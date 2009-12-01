Владимир Кильтау: Нужно привыкнуть рационально использовать воду

Перебои с водоснабжением в городе – острая проблема сегодня. Вопросов у горожан много, «Тюмень Водоканал» старается их решать.
Владимир Кильтау, директор по сбыту компании «Тюмень Водоканал» ответил на вопросы тюменцев.
Сергей: Переехали в новый дом. Раньше платили за коммунальные услуги (воду и тепло) через ТРИЦ, и как я понимаю, непосредственно поставщикам услуг, было очень удобно, тем более у меня карта Сбербанка, т. е. можно через банкомат оплачивать. Теперь управляющая компания постоянно вывешивает списки должников, угрожает, что в случае неоплаты всех отключат. Могут ли меня отключить, если я плачу? Почему за долги одних отвечают все? Я хочу иметь договор с Вашей организацией напрямую, я думаю и Вам это лучше.
— Если вы платите, то отключить, скорее всего, не могут, при условии, что иное не предусмотрено договором с управляющей компанией. Основным документом, регулирующим эти отношения, является 307 постановление «Об оказании коммунальных услуг гражданам». Все права и обязанности, как собственника жилья, так и управляющей компании четко прописаны в этом постановлении. За долги одних отвечают все только в случае, если договор у ресурсоснабжающей организации заключен с управляющей компанией, а она в свою очередь, не вносит оплату за предоставленные услуги. Соответственно, ресурсоснабжающая организация вправе ограничить за неоплату весь дом, находящийся в ведении данной организации. В этом случае пострадают и те, кто своевременно оплачивает услуги.
«Тюмень Водоканал» очень редко применяет такие радикальные меры, в основном, к ним приходится прибегать, когда управляющая компания совсем не перечисляет деньги за предоставленные услуги. Нужно отметить, что в таком случае права людей, живущих в это доме, мы ни в коем случае не хотим ущемить. В многоквартирных домах у нас нет конкретно Иванова, Петрова, Васечкина…, мы предоставляем услугу именно управляющей компании, а она, в свою очередь, жильцам, и абонент у нас именно управляющая компания, а не отдельный житель дома. Каждый гражданин должен не только своевременно оплачивать услуги ЖКХ, но и интересоваться у своей управляющей компании, как распределяются данные средства. Если человек заплатил по квитанции за воду, то управляющая компания должна перечислить их в «Тюмень Водоканал». Действующее законодательство в данном случае не позволяет иметь прямой договор с ресурсоснабжающей организацией, так как в этом доме выбран способ управления — ТСЖ или управляющая компания.
Артем: К нам на управление планирует выйти новая УК. Сразу предупредили, что поставят домовые счетчики по воде. Но я в квартире счетчики ставить не планирую, мне придется все коммуникации вскрывать для этого. Т. е. они будут с вами по счетчику рассчитываться, а с меня по нормативу брать? Объясните, как правильно в этой ситуации считать.
— Если управляющая компания устанавливает на дом общедомовой прибор учета, то расчеты с ресурсоснабжающей организацией происходят по данному счетчику. Жильцам, у которых нет квартирных приборов учета, выписываются счета по нормативу, однако, если показания общедомового счетчика превысит нормативные показатели, то вся разница будет распределяться среди всех жильцов.
