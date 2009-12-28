Тематические новогодние вечеринки: как организовать

Вне зависимости от того, решили вы праздновать Новый год дома или в гостях, в компании друзей или тесном семейном кругу, всем хочется сделать его «цепляющим» и ярким. Превратить его в запомниающийся праздник легко — нужно запланировать вместо традиционного застолья у телевизора и фейерверков тематическую вечеринку.
Прислушайтесь к внутреннему голосу. Чего вам хочется: зажигательных танцев в стиле латино, светских бесед и полунамеков XIX века, блестящего гламура или, напротив, расслабленных пижамных посиделок? Мы предложим несколько идей, которые помогут вам определиться с настроением новогодней ночи.
Организация вечеринки складывается из нескольких составляющих: оформление интерьера, костюмы, меню, конкурсы и игры. Чем больше усилий вы приложите к созданию каждого элемента, тем успешнее будет развиваться тематика вечеринки.
Тем, кому за 30, возможно, придется по вкусу поностальгировать об ушедших советских временах на пионерской вечеринке. Этому помогут специально сшитые для такого случая костюмы — комплекты пионерской формы из ситцевой ткани: белый верх и черный (
Если же вам не хочется советского аскетизма, а, напротив, тянет к уюту дореволюционной буржуазии, то выбирайте «
Чарующая атмосфера новогодней восточной вечеринки не оставит равнодушным никого. Еще бы — мужчины в тюрбанах курят кальян, возлежа на подушках в полумраке будуара, а прекрасные дамы в шароварах и паранджах извиваются в танце живота… Для оформления интерьера понадобятся полупрозрачные ткани, которыми декорируются стены и стилизованный будуар. Не забудьте добавить мерцающие гирлянды, свечи и курящиеся благовония — атмосфера праздника уже здесь. Очаровательные Шахеризады будут приносить на блестящих подносах восточные яства — плов, шаверму, сладости (пахлава) и разливать из турки крепкий кофе. Идеальное музыкальное оформление — барабаны. Развлекать гостей можно чтением «1000 и 1 ночи», огненным шоу (вне помещения, конечно), конкурсами на лучший танец с мандарином на голове, викториной на знание восточных фильмов и книг.
Зажигательные ритмы сальсы, образ бессмертного Че Гевары, сигары и ром — все это вечеринка в кубинском стиле. Приглашения на этот праздник можно сделать в форме контура Кубы на карте. Замечательно, если в вашей компании есть человек, который дружит с гитарой — живое исполнение «Hasta siempre» и «Guantanamera» добавит огня вашему Новому году. Можно подготовить видеоряд, который будет воспроизводиться в течение всей ночи на экране монитора, например «Дневники мотоциклиста», «Habana blues», «Я — Куба». Известный принт с Че Геварой, развешанный по стенам добавит изюминку привычной домашней обстановке, как и кактусы, украшенные мишурой, ракушки.
Конечно, темы новогодних вечеринок могут быть самыми разнообразными: начало
Ирина Шарова