Оформляем гараж в собственность

Начальник отдела государственной регистрации прав на нежилые объекты недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (Управление Росреестра) Нина Ивановна Воронина ответила на вопросы слушателей радиостанции «Радио 7», посвященные регистрации прав собственности на гаражи в гаражно-строительных кооперативах и на нежилые объекты недвижимости в упрощенном порядке. Самые популярные вопросы и ответы на них предложены вашему вниманию.
- Можно ли зарегистрировать право собственности на гараж в гаражно-строительном кооперативе (ГСК)?
- Да, на сегодняшний день законодательство позволяет правообладателю гаража в гаражно-строительном кооперативе обратиться за регистрацией права в установленном порядке. Документы на регистрацию подаются в отдел приема-выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, который расположен по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 74.
Для регистрации прав собственности на гараж в ГСК правообладателю необходимо предоставить следующие документы: заявление о государственной регистрации прав, которое формируется в электронном виде специалистом отдела приема-выдачи документов Управления при подаче документов. Правоустанавливающий документ на гараж в гаражном кооперативе. Таким документом законодатель определил справку о полной выплате пая. Справка выдается правообладателю председателем гаражного кооператива в двух экземплярах. В ней содержатся все необходимые сведения для того, чтобы зарегистрировать право в Едином государственном реестре прав. На государственную регистрацию обязательно предоставляется кадастровый паспорт на объект недвижимости и документ об уплате государственной пошлины в размере 500 рублей.
Если ранее на государственную регистрацию прав на гараж в конкретном гаражно-строительном кооперативе документы не предоставлялись, в таком случае потребуется собрать полный набор документов. Он включает в себя учредительные документы гаражно-строительного кооператива: устав; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; свидетельство, подтверждающее, что данное юридическое лицо состоит на налоговом учете; документы, подтверждающие полномочия председателя кооператива; справку о членстве в гаражном кооперативе. Предоставляются также документы, подтверждающие правомерность создания объекта недвижимого имущества. К ним относятся: документ о землеотводе под строительство гаражей в кооперативе; разрешение на строительство, выданное уполномоченным органом государственной власти или органом местного самоуправления, а также акт или разрешение на ввод гаражей в эксплуатацию. Вот полный перечень документов, которые предоставляются при первичном обращении за регистрацией права собственности на гараж в гаражно-строительном кооперативе.
Для регистрации других гаражей в ГСК достаточно предоставить: заявление о регистрации, документ об уплате госпошлины, справку о выплате пая в двух экземплярах, кадастровый паспорт на объект недвижимого имущества. Кадастровый паспорт выдается органом технической инвентаризации и содержит все технические характеристики и параметры объекта недвижимости.
- Где можно уточнить список документов, необходимых для государственной регистрации прав на гараж в ГСК?
- Информацию можно получить на информационных стендах в отделе приема-выдачи документов по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 74. Отдел приема выдачи документов Управления работает в будни с 8.45 до 19.00 часов, в субботу с 9.00 до 17.00 часов без перерыва на обед. Проконсультироваться по вопросам регистрации прав на гаражи в гаражно-строительных кооперативах можно там же в каб. 202 или по телефону: (3452) 39-68-23. Также вся информация размещена на сайте Управления. Свои вопросы можно задать на сайте в режиме on-line-консультации в рубрике «Обратная связь».
- Возможно ли распорядиться гаражом, имея на руках только членскую книжку члена гаражного кооператива?
- Невозможно. Членская книжка не является документом о праве собственности на гараж в гаражном кооперативе. Право собственности на гараж возникает только с момента государственной регистрации. Без оформления права собственности на гараж вы не можете им распоряжаться.
- Регистрация права собственности – процедура обязательная?
- Государственная регистрация прав проводится по желанию правообладателя. Но она обязательна в том случае, если гражданин решит распорядиться своим гаражом в гаражно-строительном кооперативе, то есть продать его, подарить, завещать, сдать в аренду и т.д. Без регистрации права собственности на гараж в гаражно-строительном кооперативе невозможно совершить сделку купли-продажи, подарить гараж другому лицу или завещать его детям и внукам.
- Нужно ли регистрировать право собственности на гараж, если я собираюсь его вскоре продавать?
