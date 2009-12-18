Квартиры посуточно — пять плюсов, ноль минусов!

Плюс пятый. Приватность. Документы предъявить, конечно, необходимо — без этого мы не сможем вас заселить. Но если в гостинице любой человек может узнать, в каком номере вы расположились, то мы таких сведений не разглашаем. Кого вы сами заходите принять у себя в квартире, с тем сами и свяжетесь, так что приход нежданного гостя совершенно исключён! В случае соблюдения правил проживания (не шуметь после 23 часов, не сорить на лестничной клетке и т. д.), вы совсем будете избавлены от контактов с соседями. При этом — не нужно ни перед кем отчитываться и выпроваживать гостя после 23 часов, как это требуется в гостиницах.