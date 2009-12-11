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«Милосердие» для детей

11 декабря 2009, 17:09
«Хочу к маме» — такие слова услышишь от каждого ребенка, живущего в детдоме или приюте. Ничто не сможет ему заменить материнского тепла и заботы, и какие бы условия не создавали для него в приюте, он все рвется домой, пусть даже мама не заботилась и не уделяла должного внимания.
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Тюмень

В тюменском центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Милосердие» живут дети, оставшиеся без попечения родителей. Сюда их доставляет служба экстренного реагирования, ее сотрудники в любое время суток могутт выехать по сигналу людей, которые заметили, что ребенок находится без присмотра. Бывает, ребенка приводит сама мама по приказу органов опеки и попечительства.

Новичка не сразу ведут в группу, а направляют сначала в так называемый изолятор. Там помоют, переоденут, проверят на наличие каких-либо заболеваний и только после этого отправят в группу. Директор центра Валентина Петрова говорит: «Наша главная цель — вернуть ребенка в нормальную семью. В то время, пока он живет у нас, ведется работа с отцом и матерью. Если в семье дела не наладятся, родители лишаются своих прав».

И тогда «Милосердие» рассматривает другие варианты устройства ребят. Кроме детдома их могут отдать под опеку, патронат или в приемную семью. А иногда отправляют в Винзили. Случается и так: мама закодируется, наведет дома порядок, устроится на работу и заберет ребенка из приюта. Но потом все-таки он возвращается обратно, потому что мама не сдержалась и снова запила. «У таких матерей на первом месте бутылка. Для них главное было родить и все. Что будет дальше с ребенком, их уже не волнует. А из таких детей часто вырастают эгоисты и потребители. Они, став уже взрослыми, могут считать, что все им должны, и государство обязано их обеспечивать», — говорит Валентина Петрова.

В «Милосердии» проживают дети от 3 до 18 лет. На данный момент в центре 42 ребенка. По словам Валентины Анатольевны, бывали случаи, когда сюда поступали дети родителей-беженцев. В основном ребенок проживает здесь около полугода, но бывают, что и год. Это происходит в тех случаях, когда процесс исправления родителей затягивается. Воспитатели условно различают младшую, среднюю и старшую группы. Обстановка жилого пространства приближенна к домашним условиям: «гостиная», в которой стоят компьютер, телевизор, мягкая мебель, журнальный столик, стенка, посередине большой ковер, на окнах красивые шторы с ламбрекенами.

Казалось бы, в центре созданы необходимые условия для благополучной жизни детей, но они все равно скучают по дому. На вопрос, о чем они мечтают, почти все отвечают, что хотят домой к маме. Шестилетний Саша Пономарев сказал, что ему здесь не нравится, хочет сильно домой. При этом в его памяти отложилось много интересных дней. Особенно Саше запомнился летний поход с ребятами из «Милосердия» в горсад, и он очень оживленно рассказывал о том, как они катались там на каруселях. Рассказывая это, Саша вспомнил о том, что в горсад на аттракционы он ходил и с мамой.

Некоторые желания детей вызывали улыбку. Например, младший брат Саши четырехлетний Витя хочет покататься на маршрутке, а также мечтает о телефоне. На вопрос о том, кому бы он позвонил, молча показал пальцем на сидящего рядом воспитателя. Потом я узнала о том, что Саша и Витя уже не вернутся домой — их родителей лишили родительских прав.

Некоторые мамы вообще забывают о своих детишках и в центр приходят очень редко. Восьмилетний Андрей Бурханов живет здесь год и за это время мама приходила к нему всего два раза. Но имя мамы все равно остается святым для детей. Семилетняя Кристина Асокина попросила меня написать на листочке «красивая, добрая, хорошая мама». А потом сказала, чтобы я добавила к слову «мама» имя «Катя».

Дети из «Милосердия» бесплатно посещают музеи, недавно ходили в филармонию на «Клоунаду», в дельфинарий. На православные праздники в центр приходят служители церкви и проводят с детьми беседы, а однажды показывали театрализованное представление. С ребятами занимаются инструктор физического воспитания, трудовик и музыкальный руководитель. Ольга Домнина рукодельничает с детьми в изостудии «Вдохновение». Поделки ребят развешены не только в кабинете, но и в коридоре. Это аппликации из сухих листьев и лепестков, выжженные на бересте картинки, вышивка. В музыкальном классе Галина Булах рассказывает детям о композиторах, слушает с ними классическую музыку, а иногда готовит с ребятами спектакли.

Время от времени приют спонсируют различные организации: выделяют деньги или покупают игрушки, мебель. Каждую неделю «Милосердие» посещают члены организации «Тюменские родители — детям-сиротам», проводят с ребятами занятия по рукоделию. Они же иногда оплачивают экскурсии. Спортзала в приюте нет, но «Милосердие» сотрудничает с клубом «Маяк».

Некоторые дети привыкают к приюту, и когда их отдают в «чужую» семью или детдом, приходят в гости. Денис Мерюгин каждые выходные навещает место, где вырос и откуда поступил в колледж. Хотя порой дети сбегают из приюта. «Это у них как болезнь. Им надо на улицу. Мне известны случаи, когда дети из благополучных семей сбегают из дома. Тогда их тоже отправляют к нам, чтобы мы поработали с ребенком и, так сказать, вылечили его», — комментирует ситуацию директор «Милосердия». Дети из приюта бегут не домой, а на вокзалы или в подвалы. «А потом сами возвращаются, так как кушать хотят», — замечает вахтер Харис Хакимов.

Режим жизни в «Милосердии», по словам воспитателя Анны Родиной, похож на детсадовский. Здесь также все строго расписано по времени, даже есть сончас. Разница в том, что дети домой не уходят. Иногда на выходные их забирают родители или бабушки. А бывает, что они отправляются в патронатные семьи. Но какие бы условия не создавали в приюте, все равно для ребенка не будет ничего лучше своей семьи.

Татьяна Дацкевич

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