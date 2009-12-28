Оформляем гараж в собственность

- Прежде, чем совершить сделку купли-продажи гаража, необходимо, чтобы у продавца имелись на руках все правоустанавливающие документы на этот объект недвижимости, а право собственности было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав. В случае, если право собственности возникло до момента вступления в силу Закона о регистрации прав, у правообладателя должны быть на руках документы из БТИ, которое в те годы было уполномочено заниматься регистрацией объектов недвижимости. Такими документами могут быть договоры купли-продажи, мены, дарения, решения судов, свидетельства о праве на наследство, зарегистрированные в БТИ, и удостоверенные регистрационным удостоверением, выданным БТИ. Так как в силу положений Закона о регистрации государственная регистрация прав, осуществляемая в отдельных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до вступления в силу Закона о регистрации, является юридически действительной. Но государственная регистрация таких прав в Едином государственном реестре прав требуется при переходе прав, его ограничения (обременения) или совершении после введения в действие Закона о регистрации сделки с объектом недвижимого имущества.