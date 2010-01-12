Коммерческие площади: будет ли повышение цен?

Арендные ставки на коммерческие площади довольно сильно упали в минувшем, кризисном году, однако теперь специалисты по недвижимости и арендодатели прогнозируют их повышение.
Сложная экономическая ситуация прошлого года в большей степени отразилась на стоимости аренды коммерческих площадей. Отдельные некрепкие структуры «свернули» свой бизнес либо стали сокращать расходы за счет уменьшения площадей, некоторым крупным организациям с трудом удалось удержаться на плаву и не работать себе в убыток. Предложений по коммерческой недвижимости стало достаточно для снижения ценовой планки.
По данным агентства недвижимости «Вавилон» (тел.: 90-18-16), сегодня средняя стоимость квадратного метра коммерческой площади колеблется от 350 до 1000 рублей за метр квадратный. Например, арендовать офис в центре площадью 40 «квадратов» можно за 40 тысяч рублей, а такая же площадь в микрорайонах может стоить 25-30 тысяч рублей.
- Экономическая ситуация в стране стабилизируется. Сейчас наблюдается возобновление спроса на продукцию и услуги, следовательно, предприятия вновь будут наращивать производственные мощности за счет аренды или приобретения коммерческих площадей, - комментирует генеральный директор АН «Вавилон» Артем Токмаков.
- Рынок аренды коммерческих площадей оправляется от шока первых девяти месяцев 2009 года, когда уровень ставок к осени 2008 снизился на 40-45%. К примеру офис в центре Тюмени в районе городской администрации во втором квартале 2008 года легко сдавался по 1000 рублей за м2 , при стандартном состоянии помещения, а в сентябре такое же помещение в этом же районе стоило 550-600 рублей за «квадрат». Арендуя большие площади, арендаторы буквально «выкручивают руки», получая дополнительные 10-12% дисконта за объем. Справедливости ради стоит отметить, что по подобным ценам собственники не очень хотят заключать длительные контракты, ограничивая их
В связи с завершением реконструкции здания делового центра «Вернисаж» (Ямская, 87а), объем свободных площадей там значительно увеличился, однако повышения цен там пока не планируется, сообщил Dom72.ru директор центра Алексей Шишов. Стоимость квадратного метра продолжает держаться на прежнем уровне: помещения без ремонта (5, 6 этажи) – 250 рублей за квадратный метр, отремонтированные офисы – от 450 до 550 рублей за квадратный метр.
По словам представителя бизнес-центра «Флагман» (ул. Харьковская, 83а/4), за время сложной экономической ситуации стоимость аренды площадей в бизнес-центре сократилась почти в два раза и сейчас составляет 550 рублей за квадратный метр. И не смотря на то, что около 200 квадратных метров сейчас пустует, администрация бизнес-центра планирует повышать ценовую планку.
- В четвертом квартале 2009 года падение цен на офисы прекратилось. Более того в декабре соотношение спроса и предложения по аренде офисов впервые с начала кризиса изменилось в положительную сторону относительно предыдущего месяца. Что покажет нам год наступивший, посмотрим, мне кажется, все будет достаточно стабильно, если только не случится резкого восстановления экономики, - комментирует Ильдар Хусаинов.
Евгения Лямзина