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Пикап: тренинг психологического роста или наука скоростного соблазнения?

30 декабря 2009, 10:48
Пикап — это наука соблазнять. Какие цели при этом преследуются — зависит от человека. Пикаперы из Тюмени, с которыми довелось пообщаться корреспонденту NashGorod.ru, уверяли, что пикап — это способ избавиться от комплексов, начать с легкостью знакомиться и общаться с девушками.
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Тюмень

Прошлым летом мне довелось познакомиться с обаятельным молодым человеком, который умел найти подход к любому. Из его уст сыпались шутки, анекдоты и цитаты, он умел с лету настроиться с собеседником на одну волну. Стоит ли говорить, что от девушек у него отбоя не было. Даже продавщицы вина на рынке завещали беречь его. Как я позднее выяснила, среди пикаперов такие парни называются «натуралами» — это те, кому харизма дана от природы.

Думаю, любой молодой человек хотел бы научиться налаживать отношения с девушками так, чтобы они ощущали себя рядом с ним неповторимыми и прекрасными. Добиться этого помогает такое направление как пикап.

Что же такое пикап? Если просто — это наука соблазнять. Какие цели при этом преследуются — зависит от человека. Пикаперы из Тюмени, с которыми мне довелось пообщаться, уверяли, что пикап — это способ избавиться от комплексов и «тараканов».

Так ли это на самом деле? Давайте взглянем на реальность: пикаперы часто не готовы к длительным и серьезным отношениям, чего хочется большинству девушек, они могут легко познакомиться с понравившейся девушкой, и так же легко расстаться.

Пикап работает с помощью ряда методов, как, например, «крышесносы» — неожиданные и романтичные поступки, которые заставляют девушку думать о молодом человеке. Большое внимание в пикапе уделяют кинестетике, тактильным контактам, их советуют начинать уже в первые минуты знакомства, оплетать ими словно сетью.

Пожалуй, пикаперов нашего города можно разделить на три категории: те, кто проходят или прошли тренинги по русской модели эффективного соблазнения (РМЭС), те, кто изучал пикап посредством чтения и тематических форумов и сайтов, и одиночек, которые практикуют соблазнение, но с неформальным сообществом пикаперов никак не контактируют.

О РМЭС мне поведал организатор тренингов в Тюмени Роман Латыпов. По его словам, если мужчина интересуется девушками-то он уже пикапер. Раньше в это понятие вкладывали значение «быстрый съем», но сейчас в России этот термин приобрел другой смысл — это не только соблазнение на ночь, а навыки, которые делают девушек счастливыми и дарят удовольствие парню. Он не понимает, откуда появилось негативное отношение к пикапу — ведь на тренингах они обучают молодых людей поведению и образу жизни, которые делают общение с девушками обоюдно приятным: стильно одеваться, хорошо говорить, заниматься спортом и делать комплименты. Его точка зрения понятна — ведь для Романа пикап прежде всего бизнес по продаже тренингов, который, если не представлять его в ярких и светлых красках, будет невостребован. К слову, Роман действительно выглядит аккуратно и производит приятное впечатление, при разговоре смотрит в глаза, ведет себя галантно, но ощущение некоторой неестественности и наигранности его поведения в процессе нашей беседы меня не покидало. Хотя, скорее всего, если бы я не знала об основном занятии Романа, такого впечатления у меня бы не возникло.

Роман рассказал, что перед тренингами участники проходят собеседование, где с будущим пикапером определяют цели прохождения тренинга. Молодые люди, которым от девушек нужен только секс — не их целевая аудитория. Большинство молодых соблазнителей, с которыми общается Роман, стремятся к долгим отношениям.

«Пикап — это не просто техники (НЛП, эриксоновский гипноз и подобное), но и личностный рост. Но если бы можно было соблазнять только техниками, давно бы создали машину для соблазнения, но это невозможно, ведь надо почувствовать человека, чтобы ему понравиться. На тренингах даются навыки, которые помогут понравиться девушке».

Владимир, 18-ти летний пикапер из Тюмени, рассказал о том, что в тренингах он не участвовал, а о пикапе узнал, читая тематический сайт и общаясь с единомышленниками. Пикап для него — не просто искусство соблазнения, но и инструмент самосовершенствования, который служит раскрепощению. В беседе с корреспондентом NashGorod.ru он рассказал о том, что послужило толчком к началу изучения искусства соблазнения. 2 года назад его бросила девушка, отсюда появился интерес, как вести себя с особами женского пола (в терминологии пикапа — ОЖП) правильно. Владимир перелопатил кучу сайтов и оттуда узнал про пикап, читал форум и практиковался.

