Частный сад ребятам рад

У родителей существует недоверие к слову «частный»: начинают подозревать обман, несоблюдение норм, а может и вовсе «развод на деньги». Предпочитают стоять в очереди на место в муниципальный сад. Но постоянно приходится просить родственников посидеть с ребенком. У родных терпение вскоре кончается, а услуги хорошей няни стоят недешево. И вновь возвращаются к вопросу: не отдать ли ребенка в частный сад?
Правила для частника
За частный садик (полный рабочий день) в месяц придется выплачивать 11–15 тысяч рублей. Деньги легче отдавать, когда цена соответствует качеству. Главное — знать параметры соответствия.
Прежде всего, это наличие лицензии об оказании услуг няни, если ребенка отдаете в
Важно, чтобы учредитель сада не только знал о существовании Роспотребнадзора, но и сотрудничал с ним. Обустроил помещение согласно государственным стандартам. Например, кровать должна быть длинной 120 сантиметров, а размер подушки обязательно 60×40. На заказ шьют постельное белье, клеенки. Кровати заказывают специально, также как столы и стулья. Для детей необходима отдельная непластмассовая посуда. Питание — пятиразовое, калорийность — 1500–1700 Ккал в сутки. В каждой комнате должен висеть градусник и поддерживаться постоянная температура. Ставятся решетки на батареи — чтобы дети не обожглись. Мягкие игрушки могут использоваться при условии, что их будут регулярно стирать и дезинфицировать.
А что если родителей волнует вопрос о состоянии здоровья работников детсада? Необходимо тут же развеять сомнения по этому поводу — попросить медицинские книжки. Они должны быть у каждого сотрудника. Еще важно, чтобы происходило разделение обязанностей. Повар не может водить детей на прогулку, а потом начинать готовить обед. Гулять с детьми — это обязанность нянечки. В частном саде к ребенку должен быть индивидуальный подход. Например, в одном тюменском учреждении был случай, когда полуторагодовалый ребенок мог засыпать только в
Частный сад как бизнес
Чаще всего помещения под частные сады арендуются за
Частный сад — это малый бизнес, в Тюмени, как и по всей России, можно получить государственную поддержку. Правда, долго её ждать: пока соберешь все бумаги, а потом ещё в течение трех месяцев комиссия будет приходить с проверкой в пустое помещение (в нем не должна осуществляться деятельность) — все ли в порядке с санитарными нормами? Место пустует, а деньги за аренду надо платить.
Перед тем как сад открывается, предприниматель узнает, кого больше родилось: мальчиков или девочек — чтобы знать, какие закупать игрушки, каких цветов клеить обои
Как рассказала Ксения, многие тюменцы звонят, расспрашивают о садике, но не приходят. Поэтому «Светлячок» проводит акцию: в течение трех дней можно оставить ребенка на два часа бесплатно, посмотреть: понравится ему или нет, и уже тогда принять решение. Директор детского сада Светлана Белопухова, сказала, что акция — это удобно. У родителей есть возможность получить больше информации о садике, а дети привыкают к новому месту. «Во время акции у нас в группе прибавилось три малыша, надеемся, скоро придут ещё трое», — заметила она.
Бывает, что сад открывается, родители звонят, приходят, смотрят. Но в итоге детей не оставляют — не хотят, чтобы их ребенок был первым и единственным на данный момент. Думают, вероятно: раз нет детей, значит с садом
Алина Довгуля