Владимир Кильтау: Нужно привыкнуть рационально использовать воду

Москвина Светлана Валерьевна: С июня 2006 г. по июнь 2009 г. к жителям п. Березняки, ул. Полевая, д. 1 не приходили квитанции на оплату водоснабжения и водоотведения. Теперь нам пишут огромные суммы. Хотя вода в летний период отсутствовала, канализование не осуществлялось в указанный период. Неоднократное обращение именно к вам результатов не принесли. 1) Кого считать виновным в том, что квитанции не приходили в указанный период? 2) Почему сейчас приходят разные расценки по воде и канализованию (у кого-то вода 83 руб., а у кого-то 53) и также по канализованию (у кого-то 40, а у кого-то 28)? 3) Будет ли перерасчет суммы на воду в летний период, когда вода отсутствовала; и перерасчет канализования, когда оно вообще не осуществлялось? 4) В 2006 г. я брала выписку на квартиру, в ней было ясно написано, что нет задолженности, а теперь оказывается огромный долг. Почему? 5) В октябре 2009 г. весь месяц были перебои с водой. Я лично звонила каждый день Вам и в справочную «Водоканала», но постоянно меня обманывали, говорили авария, но мы с мужем ездили и проверяли адреса, которые мне называли, никаких признаков работы не было. Но когда дошли до администрации мне ответили, что отключен старый водопровод, а новый не подключен, с горем пополам все-таки подключили. Как быть в этой ситуации и будет ли перерасчет недопоставки воды за месяц (все было по вине Водоканала)?