Москвина Светлана Валерьевна: С июня 2006 г. по июнь 2009 г. к жителям п. Березняки, ул. Полевая, д. 1 не приходили квитанции на оплату водоснабжения и водоотведения. Теперь нам пишут огромные суммы. Хотя вода в летний период отсутствовала, канализование не осуществлялось в указанный период. Неоднократное обращение именно к вам результатов не принесли. 1) Кого считать виновным в том, что квитанции не приходили в указанный период? 2) Почему сейчас приходят разные расценки по воде и канализованию (у кого-то вода 83 руб., а у кого-то 53) и также по канализованию (у кого-то 40, а у кого-то 28)? 3) Будет ли перерасчет суммы на воду в летний период, когда вода отсутствовала; и перерасчет канализования, когда оно вообще не осуществлялось? 4) В 2006 г. я брала выписку на квартиру, в ней было ясно написано, что нет задолженности, а теперь оказывается огромный долг. Почему? 5) В октябре 2009 г. весь месяц были перебои с водой. Я лично звонила каждый день Вам и в справочную «Водоканала», но постоянно меня обманывали, говорили авария, но мы с мужем ездили и проверяли адреса, которые мне называли, никаких признаков работы не было. Но когда дошли до администрации мне ответили, что отключен старый водопровод, а новый не подключен, с горем пополам все-таки подключили. Как быть в этой ситуации и будет ли перерасчет недопоставки воды за месяц (все было по вине Водоканала)?
— Постараюсь ответить на все вопросы. Квитанции по вышеобозначенным адресам не приходили в срок в связи со сбоем в программе нашего оператора ОАО «ТРИЦ», поэтому и плата за услуги не начислялась. В настоящий момент эта ситуация урегулирована и ОАО «ТРИЦ» выслал квитанции за тот период, пока люди пользовались водой.
Отмечу, что существует утвержденный администрацией города Тюмени тариф на наши услуги и, если по каким-либо причинам, вы не получили квитанции на оплату услуг, а услугой воспользовались, вы должны были сообщить об этом в «Тюмень Водоканал».
Что касается разных расценок. Существуют нормативы водопотребления, опять-таки утвержденные городскими властями, в зависимости от уровня благоустроенности. Если у вас стоит водонагревательный котел, то, естественно, воды вы тратите больше, чем человек, пользующийся водоразборной колонкой.
Перерасчёт за непоставленные услуги мы делаем. Если у вас есть претензии к качеству предоставляемых услуг, вы всегда можете обратиться в нашу единую справочно-информационную службу и зарегистрировать вашу заявку о недопоставках, если вы относитесь к ТСЖ, то нужно обратиться туда.
Выписку об отсутствии задолженности вы брали, судя по всему в ТРИЦе, а поскольку из-за сбоя в программе, ТРИЦ не проводил вам начисления, то и справка была соответствующая. Вот если бы вы обратились в «Тюмень Водоканал» конкретно по долгам за воду, содержание справки было бы иное.
По всем зарегистрированным заявкам об отсутствии холодного водоснабжения будет сделан перерасчёт в порядке, установленном действующим законодательством.
Что касается переключения на новый водопровод и аварий, то здесь отмечу, что аварии на самом деле происходили на старом водопроводе, в связи с чем и было принято решение о строительстве нового.
Антуфьева В.М.: Добрый день! Проживаю по ул. Радищева, 29, кв. 117. В прошлом году установила счетчики на воду, представители компании «Тюмень Водоканал» их опломбировали (о чем есть документы), но плату по счетчикам брать оказываются, ввиду отсутствия общедомового счетчика. Вопрос: зачем тогда были опломбированы счетчики? Почему я не могу платить по реальному водопотреблению? Не раз обращалась письменно, но вопрос так и не решен.
— На сегодняшний день есть разъяснение Минрегионразвития РФ, в котором указывается, что отсутствие общедомовых приборов учета и расчет только по поквартирным, не позволяет учитывать все нужды дома. Мы счетчик принимали до того момента, как было выпущено это разъяснение. В такой ситуации необходимо добиваться от своей управляющей компании установки общедомового прибора учета воды. Только после этого вы сможете платить по показаниям своего счетчика, плюс общедомовые затраты, которые выставит управляющая компания. При этом общедомовой прибор учета управляющая компания сдает нашему предприятию, а поквартирные принимает уже сама.
Антон: Выгодно ли устанавливать счетчики? А вы можете назвать реальные цифры экономии (если она вообще есть) по тем домам, которые перешли на счетчики? Насколько я знаю, у нас в Тюмени только ЖК «Даудель» (напротив «Гудвина») имеет приборы учета по всем видам коммуналки (так, по крайне мере, пишут), кто-то анализировал этот опыт, что там вообще за экономия? А то одни разговоры и никаких реальных цифр.
