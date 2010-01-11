Открой купальный сезон в бассейне

В Тюмени оптимальным соотношением цены и качества отличается бассейн «Зодчий" (при ТюмГАСУ). За час плавания вы отдадите от 150 до 400 руб., в зависимости от того, относитесь ли вы к льготной категории (школьники, студенты и пенсионеры), приобрели ли абонемент и в какое время решили поплавать. Кроме того, для детей «Зодчий» предлагает такую услугу как
Развлекательный центр «Атлантик» радует нас теплым бассейном 5×10 метров. Вы можете как арендовать его с друзьями (до 10 человек) за 1200 руб./час, так и в дневное время поплавать самостоятельно. Стоимость последнего — 250 руб./час для взрослых и 180 руб./час для детей. Если при мысли о методичном и однообразном плавании
Не забывают о пользе плавания для детей и в
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Одной из самых недорогих оказалась стоимость посещения бассейна «Дорожник» — 500 руб. за абонемент на 4 занятия. При этом разовое занятие обойдется вам в 200 руб. Чтобы прийти в «Дорожник» в
Особенность бассейна «Стиль жизни» — круглосуточный график работы. Стоимость разового посещения — 250 руб., а если этот бассейн вам приглянулся — можете приобрести абонемент на 10 занятий за 2300 руб., использовать его можно в любое время. Бассейн достаточно популярен среди тюменцев, так что, скорее всего, рабочему человеку получится сюда попасть только после 22.00. При посещении требуется медицинская справка.
В спорткомплексе «Токио» предложили приобрести абонементы на неограниченное месячное посещение бассейна за 8 тыс. руб., плюс 2 тыс. руб. к этой сумме — и вы сможете дополнительно заниматься фитнесом, аквааэробикой и плавать с детьми. Бассейн в «Токио» достаточно большой — 25×12,5 м.
Чтобы стать одним из пловцов, рассекающим водную поверхность в бассейне «Олимпия» спорткомплекса ТюмГУ, необходимо приобрести абонементы — стоимость 1000 руб. (1 раз в неделю) либо 2000 руб. (2 раза в неделю). Для того, чтобы записаться в бассейн, не забудьте захватить с собой медицинскую справку, паспорт и фотографию 3×4. Бассейн представляет собой шесть дорожек длиной 25 метров.