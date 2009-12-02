Как украсить дом к Новому году своими руками

Если позволяет время, и вы занялись приготовлением к празднику заранее, то можно сделать светильник-шар из воздушного шарика. Надуйте шарик и обильно смажьте его поверхность клеем (ПВА, например). Зафиксируйте на нем при помощи скотча концы бечевок разных цветов и обмотайте ими шар в разных направлениях. После того как получится огромный клубок, снова пройдитесь по нему смоченной в клее кисточкой и оставьте сохнуть, по меньшей мере, на один день. Потом проткните шарик булавкой. Вырежьте в клубке резаком или острым ножом отверстие, в которое можно будет вставить патрон с лампой в основание. Бечевку можно заменить на мохнатую коричневую веревку. И у вас получится аля-кокос , который будет светиться изнутри, приковывая к себе взгляды гостей!