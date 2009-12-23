Новогодний стол — 2010: что приготовить

Символ 2010 года — хищник, поэтому требуется присутствие на столе мяса, и чем разнообразнее будет мясное меню, тем лучше. Можно приготовить нарезки, мясные салаты, шашлык,
В год металлического Тигра самый подходящий вариант блюда — мясо, зажаренное на шампурах, то есть, шашлык. Для его приготовления нам понадобится: 2 кг парной свиной корейки, 250 г свиного несоленого сала, 4–5 средних луковиц, 1 бутылка хорошего светлого пива.
Особое внимание уделяем приправам. Нам потребуется по щепотке сушеных базилика, тимьяна, красного острого перца, зиры, черного свежемолотого перца, сухой аджики и 2 щепотки сушеного томата. Мясо режем небольшими кусками 3,5*3,5 см, сало — кусками 1*1*0,5 см. Мелко шинкуем лук. Все складываем в кастрюлю, добавив туда же смесь из приправ. Заливаем содержимое кастрюли пивом и ставим ее в холодильник на 1,5 — 2 часа. Затем насаживаем куски мяса на шампуры не очень плотно, перемежая их с кусочками сала. Солим, и — на мангал.
А вот совсем несложный рецепт так любимого многими мяса
Тигриный салат
Главный герой наступающего года, а, значит, и новогодней ночи — тигр. Предлагаем чествовать его салатом в виде хищника (источник — http://www.say7.info).
Для этого вам потребуются: 3 яйца, свежий огурец, 4 картофелины, 200 г колбасы, 4 моркови, упаковка майонеза, маслины,
Снеговики
Улыбающиеся мордочки снеговиков придутся по вкусу взрослым и детям и помогут создать новогоднее настроение (источник — http://
Порубить сливочный сыр (отложите ложку для шляпы), добавить 1 стакана тертого сыра, чеснок и соль и перец по вкусу. Заморозить до затвердения 30 минут. Сформировать смесь в 3 шарика, обвалять их в оставшемся тертом сыре. Заморозить примерно на 1 час. Перед тем, как подавать, положить шарики друг на друга. Шарф вырезать из салата. Руки сделать из картофельных чипсов. Порезать кусок хлеба на кружочки для шляпы, скрепить их сливочным сыром. Прикрепить пуговки и глаза из оливок, нос и рот из перца. Подавать с крекерами.
Свечи
Еще один популярный новогодний атрибут — свечи. Но от этих экземпляров не загорятся ни елка, ни скатерть (источник — http://
Экспериментально проверено: из апельсинов, мандаринов свечи не получаются