— Устанавливать счетчики — всегда выгодно. Реальные цифры экономии для конкретного человека назвать трудно, думаю, что даже сам Антон, вряд ли знает, сколько он сейчас расходует воды, а узнает он это только, когда установит приборы учета. После чего он поймет и как достичь экономии.
Что касается ЖК «Даудель», то там на самом деле установлены поквартирные счетчики и люди видят, сколько они потребляют воды и понимают, как её сэкономить. Реальные цифры: если человек поставит счетчики и захочет сэкономить (а не просто поставит и будет думать, что за него кто-то будет экономить) — до 30 процентов.
Валерий Владимирович: Я живу на ул. Карской. На нас планируется эксперимент по энергосбережению. Никто не может назвать цифры, во что мне может выйти этот эксперимент в части предполагаемой экономии на коммуналке. Ну поставлю я счетчик по воде, и что это мне может дать в части экономии хотя бы при сегодняшнем тарифе? У вас есть хоть какие-то объективные данные, что где-то это было реализовано и что ЭТО дало, а то только слова возможно, предположительно… НЕ ВЕРЮ!!! Только не говорите, что все зависит от нас — не мойтесь и все будет хорошо. Средние цифры экономии по дому или району где счетчики установлены у вас есть?
— Насколько Валерий Владимирович приучит себя к экономии, настолько этот эксперимент и будет выгоден для него лично. Для начала рекомендую установить квартирные приборы учета, чтобы понять, сколько воды потребляется, а затем начать её экономить. В тех домах, где люди не просто поставили счетчики, а реально хотят экономить, эта экономия составляет порядка 30 процентов. Человеку просто нужно привыкнуть рационально использовать воду, а не включать её, к примеру, во время просмотра телевизора.
Ещё один плюс: в случае установки квартирных приборов учета снимаются вопросы по временному отсутствию. Не было человека дома, водой он не пользовался — значит и платит меньше. В домах управляющих компаний и ТСЖ, где установили общедомовые и поквартирные приборы учета, люди понимают сколько они тратят, за что платят и как можно сэкономить. Как показывает практика, самые экономные у нас — пенсионеры.
Хричук Л.М.: Уважаемый Владимир Викторович! Вопрос касается оплаты за воду по счетчику. На почте, где я оплачиваю расход воды, увидел расценки за воду — 12 руб. с копейками./1 куб. м. Я оплачивал до сих пор за 1куб. м воды -20 руб.13 коп. Потому так в кассе «Водоканала» после установки счетчиков проинформировали. Которая цена верна?
— На сегодняшний день кубический метр очищенной и поданной в дома тюменцев воды, согласно распоряжению администрации города Тюмени, стоит 12,22 копейки, а канализационных стоков — 5,85 копеек. 20 рублей 13 копеек — это стоимость кубического метра услуг «Тюмень Водоканал», по тарифу, принятому с 1 января 2009 года, однако, этот тариф был изменен распоряжением муниципального образования в меньшую сторону и сейчас он составляет 18,07 рублей. Беспокоится абоненту не стоит, все излишки поступающих средств сохраняются на его счете.
Иванова Ольга: Добрый день, я проживаю по адресу Московский тракт, д.123. Недавно в почтовом ящике обнаружила лист бумаги — исковое заявление от Водоканала за Вашей подписью. В иске указана сумма долга за водоснабжение и предложение заранее все погасить, перечислив деньги на счет в Альфа-банке. Прихожу в ТРИЦ — естественно там ни о каких долгах и знать не знают. Хотелось бы знать, что это было? И почему, если ТРИЦ является посредником между потребителем и поставщиком, далеко не в курсе происходящего?
