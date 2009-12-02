Как украсить дом к Новому году своими руками

Прихожая
Начать следует с коридора, так как именно здесь вы будете встречать своих гостей, Деда Мороза и Снегурочку. Для украшения коридора подойдут крупные еловые ветки в большой напольной вазе, декоративные свечи, цветные шары, шутливая надпись, встречающая гостей.
Распишите зеркала в прихожей и ванной комнате добрыми надписями и пожеланиями. Для этого вам понадобится особый серебряный
Окно
Детям вы можете предложить милую их сердцу забаву — пусть разрисуют окна и стеклянные двери в вашем доме новогодними узорами. Только сначала договоритесь с ними, что потом они помогут вам отмыть стекла от краски. Да и краска должна быть самой простой — акварельной или гуашью.
Окно можно украсить причудливой веткой. На ней закрепить гирлянду с одноцветными огоньками. Пожалуй, вся сложность в этой композиции заключается в поиске подходящей ветки и её последующем закреплении на окне. На ветку затем можно подвесить на нитях обычные металлические формочки… для выпечки печенья! Вечером, когда вы зажжете огоньки, формочки будут игриво подмигивать вам, весело покачиваясь на ветке.
Другая декорация хорошо подойдет, например, для окна с узкими рамами. Украшение состоит из самодельных звезд и месяца, которые вырезаны из цветного картона (используйте насыщенные новогодние цвета — красный, зеленый, золотой). Если у вас нет возможности приобрести цветной картон — раскрасьте однотонный.
Вырезая звезды — фантазируйте! Пусть они будут разного размера или разной формы. Если взять не очень плотную бумагу, можно вырезать и красивые резные снежинки. Не забудьте украсить звезды мелкой стеклянной крошкой. Выглядит очень красиво и празднично!
Можно нарезать звезды вместе с детьми, а когда они уйдут спать обсыпать их стеклянной крошкой и подвесить на тонких шелковых нитях.
На окне можно расположить новогодние сюрпризы: простые банки с винтовой крышкой расписывают акриловой серебряной краской звездочками и снежинками. Внутрь крышки приклеивают композицию — еловые веточки с шишками или мелкими шариками. Когда краска и клей высохнут, надевают крышку, а банку переворачивают вверх дном.
Гостиная
Стол и все, что его окружает, должны выглядеть особенно празднично. Ведь именно здесь пройдет главное веселье. Чехлы на стулья или просто накидки можно сделать в тон скатерти и украсить. К примеру, почему бы не пришить к стулу крылья ангела? Они как раз будут находиться на уровне плеч взрослого человека. У вас появится ощущение легкости и праздника задолго до начала, стоит вам только присесть на такой стул.
Не забыть про небо над головой поможет временная роспись на потолке. На плоттере можно распечатать любую понравившуюся картинку и приклеить её на потолок с помощью монтажного скотча. Это могут быть грозовые облака, северное сияние, салют. Такие картины можно укрепить и на стене. В качестве новогоднего атрибута можно использовать любые комнатные растения. Небольшие украсьте серебряным «дождиком», а горшки оберните подарочной бумагой и гирляндами. Предлагаем устроить «тропический» Новый год. Если у вас есть большой кактус (фикус, алоэ, фуксия, пальма), украсьте его блестящей мишурой, повесьте небольшие фрукты (киви, мандарины), конфеты в ярких обертках — только не перестарайтесь.
Искусно завязанные банты и мягкие драпирующиеся ленты сделают ваш дом ещё праздничнее. А сделать их просто.
Выкроите из бязи полоски желаемой длины, подогните срезы и проложите по ним зигзагообразную строчку. В «кулиску», образованную стежками зигзагообразных строчек, вденьте тонкую проволоку, чтобы банты держали форму. На лентах можно нарисовать горошины, звездочки, другие фигурки.
Для создания другого оформления необходим полисилк. Отмеряем приблизительно метр этого сказочного материала, собираем с обеих сторон, и посередине перевязываем небольшим кусочком полисилка. Получился бант. Делаем такой же второй. Размещаем эти банты на расстоянии друг от друга и между ними располагаем задрапированный полисилк. Получилось шикарное, почти дворцовое оформление. Приобрести полисилк можно на «Цветочном базаре» (Аккумуляторная, 1, стр. 3).
Если позволяет время, и вы занялись приготовлением к празднику заранее, то можно сделать
Вы можете украшать двери, окна, даже Новогоднюю елку открытками, которые Вы получаете от друзей и родных. Если позволяют обои, то двери, стены и окна можно также украсить Новогодними открытками, приклеив их с помощью клейкой ленты. Можно также отвести под подобное новогоднее украшение целый угол — лоскут ткани или доску прикрепите в одном из углов комнаты и все новогодние открытки вешайте на него.
В подготовленной вами обстановке чудо обязательно произойдёт!