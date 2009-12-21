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Частный сад ребятам рад

21 декабря 2009, 11:22
Родители не торопятся отдавать детей в частные детские сады, несмотря на то, что в Тюмени не хватает мест в муниципальных учреждениях. Откуда такая боязнь, в чем ее причина — разбирался наш корреспондент.
Сюжет
Тюмень

У родителей существует недоверие к слову «частный»: начинают подозревать обман, несоблюдение норм, а может и вовсе «развод на деньги». Предпочитают стоять в очереди на место в муниципальный сад. Но постоянно приходится просить родственников посидеть с ребенком. У родных терпение вскоре кончается, а услуги хорошей няни стоят недешево. И вновь возвращаются к вопросу: не отдать ли ребенка в частный сад?

Правила для частника

За частный садик (полный рабочий день) в месяц придется выплачивать 11–15 тысяч рублей. Деньги легче отдавать, когда цена соответствует качеству. Главное — знать параметры соответствия.

Прежде всего, это наличие лицензии об оказании услуг няни, если ребенка отдаете в мини-сад (где группы небольшие — максимум до 20 детишек). Лицензия на открытие полноценного сада выдается только при наличии в здании (квартире) двух отдельных выходов. Директор сада должен заключить с вами договор на оказание услуг, где прописаны все условия. Бывает, что ребенок полмесяца болеет, тогда деньги за оплаченные две недели переносятся на следующий месяц. Это выгодно и заказчику, и исполнителю. Сейчас некоторые сады готовы принимать детей даже в праздничные дни, но за отдельную плату.

Важно, чтобы учредитель сада не только знал о существовании Роспотребнадзора, но и сотрудничал с ним. Обустроил помещение согласно государственным стандартам. Например, кровать должна быть длинной 120 сантиметров, а размер подушки обязательно 60×40. На заказ шьют постельное белье, клеенки. Кровати заказывают специально, также как столы и стулья. Для детей необходима отдельная непластмассовая посуда. Питание — пятиразовое, калорийность — 1500–1700 Ккал в сутки. В каждой комнате должен висеть градусник и поддерживаться постоянная температура. Ставятся решетки на батареи — чтобы дети не обожглись. Мягкие игрушки могут использоваться при условии, что их будут регулярно стирать и дезинфицировать.

А что если родителей волнует вопрос о состоянии здоровья работников детсада? Необходимо тут же развеять сомнения по этому поводу — попросить медицинские книжки. Они должны быть у каждого сотрудника. Еще важно, чтобы происходило разделение обязанностей. Повар не может водить детей на прогулку, а потом начинать готовить обед. Гулять с детьми — это обязанность нянечки. В частном саде к ребенку должен быть индивидуальный подход. Например, в одном тюменском учреждении был случай, когда полуторагодовалый ребенок мог засыпать только в кроватке-качалке. Воспитатели поставили её в спальную комнату, и малыш спал в ней. Если у ребенка аллергия на какие-то продукты, воспитатель составит специальный режим питания, конечно, согласуя его с родителями и в соответствии с количеством калорий. Многие родители переживают, что с детьми не будут полноценно заниматься, обучать музыке, рисованию. Будут обучать, и не только творческим навыкам, но и повседневным. Научат правильно держать ложку в руке, ходить на горшок, если ребенок не умеет, а также пить из обычных кружек, а не из «непроливаек». В интересах работников научить ребенка полезным вещам, потому что за это персоналу платят деньги. А любой клиент — дорог.

Частный сад как бизнес

Чаще всего помещения под частные сады арендуются за довольно-таки большую цену. Площадь для детей нужна внушительных размеров, но не слишком большая — чтобы можно было уследить за всеми сорванцами. И место предприниматели выбирают в том районе, где детей дошкольного возраста много, а садов мало. К примеру, в Тюмени это районы МЖК, Московского тракта, улиц Воровского и Ватутина. Средства потребуется на ремонт, закупку всего необходимого: мебель, кухонные принадлежности, бытовую технику.

Частный сад — это малый бизнес, в Тюмени, как и по всей России, можно получить государственную поддержку. Правда, долго её ждать: пока соберешь все бумаги, а потом ещё в течение трех месяцев комиссия будет приходить с проверкой в пустое помещение (в нем не должна осуществляться деятельность) — все ли в порядке с санитарными нормами? Место пустует, а деньги за аренду надо платить.

Перед тем как сад открывается, предприниматель узнает, кого больше родилось: мальчиков или девочек — чтобы знать, какие закупать игрушки, каких цветов клеить обои и т. п. «Мы рассчитывали на большее количество девочек в группе, закупили кукол, мягкие игрушки, девичьих сказки, а приводят в основном мальчиков. Сейчас в группе уже четыре мальчика», — рассказала психолог мини-ясли-сада «Светлячок» Ксения Белопухова. Этот сад для детей от полутора лет до четырех открылся недавно в районе МЖК.

Как рассказала Ксения, многие тюменцы звонят, расспрашивают о садике, но не приходят. Поэтому «Светлячок» проводит акцию: в течение трех дней можно оставить ребенка на два часа бесплатно, посмотреть: понравится ему или нет, и уже тогда принять решение. Директор детского сада Светлана Белопухова, сказала, что акция — это удобно. У родителей есть возможность получить больше информации о садике, а дети привыкают к новому месту. «Во время акции у нас в группе прибавилось три малыша, надеемся, скоро придут ещё трое», — заметила она.

Бывает, что сад открывается, родители звонят, приходят, смотрят. Но в итоге детей не оставляют — не хотят, чтобы их ребенок был первым и единственным на данный момент. Думают, вероятно: раз нет детей, значит с садом что-то не так. Анна Кузнецова, мама мальчика, занимающегося в «Светлячке» сказала, что не решилась отдавать его в другой частный сад, потому что по телефону ничего толком не объяснили, и она не смогла представить примерную картину работы сада. «Ещё сказали, что пока детей совсем нет, и это насторожило», — поясняет она. Родители — беспокойный народ. Владельцам и сотрудникам частных садиков надо заслужить их доверие. И потом поддерживать его — изо дня в день.

Алина Довгуля

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