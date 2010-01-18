Крещенские купания в Тюмени начались

Достигнув иордани на Туре, архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий начал молебен на великое освящение воды. В своей речи он поведал, откуда происходит праздник Крещения Господня, который по-другому можно назвать праздником Богоявления. «18 и 19 января освященное место, именуемое иорданью, будет источником богоявленской, крещенской воды, которую мы будем почерпать и ею освящать свою жизнь», — изрек он. Архиепископ призвал совершить молитву и испросить, чтобы Господь своей благодатью и милостью ниспослал благословение на воду, после чего приступил к чину великого освящения воды. После ритуала архиепископ напомнил, что «мы приходим к величайшей святыне и испрашиваем у Бога благодати, милости и поддержки в нашей жизни», поэтому набирать воду и совершать омовение следует с благоговением, соблюдением тишины и молитвой в сердце. В заключение архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил верующих с праздником Богоявления.