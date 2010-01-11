Открой купальный сезон в бассейне

Не забывают о пользе плавания для детей и в ресторанно-гостиничном комплексе «Урарту». Здесь работают два бассейна 4×4 м и 4×12 м. С ребятами по выходным занимается мастер спорта по плаванию. В зависимости от уровня подготовки малыша определят в одну из трех групп, которые учатся держаться на воде с 10.00 до 13.00. Не забывают здесь и про взрослых: в «Урарту» можно проверить свои навыки владения разными стилями плавания в любое время, для этого нужно лишь предварительно записаться. Занятия по аквааэробике проводятся в удобное для работающих людей время — вторник и четверг с 20.30 до 21.30 и в воскресенье с 14.00 до 15.00. Стоимость одного занятия — 300 руб., абонемент на 8 часов в бассейне обойдется вам в 2000 руб.