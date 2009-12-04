Проект «Словцов о…»: про девушек-учительниц и денежную аристократию
4 декабря 2009, 09:18
Большинство горожан помнит И. Я. Словцова как знаменитого русского учёного, который посвятил свою жизнь всестороннему исследованию Сибири — проще говоря, исходил её всю от Китая до Урала, от Обдорска до Кузнецкого Алатау. Однако совсем немногие знают о том, что «строгий» в общем-то учёный помимо научных трудов написал несколько занимательных литературных произведений. Восполняя этот досадный пробел, в честь 165-летия автора мы публикуем пятый из 12 полюбившихся нам отрывков.
В «Письмах из Тюмени претендента на должность городского головы», глава XIV, читаем:
«И вот в этом отношении едва ли есть в Сибири другой город, где бы девушка-учительница пользовалась таким невниманием общества, каким пользуется она в Тюмени. Я не говорю про местную денежную аристократию, которая традиционно относится свысока к людям неимущим, но не лучше относятся к девушке-учительнице и те так называемые интеллигентные дамы, которые сами были бедными гувернантками и учительницами и только благодаря случайности попали в ряды „бриллиантовой сотни“. У этих особ как только завелась алмазная брошка, так сейчас же являются покровительственный тон и полное забвение прежнего своего положения».
К слову, увидеть коллекцию экспонатов, собранную И. Я. Словцовым, можно будет в музее «Городская Дума» с 4-го декабря.