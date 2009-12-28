Тематические новогодние вечеринки: как организовать

Если же вам не хочется советского аскетизма, а, напротив, тянет к уюту дореволюционной буржуазии, то выбирайте « Буржуй-пати », и не останетесь разочарованными. В идеале стоит воссоздать интерьер старинного дома, но, так как это достаточно затратно, предлагаем вам использовать несколько деталей: чехлы на всю мебель, которые можно сделать из самой дешевой ткани, патефон, салфетки и скатерти, вязанные крючком. Винтажные вещички с дачных чердаков и бабушкиных сундуков, а также старинные фотографии, развешанные по стенам, придутся здесь очень кстати. Елку тоже следует нарядить по-особенному : старинными игрушками, бусами, пряниками, пастилой и конфетами. Символами вечеринки и центральным блюдом праздничного стола станут ананас и рябчик (можно заменить любой птицей). В качестве мужского костюма приветствуются фраки с бабочками (хотя можно обойтись и классическим брючным костюмом), а для женщин — длинные платья, шляпы и шляпки, аксессуары — карманные часы с цепочкой, курительные трубки и мундштуки, трости и зонтики. Буржуазная вечеринка — это, прежде всего, светские беседы и танцы. Вы можете разнообразить их старинным гаданием, когда гостям предлагаются «вареники» (можно стилизовать из фольги) с разной начинкой (ракушка — к путешествиям, деньги — к богатству и т.?д.) Обязательно сфотографируйтесь в винтажных образах, ведь состаренные фотографии будут прекрасной памятью о вечеринке.