«Конечно, девушки настороженно относятся, когда подходишь к ним знакомиться. Было дело, что некоторые даже сумками били. В последнее время я отошел от пикапа и перешел к самосовершенствованию. В пикапе мне не нравится терминология (ТФН — типичный фрустрированный неудачник, ЛТР — длительные отношения с девушками и т. п.), правила, например, „правило 3 секунд“ — ты должен подойти к девушке в течение 3 секунд с момента, когда ты ее заметил, иначе начнешь сомневаться, накручивать себя, колебаться, и она подумает, что ты неуверенный в себе. Не стремлюсь к количеству (девушек у меня было около 30), обычно встречаюсь с понравившейся мне барышней месяца два-три. Почему не больше? Потому что если общаешься с девушкой дольше, у нее возникает желание строить серьезные отношения, знакомить с родителями, а, пока я молодой, хочется „погулять“. Существует в пикапе и такой термин как „фаст“, то есть секс в день знакомства с девушкой, я, в общем, не против и такого. Но мне интереснее подбирать ключик к девушке. Стараюсь соблазнять не секретными приемами, а собой, таким, как я есть. Я стремлюсь к соблазнению естественно, как это делают „натуралы“, а не с помощью использования техник. Вообще, считаю, что пикап столь популярен, потому что парни стесняются знакомиться и общаться с девушками. Большинство парней романтичны, мысленно возводят девушку на пьедестал, а пикаперов меньшинство. По моему мнению, некоторые девушки заслуживают потребительского отношения, поскольку сами относятся к молодому человеку свысока — опаздывают на свидания и считают это нормой. Есть категория девушек, которые ведут себя пафосно, и многие из пикаперской тусовки боятся подходить к таким знакомиться.

Вообще, когда начинаешь целенаправленно заниматься соблазнением, часто случается такое: сидишь на свидании, и SMS приходят одна за другой. Но мне не кажется, что я использую девушек. Конечно, есть и такие молодые люди, которые приходят в пикап, чтобы стать „казановами“ — это от человека зависит: для кого-то это оружие, для кого-то — хобби. В целом пикап дал мне отличный толчок к личностному росту, если бы не пикап, я бы сейчас был ботаником, каким я был раньше — зажатым, неуверенным.

Люди, которые дружат с головой, понимают, что пикап — это бизнес. Что это можно использовать как толчок к развитию, но не более. Если заниматься только одним пикапом, „казанову“ из себя никак не вырастить. Бывает, что приходится бросать девушек, проходит 2–3 свидания, и понимаешь, что она не твой человек: предлагаю остаться друзьями, иногда жестко расстаюсь. Но ведь девушки тоже бросают парней и им не жалко».

Как рассказал Владимир, в пикапе действует 10-тибалльная шкала оценки девушек («пятерка» — обычная девушка (7 из 10 попадают в эту категорию), начиная с «восьмерки» — это девушки с модельной внешностью, ну, а «десятка» — видимо, будущая жена, идеал). Конечно, оценка эта субъективная, для кого-то одна и та же девушка может быть «пятеркой», а для другого — «восьмеркой».

Основное место, где пикаперы ходят «в поля» в нашем городе — это «Гудвин». Так что, девушки, если к вам подходят здесь знакомиться, имейте в виду — возможно, это пикапер.

В активной тусовке Тюмени около 100 пикаперов, если учитывать тех, кто вращается в этой среде, участвует в квестах (команды выполняют задание, связанное с знакомством с девушкой), возможно, соблазнителей больше, но они действуют сами по себе.

Владимир рассказал, что часто видит в «Гудвине» знакомых парней, которые прошли тренинг и получили домашнее задание — надо за день познакомиться с определенным количеством девушек или взять у них телефоны. Поэтому они с серьезными лицами бегают по «Гудвину».

«Я не держу у себя в записной книжке больше 15 номеров, потому что запутываешься — шесть Маш, четыре Лены. Бывает, что звоню не тому, кому хотел. Интересно, что на пикаперском форуме ведутся постоянные дискуссии — подходить или не подходить, звонить или не звонить, платить за нее или не платить. Каждый думает, что его случай уникален — например, девушка не отвечает на звонки. Я считаю, что не стоит полагаться только на пикаперские методы. Если ты девушке понравился, то она будет ждать звонка хоть 3 дня».

Можно осуждать пикап за потребительское отношение к девушкам, но не стоит забывать и о том, что выпущены тысячи руководств по «стервологии», которые учат, как с большей выгодой обменять внешность и сексуальность молодости на мужчину с толстым кошельком, и у них есть свой читатель.

Пикап и стервология — это ответ обществу потребления, которому свойственно стремление к ярким впечатлениям и сиюминутному удовлетворению. Хочется красивых и ярких девушек, богатых и успешных мужчин? Вот вам рецепты, пользуйтесь. Эффективно использовать пикап можно для того, чтобы подойти к понравившейся девушке и произвести на нее впечатление, а можно для того — чтобы ежедневно в твоей постели оказывались разные девушки модельной внешности. Конечно, сегодняшнему обществу потребления свойственно стремление к последнему. Что выберете вы?

Ирина Шарова

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