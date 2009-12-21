Частный сад ребятам рад

А что если родителей волнует вопрос о состоянии здоровья работников детсада? Необходимо тут же развеять сомнения по этому поводу — попросить медицинские книжки. Они должны быть у каждого сотрудника. Еще важно, чтобы происходило разделение обязанностей. Повар не может водить детей на прогулку, а потом начинать готовить обед. Гулять с детьми — это обязанность нянечки. В частном саде к ребенку должен быть индивидуальный подход. Например, в одном тюменском учреждении был случай, когда полуторагодовалый ребенок мог засыпать только в кроватке-качалке . Воспитатели поставили её в спальную комнату, и малыш спал в ней. Если у ребенка аллергия на какие-то продукты, воспитатель составит специальный режим питания, конечно, согласуя его с родителями и в соответствии с количеством калорий. Многие родители переживают, что с детьми не будут полноценно заниматься, обучать музыке, рисованию. Будут обучать, и не только творческим навыкам, но и повседневным. Научат правильно держать ложку в руке, ходить на горшок, если ребенок не умеет, а также пить из обычных кружек, а не из «непроливаек». В интересах работников научить ребенка полезным вещам, потому что за это персоналу платят деньги. А любой клиент — дорог.