Как упаковать новогодние подарки: мастер-класс от тюменских искусниц

Из ткани выкраиваем прямоугольник, который застрачиваем или сшиваем вручную по бокам. Подворачиваем верхний срез, застрачиваем — это будущая кулиска. Отрезаем бахрому, равную ширине мешочка и приклеиваем ее к нижнему краю. По верху и низу приклеиваем серебристую тесьму и ленты пайеток. Хитрость: чтобы мешочек не склеился, в него вкладывают кусок картона. Центром композиции, украшающей новогодний аксессуар, будет елка из бусинок. Намечаем ее контуры мелком и аккуратными плотными рядами приклеиваем бусины. Какая же елка без украшений? Здесь ими послужат снежинки из белого фетра, поверх каждой из них крепится серебряная пайетка. Оставшееся пространство декорируем лиловыми и серебряными блестками. В кулиску вставляем серебряную ленту из органзы. Аккуратный бантик — и ни одна конфетка не потеряется.