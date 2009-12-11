«Милосердие» для детей

В тюменском центре
Новичка не сразу ведут в группу, а направляют сначала в так называемый изолятор. Там помоют, переоденут, проверят на наличие
И тогда «Милосердие» рассматривает другие варианты устройства ребят. Кроме детдома их могут отдать под опеку, патронат или в приемную семью. А иногда отправляют в Винзили. Случается и так: мама закодируется, наведет дома порядок, устроится на работу и заберет ребенка из приюта. Но потом
В «Милосердии» проживают дети от 3 до 18 лет. На данный момент в центре 42 ребенка. По словам Валентины Анатольевны, бывали случаи, когда сюда поступали дети
Казалось бы, в центре созданы необходимые условия для благополучной жизни детей, но они все равно скучают по дому. На вопрос, о чем они мечтают, почти все отвечают, что хотят домой к маме. Шестилетний Саша Пономарев сказал, что ему здесь не нравится, хочет сильно домой. При этом в его памяти отложилось много интересных дней. Особенно Саше запомнился летний поход с ребятами из «Милосердия» в горсад, и он очень оживленно рассказывал о том, как они катались там на каруселях. Рассказывая это, Саша вспомнил о том, что в горсад на аттракционы он ходил и с мамой.
Некоторые желания детей вызывали улыбку. Например, младший брат Саши четырехлетний Витя хочет покататься на маршрутке, а также мечтает о телефоне. На вопрос о том, кому бы он позвонил, молча показал пальцем на сидящего рядом воспитателя. Потом я узнала о том, что Саша и Витя уже не вернутся домой — их родителей лишили родительских прав.
Некоторые мамы вообще забывают о своих детишках и в центр приходят очень редко. Восьмилетний Андрей Бурханов живет здесь год и за это время мама приходила к нему всего два раза. Но имя мамы все равно остается святым для детей. Семилетняя Кристина Асокина попросила меня написать на листочке «красивая, добрая, хорошая мама». А потом сказала, чтобы я добавила к слову «мама» имя «Катя».
Дети из «Милосердия» бесплатно посещают музеи, недавно ходили в филармонию на «Клоунаду», в дельфинарий. На православные праздники в центр приходят служители церкви и проводят с детьми беседы, а однажды показывали театрализованное представление. С ребятами занимаются инструктор физического воспитания, трудовик и музыкальный руководитель. Ольга Домнина рукодельничает с детьми в изостудии «Вдохновение». Поделки ребят развешены не только в кабинете, но и в коридоре. Это аппликации из сухих листьев и лепестков, выжженные на бересте картинки, вышивка. В музыкальном классе Галина Булах рассказывает детям о композиторах, слушает с ними классическую музыку, а иногда готовит с ребятами спектакли.
Время от времени приют спонсируют различные организации: выделяют деньги или покупают игрушки, мебель. Каждую неделю «Милосердие» посещают члены организации «Тюменские родители —
Некоторые дети привыкают к приюту, и когда их отдают в «чужую» семью или детдом, приходят в гости. Денис Мерюгин каждые выходные навещает место, где вырос и откуда поступил в колледж. Хотя порой дети сбегают из приюта. «Это у них как болезнь. Им надо на улицу. Мне известны случаи, когда дети из благополучных семей сбегают из дома. Тогда их тоже отправляют к нам, чтобы мы поработали с ребенком и, так сказать, вылечили его», — комментирует ситуацию директор «Милосердия». Дети из приюта бегут не домой, а на вокзалы или в подвалы. «А потом сами возвращаются, так как кушать хотят», — замечает вахтер Харис Хакимов.
Режим жизни в «Милосердии», по словам воспитателя Анны Родиной, похож на детсадовский. Здесь также все строго расписано по времени, даже есть сончас. Разница в том, что дети домой не уходят. Иногда на выходные их забирают родители или бабушки. А бывает, что они отправляются в патронатные семьи. Но какие бы условия не создавали в приюте, все равно для ребенка не будет ничего лучше своей семьи.
Татьяна Дацкевич