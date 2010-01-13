Восточный микрорайон: быть автостоянке или детской площадке во дворе?

Автомобильная стоянка или детская площадка? Жители Восточного микрорайона в Тюмени еще со времени застройки двора сделали выбор в пользу газонов, горки и качелей. Как вдруг, неожиданно для всех началось строительство автостоянки.
Еще летом здесь был аккуратный газон, и гуляли дети. Сегодня в напоминание о былой красоте осталась только горка. Строительство автостоянки для жителей близлежащих домов стало неожиданным новогодним сюрпризом. Однако некоторые горожане считают, что скоплению машин не место в жилой зоне. В знак протеста они собирают подписи за остановку этого строительства. Набралось 425 фамилий.
У Валерия Напольских двое детей. Поэтому строить горки и качели в его случае куда более актуально, нежели видеть за своим окном парковку и дышать загазованным воздухом. Возмущенные люди недоумевают: зачем нужна эта стоянка, когда через дорогу от их двора расположены еще 2, и ни одна полностью не укомплектована.
«Мы несколько раз обращались в администрацию города по обустройству корта для детей. Было отказано. Тем не менее, предпринимателю было дано добро ставить здесь стоянку. И это несмотря на постановление главного санитарного врача РФ о том, что должна быть санитарная зона 50 м от действующего СТО. Здесь все это идет с нарушением», - сетует тюменец.
Они стучали во все двери, ходили по множеству инстанций. Роспотребнадзор, городской департамент по земельным ресурсам, прокуратура… Но остановки строительства борцы за справедливость так и не добились. Все документы свидетельствуют о том, что это строительство законно, как говорится, со всех сторон. Хозяин будущей стоянки показал план, на котором четко определены границы его территории.
«На плане видно, что никаких детских площадок на данном участке нет. Никаких детских горок, футбольных полей и т.д.», - аргументирует предприниматель Александр Пешков.
Все его комментарии подтверждают письменные разрешения прокуратуры и администрации на строительство объекта. Объединив машины в одном месте, организатор стоянки намерен освободить подъездные территории домов и тем самым очистить их от загазованности.
«Детская площадка находится на территории, выделенной нам. Но мы ждем, когда придет весна, дети откатаются с горки и ее добровольно перенесут, согласно распоряжению», - пояснил он.
Строительство автостоянки, рассчитанной на 47 мест, планируют завершить к концу января. У предпринимателя уже полностью сформирован список желающих поставить сюда свой автомобиль. Кстати, все они - жители близлежащих домов.