или братства. В маленькой часовне у Туры верующие могут помолиться у иконы и поставить свечку.
19 января крестный ход и освящение воды будут совершены вновь, но уже без владыки Димитрия, который в этот день будет освящать воду в Тобольске на Иртыше. Купание будет продолжаться 19 января до 24.00.