— Ответ очень простой. Компания «Тюмень Водоканал» работает через оператора ОАО «ТРИЦ», в части выставления квитанций и сбора денежных средств. Работой же с дебиторской задолженностью занимается напрямую само предприятие «Тюмень Водоканал». Исковые заявления — это одна из форм борьбы с долгами.
Отмечу, что все, кто получил исковые заявления и не оплатил по ним услуги водоснабжения и водоотведения, рано или поздно получат повестку в суд и накопленные долги будут взысканы с них уже в судебном порядке, с учетом судебных издержек и накопившихся пени. Мы обещаем в будущем информировать ОАО «ТРИЦ» о наших мерах по борьбе с дебиторской задолженностью. А вообще, если человек получает исковое заявление от «Тюмень Водоканал», то значит и идти он должен именно в водоканал.
Антон: У ТСЖ нет общих счетчиков воды на весь дом. Может владелец нежилого помещения в таком доме установить счетчики и индивидуально заключить договор с Водоканалом напрямую, без ТСЖ-посредника?
— Не может, поскольку ТСЖ является не посредником, а исполнителем коммунальных услуг по этому дому. Это заложено в 167 постановлении, в котором прописано, что абонентом Водоканала может быть только юридическое лицо, имеющее в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении сети и сооружения для присоединения. По-простому, человек может заключить договор самостоятельно, если у него есть прямое подключение к сетям Водоканала. Если же нет, то он обязан нести бремя содержания общего имущества дома совместно с ТСЖ.
Кисев. С.В.: Водоучет-это миф или очень далекая реальность?
— Водоучет — это реальность сегодняшнего дня, которой многие люди уже пользуются и видят результат, дающий им положительный финансовый эффект.
Зык Б.П.: Я пенсионер и хотел бы перейти на учет воды по счетчикам. Что для этого нужно и сколько это будет стоить?
— Если Вы проживаете в квартире, то на каждый отвод стояка ставится прибор учета воды, если в частном секторе-то просто на ввод. Приборы должны быть опломбированы, иметь паспорт и в нём свидетельство о поверке. Средняя стоимость приборов учета -около 400 рублей. Более подробную информацию можно узнать по единому номеру «Тюмень Водоканал»: 540–940. Приборы учета можно приобрести в любом специализированном магазине.
Очень важно, если Вы проживаете в многоквартирном доме, уточнить, есть ли в вашем доме общедомовой прибор учета воды, в противном случае никто не примет у вас поквартирный прибор.
Анна Васильевна: Много говорилось о том, какие у нас хорошие очистные сооружения на водозаборах. Ежегодно меняют трубы по городу и в домах — ставят пластиковые, качественные. А воду из-под крана как нельзя было пить, так и сейчас не лучше. Приходится покупать очищенную. Будет ли когда этому конец?
— Трубы в городе меняют, в том числе и в домах, но меняют в таком количестве, что износ сетей происходит намного быстрее, чем их замена, а соответственно, и выход из строя. На сегодняшний день из-за отсутствия экономически обоснованных тарифов на наши услуги, мы не можем себе позволить менять столько труб, сколько необходимо для поддержания системы в хорошем состоянии. Те деньги, которые заложены в тарифе сейчас тратятся на ремонт и замену самых ветхих сетей. К сожалению, долгие годы наша коммуналка финансировалась по остаточному принципу. Сейчас мы пожинаем плоды и стараемся сделать все возможное, чтобы в существующих условиях обеспечить гарантированное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение города Тюмени.
Сидоров: Зима ещё только начинается, а отключений воды — аварий — как никогда много. Водоканал из-за кризиса не смог сети летом подготовить или в чем причина?
— На самом деле, согласно данным, имеющимся в «Тюмень Водоканале», количество аварий на сетях холодного водоснабжения в настоящий момент не выходит за пределы среднестатистических показателей. Возможно, вы приравниваете к авариям и плановые врезки вновь построенных водопроводов, а также профилактические работы на сетях, которые тоже обычно связаны с отключениями. Осенью проводится достаточно много врезок в связи с окончанием строительного сезона и сдачей тех или иных объектов.