Квартиры посуточно — пять плюсов, ноль минусов!

Прибыв в незнакомый город, вы можете выбрать несколько вариантов краткосрочного размещения. Какой лучше, а какой хуже — решать вам, но, учитывая, что всё познаётся в сравнении, мы решили ознакомить вас с несомненными плюсами сервиса «Сети домашних гостиниц Posutochno72.ru».
Плюс первый. Разнообразие вариантов. Абитуриенты и заочники, командированные и туристы, солидные бизнесмены и прочие состоятельные граждане — все найдут здесь именно то, что устроит их во всех отношениях. В нашей собственности или доверительном управлении находится большое количество квартиры посуточно в Тюмени — от эконом до апартаментов бизнес-класса. Соответственно, и цена их будет разной, но даже в самой скромной квартире вы найдёте всё то, что сделает ваш отдых спокойным и приятным.
Плюс второй. Домашняя атмосфера. Казённая обстановка гостиницы Тюмени, гласный или негласный контроль администрации, снующие по коридору соседи по номерам — всё это побуждает некоторых постояльцев покидать гостиницу и обращаться в нашу компанию. Мы предоставим вам условия, во многом превосходящие гостиничные: все квартиры, независимо от «классности», имеют благоустроенный санузел, всю необходимую мебель и, что немаловажно, кухню с полным комплектом посуды и микроволновой печью. Так что вам можно и не менять привычный режим питания, как, впрочем, и тратить дополнительные средства на кафе и рестораны.
Плюс третий. Экономия. Если вы приехали один, снятие однокомнатного номера обойдётся вам, как говорят, в хорошую копеечку. Причём высокая цена зачастую не идёт ни в какое сравнение с уровнем сервиса. Но даже если вы решите поселиться в многоместном номере, всё равно плата взыскивается с каждого человека. Если прибавить к этому неудобство от присутствия посторонних людей — станет понятным, почему некоторые покидают гостиницы и обращаются к нам. У нас совсем иной способ оплаты — вы платите за всю квартиру целиком, независимо от того, один вы или нет. Кроме того, мы предоставляем скидки и за проживание более 10 дней, и в ряде других случаев.
Плюс четвёртый. Удобное расположение квартир. В отличие от гостиниц, расположенных в основном в центральной части города, наши квартиры находятся не только в центре, но и в непосредственной близости от крупных предприятий и учебных заведений. И вам не придётся добираться до нужного места с пересадками, тратя драгоценное время и нервы. При подаче заявки на аренду вам нужно лишь указать желаемый район, и наши менеджеры подыщут вам именно тот вариант, который устроит вас во всех отношениях.
Плюс пятый. Приватность. Документы предъявить, конечно, необходимо — без этого мы не сможем вас заселить. Но если в гостинице любой человек может узнать, в каком номере вы расположились, то мы таких сведений не разглашаем. Кого вы сами заходите принять у себя в квартире, с тем сами и свяжетесь, так что приход нежданного гостя совершенно исключён! В случае соблюдения правил проживания (не шуметь после 23 часов, не сорить на лестничной клетке и т. д.), вы совсем будете избавлены от контактов с соседями. При этом — не нужно ни перед кем отчитываться и выпроваживать гостя после 23 часов, как это требуется в гостиницах.
Кроме того, мы по вашему желанию, без доплат и комиссий, выдадим все необходимые отчётные документы, встретим вас в аэропорту или на вокзале, предоставим, в случае необходимости, переводчика, поможем с временной регистрацией… Оцените все наши преимущества и отбросьте сомнения! Только в наших квартирах на сутки в Тюмени вы будете чувствовать себя как дома, ну, а мы сделаем всё возможное, чтобы вы обратились к нам ещё не один раз!