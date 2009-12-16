Согревающие напитки для холодной зимы

При первых признаках простуды поможет имбирный чай. Корень имбиря обладает множеством полезных свойств. Сейчас его можно найти во многих магазинах Тюмени по вполне доступной цене. Чтобы приготовить напиток, нужно заварить чай (черный или зеленый), дать ему настояться, процедить. Затем вылить чай в кастрюльку, добавить в него мелко порезанный (или натертый) корень имбиря. При желании можно положить и другие пряности — корицу и гвоздику. Довести чай до кипения и варить еще 20 минут на медленном огне. Добавить мед и лимон, после чего варить еще минут 5.