Коммерческие площади: будет ли повышение цен?

- Рынок аренды коммерческих площадей оправляется от шока первых девяти месяцев 2009 года, когда уровень ставок к осени 2008 снизился на 40-45%. К примеру офис в центре Тюмени в районе городской администрации во втором квартале 2008 года легко сдавался по 1000 рублей за м2 , при стандартном состоянии помещения, а в сентябре такое же помещение в этом же районе стоило 550-600 рублей за «квадрат». Арендуя большие площади, арендаторы буквально «выкручивают руки», получая дополнительные 10-12% дисконта за объем. Справедливости ради стоит отметить, что по подобным ценам собственники не очень хотят заключать длительные контракты, ограничивая их