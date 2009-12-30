Пикап: тренинг психологического роста или наука скоростного соблазнения?

«Конечно, девушки настороженно относятся, когда подходишь к ним знакомиться. Было дело, что некоторые даже сумками били. В последнее время я отошел от пикапа и перешел к самосовершенствованию. В пикапе мне не нравится терминология (ТФН — типичный фрустрированный неудачник, ЛТР — длительные отношения с девушками и т. п. ), правила, например, „правило 3 секунд“ — ты должен подойти к девушке в течение 3 секунд с момента, когда ты ее заметил, иначе начнешь сомневаться, накручивать себя, колебаться, и она подумает, что ты неуверенный в себе. Не стремлюсь к количеству (девушек у меня было около 30), обычно встречаюсь с понравившейся мне барышней месяца два-три . Почему не больше? Потому что если общаешься с девушкой дольше, у нее возникает желание строить серьезные отношения, знакомить с родителями, а, пока я молодой, хочется „погулять“. Существует в пикапе и такой термин как „фаст“, то есть секс в день знакомства с девушкой, я, в общем, не против и такого. Но мне интереснее подбирать ключик к девушке. Стараюсь соблазнять не секретными приемами, а собой, таким, как я есть. Я стремлюсь к соблазнению естественно, как это делают „натуралы“, а не с помощью использования техник. Вообще, считаю, что пикап столь популярен, потому что парни стесняются знакомиться и общаться с девушками. Большинство парней романтичны, мысленно возводят девушку на пьедестал, а пикаперов меньшинство. По моему мнению, некоторые девушки заслуживают потребительского отношения, поскольку сами относятся к молодому человеку свысока — опаздывают на свидания и считают это нормой. Есть категория девушек, которые ведут себя пафосно, и многие из пикаперской тусовки боятся подходить к таким знакомиться.