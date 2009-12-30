Пикап: тренинг психологического роста или наука скоростного соблазнения?

Прошлым летом мне довелось познакомиться с обаятельным молодым человеком, который умел найти подход к любому. Из его уст сыпались шутки, анекдоты и цитаты, он умел с лету настроиться с собеседником на одну волну. Стоит ли говорить, что от девушек у него отбоя не было. Даже продавщицы вина на рынке завещали беречь его. Как я позднее выяснила, среди пикаперов такие парни называются «натуралами» — это те, кому харизма дана от природы.
Думаю, любой молодой человек хотел бы научиться налаживать отношения с девушками так, чтобы они ощущали себя рядом с ним неповторимыми и прекрасными. Добиться этого помогает такое направление как пикап.
Что же такое пикап? Если просто — это наука соблазнять. Какие цели при этом преследуются — зависит от человека. Пикаперы из Тюмени, с которыми мне довелось пообщаться, уверяли, что пикап — это способ избавиться от комплексов и «тараканов».
Так ли это на самом деле? Давайте взглянем на реальность: пикаперы часто не готовы к длительным и серьезным отношениям, чего хочется большинству девушек, они могут легко познакомиться с понравившейся девушкой, и так же легко расстаться.
Пикап работает с помощью ряда методов, как, например, «крышесносы» — неожиданные и романтичные поступки, которые заставляют девушку думать о молодом человеке. Большое внимание в пикапе уделяют кинестетике, тактильным контактам, их советуют начинать уже в первые минуты знакомства, оплетать ими словно сетью.
Пожалуй, пикаперов нашего города можно разделить на три категории: те, кто проходят или прошли тренинги по русской модели эффективного соблазнения (РМЭС), те, кто изучал пикап посредством чтения и тематических форумов и сайтов, и одиночек, которые практикуют соблазнение, но с неформальным сообществом пикаперов никак не контактируют.
О РМЭС мне поведал организатор тренингов в Тюмени Роман Латыпов. По его словам, если мужчина интересуется
Роман рассказал, что перед тренингами участники проходят собеседование, где с будущим пикапером определяют цели прохождения тренинга. Молодые люди, которым от девушек нужен только секс — не их целевая аудитория. Большинство молодых соблазнителей, с которыми общается Роман, стремятся к долгим отношениям.
«Пикап — это не просто техники (НЛП, эриксоновский гипноз и подобное), но и личностный рост. Но если бы можно было соблазнять только техниками, давно бы создали машину для соблазнения, но это невозможно, ведь надо почувствовать человека, чтобы ему понравиться. На тренингах даются навыки, которые помогут понравиться девушке».
Владимир,
«Конечно, девушки настороженно относятся, когда подходишь к ним знакомиться. Было дело, что некоторые даже сумками били. В последнее время я отошел от пикапа и перешел к самосовершенствованию. В пикапе мне не нравится терминология (ТФН — типичный фрустрированный неудачник, ЛТР — длительные отношения с девушками
Вообще, когда начинаешь целенаправленно заниматься соблазнением, часто случается такое: сидишь на свидании, и SMS приходят одна за другой. Но мне не кажется, что я использую девушек. Конечно, есть и такие молодые люди, которые приходят в пикап, чтобы стать „казановами“ — это от человека зависит: для
Люди, которые дружат с головой, понимают, что пикап — это бизнес. Что это можно использовать как толчок к развитию, но не более. Если заниматься только одним пикапом, „казанову“ из себя никак не вырастить. Бывает, что приходится бросать девушек, проходит 2–3 свидания, и понимаешь, что она не твой человек: предлагаю остаться друзьями, иногда жестко расстаюсь. Но ведь девушки тоже бросают парней и им не жалко».
Как рассказал Владимир, в пикапе действует
Основное место, где пикаперы ходят «в поля» в нашем городе — это «Гудвин». Так что, девушки, если к вам подходят здесь знакомиться, имейте в виду — возможно, это пикапер.
В активной тусовке Тюмени около 100 пикаперов, если учитывать тех, кто вращается в этой среде, участвует в квестах (команды выполняют задание, связанное с знакомством с девушкой), возможно, соблазнителей больше, но они действуют сами по себе.
Владимир рассказал, что часто видит в «Гудвине» знакомых парней, которые прошли тренинг и получили домашнее задание — надо за день познакомиться с определенным количеством девушек или взять у них телефоны. Поэтому они с серьезными лицами бегают по «Гудвину».
«Я не держу у себя в записной книжке больше 15 номеров, потому что запутываешься — шесть Маш, четыре Лены. Бывает, что звоню не тому, кому хотел. Интересно, что на пикаперском форуме ведутся постоянные дискуссии — подходить или не подходить, звонить или не звонить, платить за нее или не платить. Каждый думает, что его случай уникален — например, девушка не отвечает на звонки. Я считаю, что не стоит полагаться только на пикаперские методы. Если ты девушке понравился, то она будет ждать звонка хоть 3 дня».
Можно осуждать пикап за потребительское отношение к девушкам, но не стоит забывать и о том, что выпущены тысячи руководств по «стервологии», которые учат, как с большей выгодой обменять внешность и сексуальность молодости на мужчину с толстым кошельком, и у них есть свой читатель.
Пикап и стервология — это ответ обществу потребления, которому свойственно стремление к ярким впечатлениям и сиюминутному удовлетворению. Хочется красивых и ярких девушек, богатых и успешных мужчин? Вот вам рецепты, пользуйтесь. Эффективно использовать пикап можно для того, чтобы подойти к понравившейся девушке и произвести на нее впечатление, а можно для того — чтобы ежедневно в твоей постели оказывались разные девушки модельной внешности. Конечно, сегодняшнему обществу потребления свойственно стремление к последнему. Что выберете вы?
Ирина Шарова