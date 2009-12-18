Проект «Словцов о…»: про счастье

«…почему люди всего земного шара так дорожат завещаниями старины? Да потому, что эта старина рисует им картины какого-то неуловимого, забытого счастья. И чем глубже всматривается человек в даль прошедшего, тем счастливее рисуется ему жизнь человечества <…> Другая форма веры в возможность счастья — это вера в счастье будущее. По мере того, как растёт человечество, по мере его нравственного развития укрепляется и вера в это счастье. Слабая, когда человек находится среди мелких житейских дрязг и забот, она пульсирует в период угнетений и народных бедствий. Тогда человек удаляется в отвлечённые сферы и в них старается найти возможное счастье».