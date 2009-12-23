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Новогодний стол — 2010: что приготовить

23 декабря 2009, 12:51
Один из важнейших элементов новогодней ночи — праздничный стол. Почему бы не разбавить традиционные блюда — салат «Оливье», бутерброды с красной икрой, селедку под шубой, холодец, мясную нарезку — несколькими необычными, которые заставят ваших гостей удивиться и улыбнуться.

Символ 2010 года — хищник, поэтому требуется присутствие на столе мяса, и чем разнообразнее будет мясное меню, тем лучше. Можно приготовить нарезки, мясные салаты, шашлык, мясо-гриль, мясо в горшочках, дичь, отбивные и много чего другого. Кулинарные сайты Рунета пестрят предложениями разнообразить праздничное меню. Мы выбрали наиболее распространенные и самые оригинальные по визуальному решению рецепты.

В год металлического Тигра самый подходящий вариант блюда — мясо, зажаренное на шампурах, то есть, шашлык. Для его приготовления нам понадобится: 2 кг парной свиной корейки, 250 г свиного несоленого сала, 4–5 средних луковиц, 1 бутылка хорошего светлого пива.

Особое внимание уделяем приправам. Нам потребуется по щепотке сушеных базилика, тимьяна, красного острого перца, зиры, черного свежемолотого перца, сухой аджики и 2 щепотки сушеного томата. Мясо режем небольшими кусками 3,5*3,5 см, сало — кусками 1*1*0,5 см. Мелко шинкуем лук. Все складываем в кастрюлю, добавив туда же смесь из приправ. Заливаем содержимое кастрюли пивом и ставим ее в холодильник на 1,5 — 2 часа. Затем насаживаем куски мяса на шампуры не очень плотно, перемежая их с кусочками сала. Солим, и — на мангал.

А вот совсем несложный рецепт так любимого многими мяса по-строгановски: 800 г говяжьего филе нарезаем поперек волокон на полоски длиной 5–6 см и шириной 1 см. Затем обваливаем их в муке и обжариваем на сильном огне. Потом отдельно нужно обжарить 1–2 луковицы со 100 г сливочного масла и, смешав с мясом, жарить еще 3–4 минуты. Далее мясо и лук перекладываем в кастрюлю-жаровню и заливаем соусом из 200 г сметаны, 2 столовых ложек томатной пасты и 1 столовой ложки муки. Тушим 30 минут.

Тигриный салат

Главный герой наступающего года, а, значит, и новогодней ночи — тигр. Предлагаем чествовать его салатом в виде хищника (источник — http://www.say7.info).

Для этого вам потребуются: 3 яйца, свежий огурец, 4 картофелины, 200 г колбасы, 4 моркови, упаковка майонеза, маслины, лук-порей. Картофель, морковь и яйца отварить до готовности, остудить и почистить. Нарезать кубиками и выложить на блюде слоями: картофель, колбаса, огурцы, лук, яйца, майонез и морковь. Из яичного белка сделать глаза и щечки, из мелко нарезанных маслин — нос и ресницы, из огурца — зрачки, из колбасы — рот. Усы можно сделать из белой части лука-порея.

Снеговики

Улыбающиеся мордочки снеговиков придутся по вкусу взрослым и детям и помогут создать новогоднее настроение (источник — http://gotovim-doma.ru/). Для создания съедобных игрушек вам понадобятся 400 г сливочного сыра (например, Филадельфия), стакан тертого сыра Чеддер, зубчик мелко нарезанного чеснока, пачка крекеров или несладкого печенья, лист салата, черный хлеб, картофельные чипсы, черные оливки, перец красный, оранжевый.

Порубить сливочный сыр (отложите ложку для шляпы), добавить 1 стакана тертого сыра, чеснок и соль и перец по вкусу. Заморозить до затвердения 30 минут. Сформировать смесь в 3 шарика, обвалять их в оставшемся тертом сыре. Заморозить примерно на 1 час. Перед тем, как подавать, положить шарики друг на друга. Шарф вырезать из салата. Руки сделать из картофельных чипсов. Порезать кусок хлеба на кружочки для шляпы, скрепить их сливочным сыром. Прикрепить пуговки и глаза из оливок, нос и рот из перца. Подавать с крекерами.

Свечи

Еще один популярный новогодний атрибут — свечи. Но от этих экземпляров не загорятся ни елка, ни скатерть (источник — http://gotovim-doma.ru/). Нам понадобятся продолговатые, вытянутые формочки, напоминающие свечи (например, 25-кубовые шприцы). На шпажку нанизать виноградины, поставить в форму и залить раствором желе. Для гранатовой свечи: вставить шпажку в формочку, засыпать зернами граната, залить раствором желе. Поставить на 2–3 часа в холод. Окунуть формочки на 2–3 секунды в горячую воду, вынуть свечи. Установить свечи очень легко — воткнуть свободный край шпажки в перевернутую половинку апельсина или брусочек сыра, украсить композицию на ваш вкус. Для желе 1,5 ст.л. желатина залить 0,75 стакана охлажденной кипяченой воды, оставить на 1 час для набухания. Поставить на огонь, помешивая, растворить желатин, не доводя до кипения. Влить такое же кол-во кипятка, немного подсластить или подкислить.

Экспериментально проверено: из апельсинов, мандаринов свечи не получаются из-за высокого содержания сока. Из киви, ананасов даже пробовать не стоит — в них содержатся вещества, расщепляющие желатин.

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