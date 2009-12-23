Новогодний стол — 2010: что приготовить

Еще один популярный новогодний атрибут — свечи. Но от этих экземпляров не загорятся ни елка, ни скатерть (источник — http:// gotovim-doma .ru/). Нам понадобятся продолговатые, вытянутые формочки, напоминающие свечи (например, 25-кубовые шприцы). На шпажку нанизать виноградины, поставить в форму и залить раствором желе. Для гранатовой свечи: вставить шпажку в формочку, засыпать зернами граната, залить раствором желе. Поставить на 2–3 часа в холод. Окунуть формочки на 2–3 секунды в горячую воду, вынуть свечи. Установить свечи очень легко — воткнуть свободный край шпажки в перевернутую половинку апельсина или брусочек сыра, украсить композицию на ваш вкус. Для желе 1,5 ст.л. желатина залить 0,75 стакана охлажденной кипяченой воды, оставить на 1 час для набухания. Поставить на огонь, помешивая, растворить желатин, не доводя до кипения. Влить такое же кол-во кипятка, немного подсластить или подкислить.