«Милосердие» для детей

И тогда «Милосердие» рассматривает другие варианты устройства ребят. Кроме детдома их могут отдать под опеку, патронат или в приемную семью. А иногда отправляют в Винзили. Случается и так: мама закодируется, наведет дома порядок, устроится на работу и заберет ребенка из приюта. Но потом все-таки он возвращается обратно, потому что мама не сдержалась и снова запила. «У таких матерей на первом месте бутылка. Для них главное было родить и все. Что будет дальше с ребенком, их уже не волнует. А из таких детей часто вырастают эгоисты и потребители. Они, став уже взрослыми, могут считать, что все им должны, и государство обязано их обеспечивать», — говорит Валентина Петрова.