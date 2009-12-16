Согревающие напитки для холодной зимы

Чай, кофе… Потанцуем?
Если нужно не только согреться, но и основательно взбодриться, то чашка свежезаваренного чая или натурального кофе то, что нужно. Оба напитка обладают тонизирующим свойством, способны зарядить энергией и поднять настроение. Чем ни средство борьбы с зимней хандрой?
Классические рецепты приготовления любимого напитка наверняка хорошо знакомы кофеманам. А вот кофе
Полезным во всех отношениях можно назвать
Согревающий чай с молоком и корицей будет особенно хорош с утра. Хотя бы потому, что на его приготовление не потребуется много времени. Нужно лишь заварить чай традиционным способом, дать ему настояться, процедить. Затем добавить молоко и либо положить палочку корицы, либо посыпать молотой. Дополнит вкус чая с пряностью сахар или мед по вкусу.
При первых признаках простуды поможет имбирный чай. Корень имбиря обладает множеством полезных свойств. Сейчас его можно найти во многих магазинах Тюмени по вполне доступной цене. Чтобы приготовить напиток, нужно заварить чай (черный или зеленый), дать ему настояться, процедить. Затем вылить чай в кастрюльку, добавить в него мелко порезанный (или натертый) корень имбиря. При желании можно положить и другие пряности — корицу и гвоздику. Довести чай до кипения и варить еще 20 минут на медленном огне. Добавить мед и лимон, после чего варить еще минут 5.
Шоколадное удовольствие
Напиток, перед которым не сможет устоять ни одна представительница прекрасного пола — горячий шоколад. Да, он калорийный, но ведь зимой, чтобы не замерзнуть, и стоит выбирать продукты с высокой пищевой ценностью. Кроме того, шоколад содержит «гормоны радости» — эндорфины — и биологически активные вещества, стимулирующие умственную деятельность. Поэтому не стоит отказывать себе в полезном удовольствии.
Чтобы приготовит горячий шоколад, нужно налить в небольшую кастрюльку
Напитки покрепче: горячая классика
Тем, кому уже исполнилось 18 лет, можно смело рекомендовать для согрева любимые напитки европейцев — глинтвейн и грог.
Глинтвейн по праву считается самым популярным напитком в холодное время года — редкое меню обходится без посвященной ему строчки. Готовится классический глинтвейн из красного вина с добавлением таких пряностей, как корица, гвоздика и мускатный орех.
Для разнообразия можно сделать апельсиновый глинтвейн. В эмалированную посуду нужно налить красное вино, растворить в нем сахар или мед, добавить пряности и довести до высокой температуры. Кипятить глинтвейн ни в коем случае нельзя! В горячий напиток нужно добавить ломтики апельсина и лимон, влить апельсиновый ликер (как вариант — сок или сироп). Дать настояться 10–15 минут. Готовый глинтвейн можно посыпать тертыми орехами.
Любители экспериментов могут приготовить белый глинтвейн. Например, яблочный. Основной принцип тот же — белое вино нужно прогреть с пряностями и сахаром (медом). Добавить яблочный сок и дольки яблок. Для легкой кислинки можно положить лимон.
В основе грога — чай + коньяк, ром или водка. Всё, что требуется для его приготовления — налить стакан крепкого чая и добавить в него чайную ложку крепкого алкогольного напитка. Нужный аромат придадут корица или анис, а сладость — сахар или мед. Разнообразить рецепт можно с помощью дольки лимона или ложечки любимого ликера. Грог пьют маленькими глотками, при этом не советуют выпивать больше одного стакана.
В национальных традициях
Поклонникам русской культуры придется по вкусу старинный национальный напиток — сбитень. Им согревались еще герои былин и летописей. Сбитень пили и простые люди, и князья. Кроме того, этим традиционным горячим напитком лечили различные «хвори», в частности, прогоняли простуду.
Чтобы приготовить сбитень, нужно положить в кипящую воду мед и сахар, хорошо перемешать. Затем добавить заваренный чай (лучше по примеру древних русичей использовать травяной сбор — шалфей, зверобой, корень валерианы, хмель, мята), пряности (гвоздика, кардамон), и измельченную цедру лимона. Напиток варят при слабом кипении в течении 10 минут, а затем настаивают в теплом месте 10–15 минут. После этого почти готовый сбитень нужно процедить и еще раз довести до кипения.