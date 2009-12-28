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Тематические новогодние вечеринки: как организовать

28 декабря 2009, 12:25
Вне зависимости от того, решили вы праздновать Новый год дома или в гостях, в компании друзей или тесном семейном кругу, всем хочется сделать его «цепляющим» и ярким. Сделать его запоминающимся можно запланировав вместо традиционного застолья у телевизора и фейерверков тематическую вечеринку.

Вне зависимости от того, решили вы праздновать Новый год дома или в гостях, в компании друзей или тесном семейном кругу, всем хочется сделать его «цепляющим» и ярким. Превратить его в запомниающийся праздник легко — нужно запланировать вместо традиционного застолья у телевизора и фейерверков тематическую вечеринку.

Прислушайтесь к внутреннему голосу. Чего вам хочется: зажигательных танцев в стиле латино, светских бесед и полунамеков XIX века, блестящего гламура или, напротив, расслабленных пижамных посиделок? Мы предложим несколько идей, которые помогут вам определиться с настроением новогодней ночи.

Организация вечеринки складывается из нескольких составляющих: оформление интерьера, костюмы, меню, конкурсы и игры. Чем больше усилий вы приложите к созданию каждого элемента, тем успешнее будет развиваться тематика вечеринки.

Тем, кому за 30, возможно, придется по вкусу поностальгировать об ушедших советских временах на пионерской вечеринке. Этому помогут специально сшитые для такого случая костюмы — комплекты пионерской формы из ситцевой ткани: белый верх и черный (темно-синий) низ, пилотки, галстуки, флаг. В «Детском мире» стоит приобрести дудку (горн) и барабан. Конечно, и то, чем вы будете заниматься, должно соответствовать пионерской тематике: это речевки, песни («Взвейтесь кострами…», «Орленок»), викторина соответствующая теме, «веселые старты». Если удастся раздобыть для антуража бюстик В.?И. Ленина — замечательно, если нет, можно ограничиться советскими плакатами, развешанными по стенам. Прекрасно, если елку вы украсите самодельными флажками и фонариками, на потолок прилепите дождик, а на стекла — снежинки, вырезанные из салфеток. Блюда на столе — только традиционные: салаты «Оливье» и «Мимоза», селедка под шубой, котлеты, бутерброды со шпротами, холодец, заливная рыба, из фруктов — апельсины и мандарины, напитки — лимонад, морс и компот. Украшение стола — домашний торт.

Если же вам не хочется советского аскетизма, а, напротив, тянет к уюту дореволюционной буржуазии, то выбирайте «Буржуй-пати», и не останетесь разочарованными. В идеале стоит воссоздать интерьер старинного дома, но, так как это достаточно затратно, предлагаем вам использовать несколько деталей: чехлы на всю мебель, которые можно сделать из самой дешевой ткани, патефон, салфетки и скатерти, вязанные крючком. Винтажные вещички с дачных чердаков и бабушкиных сундуков, а также старинные фотографии, развешанные по стенам, придутся здесь очень кстати. Елку тоже следует нарядить по-особенному: старинными игрушками, бусами, пряниками, пастилой и конфетами. Символами вечеринки и центральным блюдом праздничного стола станут ананас и рябчик (можно заменить любой птицей). В качестве мужского костюма приветствуются фраки с бабочками (хотя можно обойтись и классическим брючным костюмом), а для женщин — длинные платья, шляпы и шляпки, аксессуары — карманные часы с цепочкой, курительные трубки и мундштуки, трости и зонтики. Буржуазная вечеринка — это, прежде всего, светские беседы и танцы. Вы можете разнообразить их старинным гаданием, когда гостям предлагаются «вареники» (можно стилизовать из фольги) с разной начинкой (ракушка — к путешествиям, деньги — к богатству и т.?д.) Обязательно сфотографируйтесь в винтажных образах, ведь состаренные фотографии будут прекрасной памятью о вечеринке.

Чарующая атмосфера новогодней восточной вечеринки не оставит равнодушным никого. Еще бы — мужчины в тюрбанах курят кальян, возлежа на подушках в полумраке будуара, а прекрасные дамы в шароварах и паранджах извиваются в танце живота… Для оформления интерьера понадобятся полупрозрачные ткани, которыми декорируются стены и стилизованный будуар. Не забудьте добавить мерцающие гирлянды, свечи и курящиеся благовония — атмосфера праздника уже здесь. Очаровательные Шахеризады будут приносить на блестящих подносах восточные яства — плов, шаверму, сладости (пахлава) и разливать из турки крепкий кофе. Идеальное музыкальное оформление — барабаны. Развлекать гостей можно чтением «1000 и 1 ночи», огненным шоу (вне помещения, конечно), конкурсами на лучший танец с мандарином на голове, викториной на знание восточных фильмов и книг.

Зажигательные ритмы сальсы, образ бессмертного Че Гевары, сигары и ром — все это вечеринка в кубинском стиле. Приглашения на этот праздник можно сделать в форме контура Кубы на карте. Замечательно, если в вашей компании есть человек, который дружит с гитарой — живое исполнение «Hasta siempre» и «Guantanamera» добавит огня вашему Новому году. Можно подготовить видеоряд, который будет воспроизводиться в течение всей ночи на экране монитора, например «Дневники мотоциклиста», «Habana blues», «Я — Куба». Известный принт с Че Геварой, развешанный по стенам добавит изюминку привычной домашней обстановке, как и кактусы, украшенные мишурой, ракушки. Дресс-код для мужчин — светлые брюки и цветастые рубашки, для девушек — игривые платья до колен или короче и цветок в волосах. Напитки, которыми вы будете потчевать гостей — это, конечно, бодрящий мохито и ром. Для организации развлекательной части праздника можно превратить самую харизматичную и общительную девушку в кубинскую гадалку, которая будет предрекать гостям незабываемую ночь на берегу океана, провести конкурс на самый зажигательный парный танец и поиграть в кубинское домино.

Конечно, темы новогодних вечеринок могут быть самыми разнообразными: начало 90-х годов, гламурный Голливуд, бомжи, пижамная, испанская, а-ля новые русские и многие другие. Желаем творческого подхода в их воплощении, тогда самый заурядный праздник станет незабываемым.

Ирина Шарова

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