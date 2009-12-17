Зачем и как приватизировать жилье?

Пресс-центр Управления Росреестра представляет вниманию ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, посвященные приватизации жилых помещений и регистрации прав собственности на приватизируемую жилую недвижимость. В прямом эфире радиостанции «Радио 7» на вопросы отвечали начальник отдела государственной регистрации прав на жилые объекты недвижимости и долевого строительства Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области Светлана Валерьевна Абрамова и председатель Комитета по приватизации муниципального жилищного фонда Администрации города Тюмени Татьяна Юрьевна Гиберт.
- Что такое приватизация, и кто может воспользоваться правом приватизации жилых помещений?
- Приватизация – это бесплатная передача в собственность граждан жилых помещений, занимаемых ими на условиях социального найма. По закону о приватизации предаются жилые помещения, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Воспользоваться правом приватизации могут граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения на условиях социального найма.
- Куда нужно обратиться, чтобы приватизировать свою квартиру?
- Сначала необходимо обратиться в органы технической инвентаризации за получением технического (кадастрового) паспорта на жилое помещение. Собрать требуемые документы, и затем в Комитет по приватизации муниципального жилищного фонда Администрации города Тюмени, который располагается по адресу: ул. Республики, 26, для оформления заявления. После заключения с Администрацией города договора приватизации, необходимо со всеми документами обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области для регистрации права собственности на приватизируемое жилье.
- Какие документы необходимы для приватизации жилья?
- Для того, чтобы заключить договор приватизации жилья, следует представить документы, которые подтверждают право пользования жилым помещением. Это может быть ордер на квартиру или договор социального найма или решение суда о признании права пользования жилым помещением. Далее – копия поквартирной карточки на приватизируемое жилое помещение; документ, подтверждающий место жительства гражданина с 4 июля 1991 года. Это необходимо в тех случаях, если место жительства менялось после 4 июля 1991 года. Также граждане, участвующие в приватизации, предоставляют справки о том, что ранее они не использовали право на приватизацию. В случае, если из приватизации исключаются несовершеннолетние, а также недееспособные граждане, должен быть соответствующий документ органов опеки и попечительства. Для дополнительной консультации можно обратиться по телефонам Комитета по приватизации муниципального жилищного фонда Администрации города Тюмени: (3452) 46-02-61, 45-27-02, 45-34-29, 46-65-97. Кроме того, информацию о перечне документов, необходимых для приватизации жилья, можно найти на сайте Департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени и на стенде в зале ожидания личного приема на ул. Республике, 26.
- Какова процедура заключения договора приватизации?
- Сначала наниматель и члены его семьи должны написать заявление. В нем указывается, кто участвует и кто не участвует в приватизации. В дальнейшем весь собранный пакет документов рассматривается специалистами Комитета по приватизации муниципального жилищного фонда администрации города Тюмени в течение двух месяцев. По окончании этого срока гражданину сообщается о принятом решении. В случае положительного решения с ним заключается договор приватизации.
- Что нужно для регистрации права собственности на приватизируемое жилое помещение?
- В дополнение ко всем вышеперечисленным документам для регистрации права собственности на приватизируемую недвижимость необходимо предоставить документ об уплате государственной пошлины. Отдел приема документов на государственную регистрацию права собственности располагается по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 74. График работы отдела приема документов: с понедельника по пятницу – с 8.45 до 19.00 часов, в субботу – с 9.00 до 17.00 часов. Сотрудники работают без перерыва по скользящему графику. Прием документов на приватизируемое жилое помещение осуществляется в каб. 203 или в одном из окон общего зала приема документов каб. 209. Регистрация проводится в срок 15 календарных дней при наличии всех необходимых документов. В кабинете 202 можно получить бесплатную консультацию по регистрации прав собственности. Контактный телефон, по которому можно проконсультироваться и получить всю информацию о перечне документов, необходимых для государственной регистрации права собственности на приватизируемое жилое помещение: (3452) 39-68-23. Также информацию по регистрации права собственности на приватизируемую недвижимость можно найти на сайте Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.
- Можно ли предварительно записаться на подачу документов для регистрации прав собственности на приватизируемую жилую недвижимость?
- Такая возможность предоставляется Управлением. Предварительная запись ведется по телефону: (3452) 39-68-23.
