Как упаковать новогодние подарки: мастер-класс от тюменских искусниц

Одна из главных приятностей Нового года — сладкие подарки. Упакованные в заветные коробочки россыпи шоколадок, конфет, орешков и других лакомств каждому ребенку дарят родители, бабушки и дедушки, многочисленные гости. И как же приятно собрать эти богатства вместе, тем более, если для них приготовлен чудесный мешочек.
Изготовить такое новогоднее чудо под силу каждому, и времени это займет немного —
Мешочек для сладостей
Для изготовления мешочка нам понадобится ткань понаряднее — тафта и парча подойдут, бусинки, пайетки, лента из органзы, бахрома, немного фетра, клей или клеевой пистолет.
Из ткани выкраиваем прямоугольник, который застрачиваем или сшиваем вручную по бокам. Подворачиваем верхний срез, застрачиваем — это будущая кулиска. Отрезаем бахрому, равную ширине мешочка и приклеиваем ее к нижнему краю. По верху и низу приклеиваем серебристую тесьму и ленты пайеток. Хитрость: чтобы мешочек не склеился, в него вкладывают кусок картона. Центром композиции, украшающей новогодний аксессуар, будет елка из бусинок. Намечаем ее контуры мелком и аккуратными плотными рядами приклеиваем бусины. Какая же елка без украшений? Здесь ими послужат снежинки из белого фетра, поверх каждой из них крепится серебряная пайетка. Оставшееся пространство декорируем лиловыми и серебряными блестками. В кулиску вставляем серебряную ленту из органзы. Аккуратный бантик — и ни одна конфетка не потеряется.
Конечно, это аксессуар многофункциональный: в него можно упаковать не только конфеты, но и любой презент, он может быть подарком и сам по себе.
Новогодняя коробочка
Сосновые шишки послужили вдохновением для следующей упаковки новогоднего подарка. Кроме природного материала нам пригодятся упаковочная бумага, ленты, клей, бусинки и пайетки.
Обернем подарок в целлофан, затем в ход пойдут серебристые ленты из органзы разной ширины. Первую оборачиваем и приклеиваем к упаковке, вторую завязываем и приклеиваем, оставляя длинные концы. Для более элегантного вида кончики ленты срезаем по косой. Дальше в ход идут шишки, которые крепятся к широкой ленте уже известным нам клеевым пистолетом. На ленту клеим пайетки цвета упаковочного целлофана, а на шишки и основную поверхность — серебряные бусинки. Сбрызгиваем подарок лаком для волос и посыпаем блестками.
Ирина Шарова