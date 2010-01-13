Восточный микрорайон: быть автостоянке или детской площадке во дворе?

«Мы несколько раз обращались в администрацию города по обустройству корта для детей. Было отказано. Тем не менее, предпринимателю было дано добро ставить здесь стоянку. И это несмотря на постановление главного санитарного врача РФ о том, что должна быть санитарная зона 50 м от действующего СТО. Здесь все это идет с нарушением», - сетует тюменец.