- Если не все, кто прописан в квартире, желают ее приватизировать, как поступать в таком случае?
- Заявление о приватизации оформляется на специальном бланке. Для каждого члена семьи имеется специальная графа, в которой он собственноручно заявляет о личном участии в приватизации, либо дает согласие на приватизацию жилого помещения в собственность других членов семьи.
- Чем грозит отказ от приватизации?
- Только тем, что человек не будет являться собственником жилого помещения. Он не потеряет право проживать в нем, но не сможет распорядиться квартирой – продать, подарить, завещать.
- Проживаем с мужем в одной квартире, согласия на приватизацию он не дает. Что делать?
- Должно быть согласие обоих супругов. В этом случае можно дать житейский совет - договориться друг с другом.
- Можно ли приватизировать комнату в общежитии?
- В целом, законодательство запрещает приватизацию жилых помещений в общежитиях. Но если речь идет о таких жилых помещениях, которые находились в государственной собственности и использовались собственником в качестве общежитий, но в последующем были переданы в ведение органов местного самоуправления, то на режим пользования жилыми помещениями распространяются условия социального найма. Следовательно, такие жилые помещения могут быть приватизированы.
- В 1995 году получил от совхоза квартиру. Соответствующие документы имеются. Договор социального найма заключен после 2005 года. Ордер на квартиру в администрации поселка выдать отказались, сославшись на то, что обратился за ним слишком поздно. Имею ли я право приватизировать квартиру?
- Такое жилое помещение может быть приватизировано. Вам необходимо обратиться к собственнику жилого помещения для заключения договора приватизации.
- Можно ли включать детей в договор приватизации, если они уже являются собственниками другой квартиры по договору приватизации? Можно ли включать родственников, проживающих в другом жилом помещении?
- До достижения совершеннолетия дети в обязательном порядке включаются в договор приватизации жилого помещения. По достижении ими 18-летнего возраста закон о приватизации предоставляет им возможность второй раз участвовать в приватизации жилья. Право на приватизацию жилого помещения имеют граждане, которые занимают жилое помещение на условиях социального найма. Иными словами, необходимо проживать в квартире и являться ее пользователем по договору социального найма. Родственник сможет участвовать в приватизации, если договор социального найма жилого помещения будет изменен в части включения данного родственника в качестве члена семьи, а также родственник зарегистрируется по месту жительства.
- Где можно узнать о размере государственной пошлины при регистрации права собственности на приватизируемое жилое помещение? Для всех ли одинаков размер госпошлины?
- О размерах государственной пошлины можно узнать по телефону: (3452) 39-68-23, также эту информацию можно найти на информационных стендах, расположенных в холлах ожидания и залах приёма документов на ул. М. Горького, д. 74, на сайте Управления Росреестра. Кассы банка, где можно оплатить госпошлину, располагаются в отделе приема документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области на ул. М. Горького, д. 74. Законодательством предусмотрены льготы по уплате госпошлины, причем не только при регистрации права собственности на основании договора приватизации жилья. К льготным категориям относятся физические лица, которые признаны малоимущими в соответствие с действующим законодательством. От уплаты госпошлины для проведения регистрации права собственности они освобождаются.
- Если квартира приватизирована в 1993 году, на договоре имеется штамп БТИ, нужно ли дополнительно регистрировать право собственности?
- Если право собственности возникло ранее на основании договора приватизации, то повторная регистрация права собственности не требуется. Это можно сделать по собственному желанию. Единственное, если гражданин захочет распорядиться своей квартирой – продать, подарить, тогда необходимо обратиться для регистрации ранее возникшего права в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области. При этом регистрация ранее возникшего права проводится бесплатно. Для этого, вместе с договором об отчуждении объекта (купли-продажи, дарения) и иными документами, необходимо предоставить договор приватизации с отметкой БТИ.
- До какого срока нужно подать документы на приватизацию жилья?
- До 1 марта 2010 года необходимо обратиться с заявлением о приватизации. Зарегистрировать же право собственности на приватизируемое жилое помещение можно будет и после 1 марта 2010 года. Главное – успеть заключить договор приватизации.
- Какие плюсы от приватизации жилого помещения?
- Гражданин, который приватизировал жилое помещение и зарегистрировал право собственности на него, может полностью распоряжаться своей недвижимостью – продать, подарить, завещать, сдать в аренду и т.д.