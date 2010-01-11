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Открой купальный сезон в бассейне

11 января 2010, 16:08
В один из самых холодных месяцев в году как никогда хочется нежиться под солнечными лучами и погружаться в воду под ритмичный плеск волн. И, хотя лето еще далеко, отличным настроением можно подзарядиться в бассейне. Да и вернуться в форму после праздничных застолий тоже не помешает.
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Отдых

В Тюмени оптимальным соотношением цены и качества отличается бассейн «Зодчий" (при ТюмГАСУ). За час плавания вы отдадите от 150 до 400 руб., в зависимости от того, относитесь ли вы к льготной категории (школьники, студенты и пенсионеры), приобрели ли абонемент и в какое время решили поплавать. Кроме того, для детей «Зодчий» предлагает такую услугу как коррекционно-оздоровительное плавание (по абонементу 450 руб.) Этот бассейн — идеальное решение для тех, кому хочется передвигаться по воде свободно, не задевая невзначай других пловцов — его размер 50×25 м.

Развлекательный центр «Атлантик» радует нас теплым бассейном 5×10 метров. Вы можете как арендовать его с друзьями (до 10 человек) за 1200 руб./час, так и в дневное время поплавать самостоятельно. Стоимость последнего — 250 руб./час для взрослых и 180 руб./час для детей. Если при мысли о методичном и однообразном плавании туда-сюда по дорожке у вас сводит скулы от скуки, тогда аквааэробика — это то, что вам нужно. В «Атлантике» ее преподают 3 раза в неделю, стоимость занятия — 300 руб., при покупке абонемента на месяц — 2080 руб.

Не забывают о пользе плавания для детей и в ресторанно-гостиничном комплексе «Урарту». Здесь работают два бассейна 4×4 м и 4×12 м. С ребятами по выходным занимается мастер спорта по плаванию. В зависимости от уровня подготовки малыша определят в одну из трех групп, которые учатся держаться на воде с 10.00 до 13.00. Не забывают здесь и про взрослых: в «Урарту» можно проверить свои навыки владения разными стилями плавания в любое время, для этого нужно лишь предварительно записаться. Занятия по аквааэробике проводятся в удобное для работающих людей время — вторник и четверг с 20.30 до 21.30 и в воскресенье с 14.00 до 15.00. Стоимость одного занятия — 300 руб., абонемент на 8 часов в бассейне обойдется вам в 2000 руб.

В фитнес-клубе «Гармония» бассейн небольшой — 2×4 м, поэтому его используют только для занятий аквааэробикой. В зависимости от наличия и вида абонемента одно занятие обойдется от 290 до 350 руб. Чтобы сжигать калории таким образом, вам понадобится медицинская справка.

Одной из самых недорогих оказалась стоимость посещения бассейна «Дорожник» — 500 руб. за абонемент на 4 занятия. При этом разовое занятие обойдется вам в 200 руб. Чтобы прийти в «Дорожник» в «прайм-тайм» (вечером или в выходные), следует записаться заранее, в остальное время посещение свободное. Хотите видеть вокруг только друзей и родственников — можете арендовать бассейн за 2500 руб./час. Еще одно приятное дополнение — во время посещения бассейна вы можете свободно пользоваться сауной и джакузи. Конечно, бассейн небольшой — 6×9 м, но для отдыха этого вполне достаточно.

Особенность бассейна «Стиль жизни» — круглосуточный график работы. Стоимость разового посещения — 250 руб., а если этот бассейн вам приглянулся — можете приобрести абонемент на 10 занятий за 2300 руб., использовать его можно в любое время. Бассейн достаточно популярен среди тюменцев, так что, скорее всего, рабочему человеку получится сюда попасть только после 22.00. При посещении требуется медицинская справка.

В спорткомплексе «Токио» предложили приобрести абонементы на неограниченное месячное посещение бассейна за 8 тыс. руб., плюс 2 тыс. руб. к этой сумме — и вы сможете дополнительно заниматься фитнесом, аквааэробикой и плавать с детьми. Бассейн в «Токио» достаточно большой — 25×12,5 м.

Чтобы стать одним из пловцов, рассекающим водную поверхность в бассейне «Олимпия» спорткомплекса ТюмГУ, необходимо приобрести абонементы — стоимость 1000 руб. (1 раз в неделю) либо 2000 руб. (2 раза в неделю). Для того, чтобы записаться в бассейн, не забудьте захватить с собой медицинскую справку, паспорт и фотографию 3×4. Бассейн представляет собой шесть дорожек длиной 25 метров.

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