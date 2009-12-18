Проект «Словцов о…»: про счастье

В преддверии 165-летия со дня рождения И. Я. Словцова — великого русского учёного, музейный комплекс предлагает тюменцам культурно-образовательный проект «Словцов о…», в рамках которого познакомит горожан с личностью и литературным наследием И. Я. Словцова.
Большинство горожан помнит И. Я. Словцова как знаменитого русского учёного, который посвятил свою жизнь всестороннему исследованию Сибири — проще говоря, исходил её всю от Китая до Урала, от Обдорска до Кузнецкого Алатау. Однако совсем немногие знают о том, что «строгий», в общем то, учёный помимо научных трудов написал несколько занимательных литературных произведений. Восполняя этот досадный пробел, в честь 165-летия автора мы публикуем шестой из 12 полюбившихся нам отрывков.
В прозаической басне «В чём есть счастье» читаем:
«…почему люди всего земного шара так дорожат завещаниями старины? Да потому, что эта старина рисует им картины какого-то неуловимого, забытого счастья. И чем глубже всматривается человек в даль прошедшего, тем счастливее рисуется ему жизнь человечества <…> Другая форма веры в возможность счастья — это вера в счастье будущее. По мере того, как растёт человечество, по мере его нравственного развития укрепляется и вера в это счастье. Слабая, когда человек находится среди мелких житейских дрязг и забот, она пульсирует в период угнетений и народных бедствий. Тогда человек удаляется в отвлечённые сферы и в них старается найти возможное счастье».
К слову, увидеть коллекцию экспонатов, собранную И. Я. Словцовым, можно в музее «Городская Дума» с 4-го декабря.