- Прежде, чем совершить сделку купли-продажи гаража, необходимо, чтобы у продавца имелись на руках все правоустанавливающие документы на этот объект недвижимости, а право собственности было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав. В случае, если право собственности возникло до момента вступления в силу Закона о регистрации прав, у правообладателя должны быть на руках документы из БТИ, которое в те годы было уполномочено заниматься регистрацией объектов недвижимости. Такими документами могут быть договоры купли-продажи, мены, дарения, решения судов, свидетельства о праве на наследство, зарегистрированные в БТИ, и удостоверенные регистрационным удостоверением, выданным БТИ. Так как в силу положений Закона о регистрации государственная регистрация прав, осуществляемая в отдельных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до вступления в силу Закона о регистрации, является юридически действительной. Но государственная регистрация таких прав в Едином государственном реестре прав требуется при переходе прав, его ограничения (обременения) или совершении после введения в действие Закона о регистрации сделки с объектом недвижимого имущества.
Иными словами, чтобы заключить сделку купли-продажи, зарегистрировать договор дарения необходимо зарегистрировать право собственности в Едином государственном реестре прав. То есть обратиться в отдел приема-выдачи документов на ул. Максима Горького, 74, предоставить все документы, необходимые для регистрации, и получить по желанию правообладателя свидетельство о регистрации права собственности на гараж.
– Необходимо ли регистрировать право собственности на ранее приватизированный гараж, на который уже получено регистрационное удостоверение БТИ?
- Согласно законодательству, все ранее возникшие права на объекты недвижимого имущества считаются действительными. Государственная регистрация права собственности на такие объекты недвижимого имущества возможна в данном случае по желанию правообладателя и требуется в случае продажи, дарения либо совершения иной сделки с объектом недвижимого имущества, в том числе гаража.
- Право собственности на гараж в гаражно-строительном кооперативе зарегистрировано. Могу ли я оформить право собственности на землю, на которой находится гараж?
- Сначала необходимо обратиться к председателю гаражно-строительного кооператива и выяснить, на каком праве предоставлен гаражно-строительному кооперативу земельный участок для строительства гаражей. Чаще всего гаражному кооперативу земельный участок выделялся на праве постоянного (бессрочного) пользования. В таком случае в силу статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации гаражный потребительский кооператив имеет право переоформить земельный участок.
В случае, если здание (помещения в нем), находящееся на неделимом земельном участке, принадлежит нескольким лицам на праве собственности, эти лица имеют право на приобретение данного земельного участка в общую долевую собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора с учетом долей в праве собственности на здание.
Если земельный участок предоставлен на праве аренды, то в силу норм гражданского и земельного законодательства гаражный кооператив по истечении срока аренды может пролонгировать арендный договор, обратившись в органы государственной власти, администрацию муниципального образования, уполномоченные распоряжаться такими органы местного самоуправления, либо выкупить земельный участок в собственность в установленном порядке. Решение о выкупе земельного участка принимается на общем собрании членов гаражного кооператива. Выкупить земельный участок члены кооператива могут только все вместе. Поскольку объект недвижимости (гараж) является составной частью всего кооператива, находится на неделимом земельном участке, поэтому требуется регистрация прав на весь земельный участок, который находится под строениями гаражного кооператива.
- Можно ли зарегистрировать право собственности на гараж, построенный на земельном участке, предоставленном на срок менее года, на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию?
- Да, это возможно. Но здесь стоит оговориться. С 2006 года действует упрощенный порядок регистрации прав на некоторые объекты недвижимого имущества. Нужно определить, на каком земельном участке гараж находится. Если он расположен в границах земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального гаража, то регистрация прав осуществляется в упрощенном порядке. Это означает, что для государственной регистрации прав собственности необходимо предоставить минимальный набор документов.
Упрощенный порядок регистрации прав распространяется на объекты недвижимости, на которые не требуется разрешение на строительство. К ним относятся гаражи, построенные на земельных участках, выделенных для индивидуального жилищного строительства, либо ведения личного подсобного хозяйства, либо на земельных участках иного разрешенного использования в границах населенного пункта, для которых не требуется разрешение на строительство.
В упрощенном порядке регистрируются нежилые объекты недвижимости вспомогательного назначения. К сожалению, законодатель четко не определил понятие «объекты недвижимости вспомогательного назначения». Но к ним можно отнести такие строения и сооружения, которые помогают обслуживать главный объект недвижимости – жилой дом или дачный дом, если речь идет о садоводческих товариществах. Это бани, гаражи, сараи, теплицы и т.д. То есть это капитальные строения, и на них можно зарегистрировать права собственности.
