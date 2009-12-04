Проект «Словцов о…»: про девушек-учительниц и денежную аристократию

«И вот в этом отношении едва ли есть в Сибири другой город, где бы девушка-учительница пользовалась таким невниманием общества, каким пользуется она в Тюмени. Я не говорю про местную денежную аристократию, которая традиционно относится свысока к людям неимущим, но не лучше относятся к девушке-учительнице и те так называемые интеллигентные дамы, которые сами были бедными гувернантками и учительницами и только благодаря случайности попали в ряды „бриллиантовой сотни“. У этих особ как только завелась алмазная брошка, так сейчас же являются покровительственный тон и полное забвение прежнего своего положения».