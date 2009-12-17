Зачем и как приватизировать жилье?

- Для того, чтобы заключить договор приватизации жилья, следует представить документы, которые подтверждают право пользования жилым помещением. Это может быть ордер на квартиру или договор социального найма или решение суда о признании права пользования жилым помещением. Далее – копия поквартирной карточки на приватизируемое жилое помещение; документ, подтверждающий место жительства гражданина с 4 июля 1991 года. Это необходимо в тех случаях, если место жительства менялось после 4 июля 1991 года. Также граждане, участвующие в приватизации, предоставляют справки о том, что ранее они не использовали право на приватизацию. В случае, если из приватизации исключаются несовершеннолетние, а также недееспособные граждане, должен быть соответствующий документ органов опеки и попечительства. Для дополнительной консультации можно обратиться по телефонам Комитета по приватизации муниципального жилищного фонда Администрации города Тюмени: (3452) 46-02-61, 45-27-02, 45-34-29, 46-65-97. Кроме того, информацию о перечне документов, необходимых для приватизации жилья, можно найти на сайте Департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени и на стенде в зале ожидания личного приема на ул. Республике, 26.