Для регистрации прав собственности на объект недвижимости в упрощенном порядке необходимо предоставить следующие документы: заявление о государственной регистрации прав; документ об уплате государственной пошлины в размере 100 рублей; правоустанавливающие документы на земельный участок и документы, подтверждающие создание объекта недвижимого имущества. Таким документом определена декларация. Она заполняется в двух экземплярах в отделе приема-выдачи документов на ул. М. Горького, д. 74.
- Нам достался в наследство гараж. На него нет никаких документов, кроме членской книжки гаражно-строительного кооператива. Как оформить право собственности на него?
- К сожалению, председатели гаражных кооперативов не всегда правильно поступают при выдаче документов и установлении факта принадлежности того или иного объекта недвижимости правообладателю. Хотелось бы пояснить председателям кооперативов, если они предоставили в регистрирующий орган в установленном порядке весь пакет документов на гаражно-строительный кооператив, включая списки членов кооператива, то для всех членов кооператива открывается возможность регистрации прав.
Если что-либо случается с членом кооператива, как в данной ситуации, он умирает, то председатель кооператива должен выдать справку на умершего о полной выплате пая. С этим документом наследники должны обратиться к нотариусу, который выдает свидетельство о праве на наследство. То есть гараж должен быть включен в наследственную массу. Свидетельство о праве на наследство уже будет основанием для обращения за регистрацией права собственности на гараж наследника (наследников) имущества.
- В 1995 году постановлением районной администрации был организован гаражно-строительный кооператив, предоставлена земля в краткосрочную аренду для установки временных железобетонных гаражей. В 1996 году на земельном участке были построены железобетонные гаражи, которые являются объектами недвижимости (есть акт судебной экспертизы). До 2005 года договор аренды продлевался, владельцы гаражей исправно платили налог на недвижимое имущество. С 2005 года администрация отказалась продлевать договор аренды.
Для регистрации права собственности на гараж в упрощенном порядке представлены: заявление, декларация, копия, указанного постановления о предоставлении земли, квитанция об оплате госпошлины. Получен отказ в регистрации права собственности на гараж на основании того, что не предоставлен документ о праве на земельный участок, так как договор аренды не продлен. Правомерна ли позиция регистрирующего органа?
- Отказ был правомерен, поскольку не в полном объеме были предоставлены документы для регистрации права собственности. При этом, правообладатель обратился за регистрацией прав на гараж в упрощенном порядке. В соответствии с Законом о регистрации упрощенный порядок регистрации касается земельных участков, предоставленных гражданам до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (до 29 октября 2001 года) для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также объектов недвижимости, находящихся на этих земельных участках. Таким образом, упрощенный порядок оформления права собственности на объекты гаражно-строительного кооператива не распространяется. Впрочем, возможны и исключения.
Для того, чтобы признать право собственности на такие объекты недвижимого имущества в гаражных кооперативах, у которых отсутствует акт о землеотводе или нет разрешения на строительство, нужно обратиться с иском за признанием права собственности в суд. Тогда правоустанавливающим документом для регистрации будет являться вступивший в силу судебный акт о признании права собственности.
- Какие возможны исключения?
- В Тюмени есть гаражно-строительные кооперативы, в которых государственные акты и свидетельства на земельные участки выдавались органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами - комитетами по земельным ресурсам и землеустройству. Они выдавались индивидуально, непосредственно членам кооператива для строительства на таком земельном участке гаража, но в границах гаражно-строительного кооператива. Для такой категории правообладателей государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам до введения в действие Закона о регистрации прав имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Построенные на таких земельных участках гаражи в гаражно-строительных кооперативах оформляются в собственность в упрощенном порядке. Для регистрации права собственности на гараж в гаражно-строительном кооперативе гражданин предоставляет не справку о полной выплате пая, а две заполненные декларации и правоустанавливающий документ на земельный участок.
- До какого срока действует упрощенный порядок регистрации прав?
- Срок регистрации прав собственности в упрощенном порядке установлен только на индивидуальные жилые дома. Для таких объектов недвижимости упрощенный порядок регистрации прав продлен до 1 марта 2015 года. На остальные объекты недвижимого имущества срок государственной регистрации прав законодательством не ограничен.
- В какой срок осуществляется государственная регистрация права собственности на гараж? Каков размер государственной пошлины за оформление прав?
- Срок государственной регистрации прав установлен 29 календарных дней с момента предоставления правообладателем или его представителем всех необходимых для государственной регистрации прав документов. Размер государственной пошлины установлен Налоговым кодексом РФ и составляет для граждан - физических лиц – 500 руб., юридических лиц – 7 500 руб. Для регистрации прав на гараж в упрощенном порядке – 100 руб.